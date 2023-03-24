Чому інвестиції в Японію приваблюють Баффета та чи варто повторювати його стратегію

Ще декілька десятиліть тому Японії пророкували світове економічне лідерство, а зараз в країні обговорюють ризик залишити перелік розвинених країн. Чи виправданий такий песимістичний погляд на країну, які козирі вона ще «тримає в рукаві», та чому інвестувати в неї наважився Баффет, розбирався «Мінфін».

У серпні 2020 року компанія Воррена Баффета Berkshire Hathaway повідомила про купівлю 5% акцій у п’яти великих японських корпораціях, а за два роки збільшила свою частку в них, щонайменше, на 1%. Усі корпорації, в які інвестував холдинг Баффета, є «сого сяся» — так називають характерні лише для Японії універсальні торгові компанії, діяльність яких охоплює практично всі галузі економіки. Вони займаються торгівлею, постачанням сировини, розробкою та виробництвом продукції. Усі п'ять «сого сяся» входять до списку 500 найбільших компаній світу, який щороку складає журнал Fortune.

Наприклад, Mitsubishi відома переважній більшості українців, як виробник автомобілів, але, крім цього, компанія займається видобутком нафти і природного газу, металургією, виготовленням добрив і різноманітних матеріалів, промисловим машинобудуванням, продуктами харчування тощо. Аналогічна багатопрофільність притаманна й іншим компаніям, в які інвестував Баффет. Експерти кажуть: купити їхні акції — практично те ж саме, що купити акції японської економіки.

Інвестиційне рішення Berkshire повністю себе виправдало: придбані акції Marubeni подорожчали за цей час на 191%, Mitsui&Co — на 118%. Акції інших компаній додали від 55% до 96%. До того ж, всі ці компанії останніми роками підвищували дивіденди, і щодо ціни акцій у серпні 2020 року наразі вони становлять від 5% до 12% річних.

Значною мірою подорожчання відбулось завдяки злету цін на сировину, якою займаються всі п'ять компаній. Водночас, для стабільного росту цих компаній важлива закальна економічна ситуація в Японії. А тому варто розібратись у сильних і слабких сторонах економіки Країни вранішнього сонця.

Економіка Японії

За розміром ВВП Японія посідає третє місце у світі, поступаючись лише США та Китаю. Водночас, темпи зростання останніми роками не радують. Ще у 80-х Японію називали претендентом на першість у світі за розміром економіки, а до 2010 року вона посідала другий рядок за цим показником.

За даними МВФ станом на 2022 рік

Зараз же економіка Японії приблизно у 5 разів поступається китайській і приблизно в 6 разів американській економіці. Останнє десятиліття країна фактично переживає стагнацію, ВВП зростає в межах від нуля до двох відсотків. Важко Японія пережила й коронакризу, у 2020 році ВВП впало на 4,5%. За наступні два роки економіка так і не відновилась до допандемійного рівня.

Минулого року економіка Японії зросла лише на 1,1%. Цього року місцевий уряд прогнозує приблизно ті ж самі показники — зростання 1,5%. Хоча цифра й невисока, це кращий прогноз, ніж МВФ дав США і Єврозоні на цей рік: 1% та 0,5% відповідно.

ВВП Японії у поточних цінах ($ млрд) із прогнозом до 2027 року

За даними Statista

Незважаючи на невисокі показники зростання ВВП, Японія продовжує домінувати в секторах автомобілів, робототехніки, біотехнологій, відновлюваних джерел енергії. В ній базуються декілька найвідоміших виробників електроніки (Toshiba, Canon, Sony, Panasonic). Також Японія — третій у світі виробник автомобілів та суден.

Водночас, країна стикається з цілою низкою економічних проблем.

Проблеми економіки Японії

Демографічна криза

Японія традиційно знаходиться на вищих щаблях у рейтингу країн із найбільшою тривалістю життя. Вище неї ставлять лише Гонконг та Макао. За оцінками ООН, очікувана тривалість життя в державі становить 85 років. Для порівняння: в Україні — 73 роки.

Топ-5 країн із найвищою тривалістю життя (станом на 2020 рік)

За даними Statista

Водночас, у країні низька народжуваність. Коефіцієнт народжуваності становить 1,4. Це нижче, ніж в інших ключових економіках світу, де народжуваність теж традиційно невисока. Для порівняння: у США та Великобританії цей коефіцієнт становить 1,7, у Німеччині — 1,6, а у Франції — 1,9.

Поєднання цих двох факторів одночасно призводить до зменшення та старіння населення.

