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23 березня 2023, 16:53 Читать на русском

НАЗК внесло Raiffeisen Bank до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.
Фото: finbalance.com.ua

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Визнає «Л/ДНР» та допомагає РФ

«Одна із найбільших австрійських банківських груп веде роботу в 14 країнах Центральної та Східної Європи, обслуговуючи 17,2 мільйона клієнтів. Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР», — йдеться в повідомленні.

В НАЗК зазначили, що Raiffeisen працює у РФ з 1996 року та входить до переліку системно значимих російських банків, що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться з санкціями демократичного світу.

Окрім того, що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу у РФ, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів.

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«На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб'єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками», — додав регулятор.

Так, восени 2022 року звітність показала, що у третьому кварталі російський Райффайзен Банк оновив рекорд чистого прибутку, заробивши 790 млн євро. У порівнянні з попереднім роком цей показник зріс у чотири рази. На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи.

До російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ 559 млн євро. Це дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр», якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.

Зокрема, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську «народні республіки» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну «спеціальною військовою операцією».

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«Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку Росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю.

Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму", — зазначили в агентстві.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 20

+
+30
Три літри
Три літри
23 березня 2023, 17:23
#
Перевірка порушення редакцією мовного законодовства. Данний коментар залишен під українською версією статті.
+
+45
Три літри
Три літри
23 березня 2023, 17:26
#
Але як можно побачити тут https://0x0.st/Ho8R.png в список спостереження додана москальска версія і при кліку на ній мене звісно переводить туди https://0x0.st/Ho8h.png

У редакції мабуть багато грошей бо минулий раз проблему з примусовим перемиканням на москальску мову при відписці від повідомлень вона виправляла півроку. Подивимось що буде цього разу: штраф чи підсрачник айтішникам-рукодупам.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 березня 2023, 18:56
#
Всегда найдется комсомолец , что думает что он самый умный , и самый упоротый … потому и с этой страны бегут , от комосомольцев
+
0
Три літри
Три літри
23 березня 2023, 18:59
#
З Росії? Дякую що інформуєш нас.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 березня 2023, 19:04
#
Я из Украины , твои мама и папа были комсомольцами , активистами ? 300% да . А сам успел вступить в комсомол , или вот теперь нагоняешь ?

Представь завтра освободили донбасс , таких как ты там будут резать , как резали комсомольцев в прошлом столетии , далее они изберут себе власть , а затем и может нам президента . И чем больше ты будешь упорствовать , тем больше они будут убеждены в правоте …

коммунизм — это страшное поражение головы , дети коммунистов — это очень печальное зрелище , они готовы подымать любой флаг и всех вокруг мочить ради него …
+
0
Три літри
Три літри
23 березня 2023, 19:21
#
Я из Украины, твои мама и папа были комсомольцами, активистами? 300% да

Якщо твої батьки були комсомольцями-активістами це зовсім не означає що всі такі були.

Представь завтра освободили донбасс, таких как ты там будут резать, как резали комсомольцев в прошлом столетии

Такі як я не будуть там нікого різати. Такі як ти будуть драпати на росію швидче за інтерсіті Харків-Київ.

коммунизм — это страшное поражение головы

То лікуйся.
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 березня 2023, 19:30
#
Ты собрался работать на освобожденных шахтах донбаса ? У нас в стране 65% украинцев русскоязычные . Ты хочешь опустошить юговосток Украины выгнав всех в россию ? Так россия этого и хочет — потому паспорта дает . У нас на сейчас осталось примерно 25 млн населения в стране после 30 лет комсомольцев типа тебя . От 52х млн . Без людей страна хереет и становится колхозом . Но комсомольцы не осознают взаимосвязи между своими действиями и потом xoӂдеңияʍ пo ʍитиңгaʍ - ʍoл в миску не докладывают мясо . Все повторяется всегда одинаково , сначала вы комсомольцы хрень впариваете , а потом народ говорит — а где наши обещанное благосостояние …

и не нужно врать про твоих родителей — яблоко от яблони не далеко падает . Комсомольцам надо лишь смысл чтоб придолбаться . Им пофиг за мову или комсомольский значок .

+
0
Три літри
Три літри
23 березня 2023, 19:41
#
Ты собрался работать на освобожденных шахтах донбаса ?

Соловьов, це ти? Бо тільки в тебе на твому попугай-шоу бачив такі фантазії які до того ж генеруються так само швидко
+
+15
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
23 березня 2023, 19:06
#
Да кстати , а ты своих родителей сдал уже ? по стопам же павлика морозова . стучать так с родных начинать .
+
0
Три літри
Три літри
23 березня 2023, 19:21
#
Да кстати, а ты своих родителей сдал уже?

А ти своїх батьків-комсомольців здав?

по стопам же павлика морозова

Ні, з тебе прикладу не беру.
+
+30
bonv
bonv
23 березня 2023, 17:27
#
Догралися. з рашабізнесом.
+
+15
serik1500
serik1500
23 березня 2023, 17:49
#
І шо? Які наслідки будуть у нас? Можна кредит не віддавати???)))))
+
+30
yarg
yarg
23 березня 2023, 18:02
#
Можна. Але тільки російській філії
+
0
bonv
bonv
23 березня 2023, 19:06
#
Навіть — треба!
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 березня 2023, 18:33
#
Будет всё так же как и с париматч, надеюсь?
+
0
w33
w33
23 березня 2023, 18:47
#
Ще гірше — закриють взагалі всі банки
+
+15
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
23 березня 2023, 19:05
#
Чего так радикально? примат пускай работает)
+
+81
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
23 березня 2023, 18:47
#
Госструктуры делают как в шапито (одна рука туда, другая сюда; а ноги вообще вразброс). Один вопрос к НАЗК — а почему только Райф? Где ОТП и КредиАгриколь? Где Ашан и Метро? Зачем гонение на одну ведьму?
+
0
Антон Марюхнич
Антон Марюхнич
23 березня 2023, 19:10
#
Https://internationalwealth.info/offshore-banks/kakie-inostrannye-banki-rabotajut-v-rossii/
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 березня 2023, 19:37
#
А какую законную силу имеет это решение НАЗК?
Полномочия НАЗК четко и очень доходчиво!!! прописаны в «Законе про запобігання корупції». Далее — все что связано с подобными «списками», санкциями и т. п. все в поавовом поле РНБО и Президента.
Фантазируем (мы же хотим жить в правовой стране) эта контора (банк) нанимает юристов и начинает в судах раскачивать …деловую репутацию… … создание антисоциального имиджа… и т. п.
И вот на каком то уровне действия НАЗК признаются такими что нарушают нормы законодательства. И что, кто будет это оплачивать? Сотрудники НАЗК все 48 человек из своих милиарда трехсот милионов бюджетных денег? Или с «скрученного «с «приватом» (тоже без законодательного основания) фондом «Допомога юа»?
Я к тому, чьо подобные заявления, учитывая перспективы, должны делаться только в правовом поле определенных структур.
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