Наразі в Японії проживає трохи менше 126 млн осіб. За оцінками Дослідницького інституту Nomura, вже у 2053 р. населення країни знизиться до 100 млн, а у 2100 р. тут житиме менше 60 млн.

Через стрімке старіння населення зростає дефіцит фонду соціального страхування, що тисне на бюджет.

Рекордний державний борг

Японія має найвище у світі співвідношення боргу до ВВП, яке оцінюється у 263,9%. Ще рік тому цей показник становив на 1,4 в.п. менше. Для порiвняння: у США це співвідношення становить 129%, у Нiмеччини — близько 70%.

Державний борг Японії ($ млрд) із прогнозом до 2027 року

За даними Statista

Обслуговувати такий великий борг країні вдається завдяки низькій дохідності боргових облігацій. За десятирічними облігаціями вона до недавнього часу була від'ємною. Однак, тренд підвищення центробанками ключової ставки докотився і до Японії. Зараз дохідність за такими облігаціями вже становить 0,5%.

Брак природних ресурсів

Японія має розвинену металургію та нафтопереробну промисловість. Однак, сировину для них вона змушена імпортувати. Зокрема, з-за кордону надходить 100% залізної руди, яку використовує місцева промисловість. Те ж саме стосується міді та алюмінію. Нафти країна імпортує 70−80% від обсягу споживання, а газу — 95% від необхідного.

Не здатна країна повністю забезпечити себе і продовольством. За різними оцінками, вона імпортує від 40% до 70% необхідних продуктів харчування. Основна причина — невеликий розмір посівних площ — лише 12% японської території придатні для сільського господарства. Але й ці площі поступово зменшуються, а сільське населення старіє ще швидше, ніж міське, через внутрішню міграцію.

Чи зможе країна пережити кризу

За оцінками Інституту державної політики 21-го століття, вже у 2050 році Японія ризикує залишити список розвинених країн. На думку дослідників, основна причина цього — демографічна криза, яка, зі свого боку, призводить до зниження продуктивності та падіння економіки.

Однак, для вирішення цієї проблеми у Японії ще є декілька козирів.

По-перше, збільшення частки працюючих жінок. Як наголошують експерти Інституту, зараз жінки дуже мало задіяні в економіці. Якщо їхня частка у робочій силі зросте до такого рівня, як нині у Швеції, то в майбутньому країна закріпиться на 4 сходинці у світі за розміром ВВП (обійде її, за прогнозом, лише Індія).

По-друге, відкриття країни для мігрантів. Традиційно Японія тримає свої кордони на замку, мігранти становлять лише 2,2% її населення. Для порівняння: у США мігранти та їхні діти, народжені в країні, — це 26% населення, а у Німеччині — 27%.

Останніми роками в Японії триває активна дискусія щодо залучення мігрантів.

За результатами спільного дослідження Японського агентства міжнародного співробітництва та міністерства закордонних справ країни, до 2040 року кількість іноземних працівників має зрости приблизно в 4 рази, щоб підтримувати економічне зростання хоча б на рівні 1,2% на рік.

«Ми повинні терміново обговорювати прийом іноземних працівників, оскільки в майбутньому конкуренція за робочу силу зросте. Нам потрібно вжити заходів, щоб зробити Японію привабливою в довгостроковій перспективі, і щоб її обирали іноземні робітники», — переконаний президент JICA Шінічі Кітаока.

Останніми роками Японія запустила масштабну міграційну реформу. Кваліфіковані іноземні працівники окремих професій отримали можливість залишитись в країні на невизначений термін, а також перевезли до країни свої сім'ї.

Суспільство також підтримує зміну міграційної політики: 70% громадян висловились за збільшення кількості іноземців в країні.

Японія намагається взяти державний борг під контроль. За оцінками міністра фінансів Шунічі Сузукі, вже до 2026 року країна має досягнути профіциту бюджету (щоправда, без врахування витрат на обслуговування вже існуючого боргу). Співвідношення ж держборгу до ВВП із нинішніх 263,9% до 2030 року має скоротитись до 236%.

Проблему енергетичної залежності Японія намагається вирішити завдяки «зеленим» технологіям. На відновлювальні джерела в країні вже припадає 21% електроенергії, що трохи більше, ніж у США. До 2030 року цей показник має зрости до 36−38%. Крім цього, держава утримує світове лідерство із запровадження технологій використання водню. Японія працює над здешевленням його виробництва, розробляє засоби для транспортування, а автовиробники вже продають машини із водневими двигунами.

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Експерти переконані, що списувати Японію з рахунків ще зарано. «На перший погляд, її економіка може здатися стагнуючою. Проте, потенціал її зростання величезний. Японія залишається світовим інноватором зі значним внеском автомобільної, хімічної, комп’ютерної та електронної промисловості, машинобудування», — йдеться у дослідженні McKinsey&Company. Аналітики компанії переконані, що середнє зростання економіки країни до 2030 року цілком може досягти 2% на рік.

Як інвестувати в Японію

Валюта

Японська єна — одна з найпопулярніших світових валют. У резервах центробанків на неї припадає майже 5,5%. За цим показником єна випереджає фунт стерлінга і китайський юань, поступаючись лише долару та євро. Також близько 5% єна займає у світовій торгівлі.

Оскільки єна — вільно конвертована валюта, купити її нескладно на ринку Форекс. Готівкову єну можна знайти в українських обмінниках, але її пропозиція тут невисока. Також варто бути готовими до досить значного спреду — в середньому 11%.

За останні 5 років єна подешевшала щодо американського долара на 30%. Особливо помітне падіння відбулося восени минулого року, коли японська валюта опустилась до рівня, що востаннє фіксувався у 90-х роках. Щоправда, після досягнення найнижчих показників єні все ж таки вдалося зміцнитись приблизно на 10%.

Експерти прогнозують, що цього року єна продовжить відігравати свої позиції. Основною причиною зміцнення долару була агресивна політика ФРС із підвищення ключової ставки. Та на думку старшого наукового співробітника дослідницького інституту Gaitame Такуя Канди, вже існують ознаки завершення кампанії підвищення відсоткових ставок ФРС.

Коли закінчиться цей процес, як єна, так і низка інших ключових валют почнуть дорожчати. Водночас, експерти очікують на поступове посилення політики центробанком Японії, що теж допоможе національній валюті.

Відповідно до опитування японського інформаційного агентства Jiji Press, 9 із 11 фінансових експертів прогнозують укріпленн єни щодо долара. Але суттєвих змін очікувати не варто — на думку опитаних аналітиків, єна зміцниться щонайбільше на 10−11% від нинішніх показників. Суттєвіше подорожчати їй не дозволить негативний торгівельний баланс Японії.

Нерухомість

Незважаючи на те, що Японія традиційно встановлює суворі обмеження для мігрантів, жодних труднощів з купівлею нерухомості тут немає. Придбання нерухомості громадянами інших країн регулюється тим самим законодавством, що для місцевих жителів.

Іноземці можуть купувати квартири, комерційну нерухомість, приватні будинки та земельні ділянки. Фактичне місце проживання покупця не має значення. Також іноземці можуть здавати житло в оренду чи передавати у спадок. Не встановлено для них навіть додаткових податків чи зборів за придбання житла.

Водночас, володіння нерухомістю в Японії не означає, що іноземець зможе отримати візу або право на постійне проживання в країні.

Японія приваблює іноземних інвесторів слабкою єною та помірними цінами на нерухомість. Вартість квадратного метру в центрі Токіо орієнтовно є вдвічі нижчою за аналогічне житло в центрі Пекіну чи Сеулу.

Іноземці, насамперед, цікавляться придбанням в Японії кондомініумів, комерційної нерухомості в Токіо та курортної нерухомості на острові Хокайдо.

Ринок нерухомості в Японії демонструє помірне зростання. З 2010 року вартість квартир зросла в 1,8 разів. Натомість, приватні будинки в цей період майже не дорожчали, а зростання їхньої ціни почалося лише у 2020 році.

Зважаючи на тенденцію до зниження населення, експерти радять інвестувати у нерухомість в Токіо, оскільки до однієї з найбільших агломерацій світу продовжуватиметься приплив іноземців та молоді із самої Японії. А ось придбання житла в інших регіонах ризикованіше.

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Основний ризик для інвесторів у житло цього року — підвищення ключової ставки і, як наслідок, подорожчання іпотеки. Хоча наразі, порівнюючи з більшістю країн світу, іпотека тут надзвичайно дешева — лише близько 1,4% річних.

Венчурні інвестиції

Уряд Кісіди Фуміо, який прийшов до влади у Японії у 2021 році, зробив сприяння стартапам одним із пріоритетів своєї економічної філософії, яка має забезпечити стабільне економічне зростання в країні.

Зміна влади співпала з підвищеним інтересом до технологічного сектору у всьому світі, що позначилося і на венчурних інвестиціях в країні. За підсумками 2021 року вони сягнули $7,1 млрд. Порівнюючи з США, де венчурні інвестиції того року становили $333 млрд, ця сума здається невеликою. Водночас, для Японії ці показники стали проривними.

Всупереч загальній світовій тенденції, у 2022 році інвестиції в японські стартапи несуттєво, але зросли у національній валюті. Хоча і знизились у доларовому еквіваленті.

Як пояснює старший науковий співробітник азійської програми Карнегі Кендзі Кушіда, раніше невисокі інвестиції в стартапи пояснювалися тим, що економічна модель країни зосереджена навколо великих промислових груп, але останнім часом тенденція почала змінюватись.

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У країні діє 389 венчурних фондів, а кількість стартапів перевищує 10 тис. Із них 10 вже стали єдинорогами, тобто приватними компаніями з капіталізацією понад $1 млрд.

У світовому масштабі це небагато, і за кількістю єдинорогів Японія не входить навіть до першої десятки країн. Вона поступається не лише таким гігантам, як США чи Китай, де їх 625 і 312 відповідно, але й, наприклад, Канаді (21) та Бразилії (17).

Фондовий ринок

Фондовий ринок Японії — яскравий приклад того, що довгострокові інвестиції не гарантують прибутку. Свого піку він досяг ще у 1989 році, але тоді бульбашка луснула, і відновитись до тих показників йому так і не вдалося.

За останні 5 років ринок продемонстрував відносно невелике зростання. Індекс Nikkei 225 (до нього входить 225 ключових компаній країни) за цей час зріс на 27%. Для порівняння: американський S&P 500 додав 51%.

Водночас, перспективи японських компаній цього року експерти оцінюють загалом позитивно. Насамперед, через стабільну макроекономічну ситуацію. Якщо про ризик рецесії у США і Європі тривають дискусії, то для Японії аналітики такої загрози не бачать.

Другий важливий фактор — ослаблена єна. З одного боку, це робить акції компаній привабливішими для іноземних інвесторів, а з іншого — надає переваги експортерам японських товарів та робить виробників конкурентнішими на внутрішньому ринку.

Також, за словами менеджера фонду Sakigake High Alpha у SuMi Кацунорі Огави, значний прибуток країна отримає завдяки відновлення туризму. Японія не асоціюється з туризмом, але у передпандемійному 2019 році її відвідали близько 32 млн іноземців. Це приблизно стільки ж, скільки прийняла Греція, і втричі більше, ніж Єгипет.

«Є галузі, які отримають безпосередню вигоду від збільшення відвідуваності — готелі, споживчі електротовари, відпочинок, транспорт. Багато інших підприємств також можуть отримати вигоду, хоча й у непрямий спосіб, оскільки відкриті кордони ведуть до інвестицій. Іноземні інвестори давно наголошують на бажанні познайомитись з компанією і відвідати її перед покупкою. Коли кордони знову відкриються, приплив іноземних інвесторів теж зросте», — наголошує Кацунорі Огава.

Допомогти Японії має й традиційна проблема. Країна десятиліттями страждала від низької інфляції, яка не дозволяє запустити економіку. Однак, у 2022 році, коли весь світ страждав від невпинного зростання цін, інфляція в Японії склала скромні 2%. Під контролем вона буде і цього року.

Основний ризик, із яким стикається фондовий ринок Японії, — це загроза ослаблення світової економіки. Крім цього, слабка єна збільшує витрати на енергоносії та сировину, від яких залежать компанії.

Відповідно до консенсус-прогнозу 15 аналітиків, який провів Reuters, до кінця року індекс Nikkei 225 сягне позначки 30 тис. пунктів, що приблизно на 6% більше, ніж на момент написання статті.

Інвестувати у цей індекс можна завдяки численним ETF, що орієнтуються на нього. Наприклад, iShares Core Nikkei 225 ETF.

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Загальна капіталізація японського фондового ринку становить $5,4 трлн, що робить його одним із найбільших у світі. Місцевий ринок, насамперед, асоціюється з електронікою, автомобільною промисловістю та традиційними кейрецу. Однак, тут є можливість інвестувати в компанії багатьох інших галузей. Зокрема, у фінанси, телекомунікації, ритейл, туризм, логістику тощо.

Консенсус-прогноз зміни ціни найбільших японських компаній

Компанія Сектор Прогноз зміни ціни акцій через рік Toyota автомобілі 15% Keyence електроніка 14,5% Sony електроніка, медіа 27% Nippon Telegraph & Telephone телекомунікації 14,4% Mitsubishi UFJ Financial фінанси 13%

Прогнози експертів щодо майбутнього ключових японських компаній досить позитивні. Незважаючи на це, варто враховувати, що ринок країни непростий. Відносно нещодавно він проходив і катастрофічне падіння, і затяжну стагнацію. Перед Японією стоять глобальні виклики і зберегти потенціал зростання їй вдасться лише тоді, якщо країна впорається з ними.