Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
НАЗК внесло Raiffeisen Bank до переліку спонсорів війни
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Визнає «Л/ДНР» та допомагає РФ
«Одна із найбільших австрійських банківських груп веде роботу в 14 країнах Центральної та Східної Європи, обслуговуючи 17,2 мільйона клієнтів. Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР», — йдеться в повідомленні.
В НАЗК зазначили, що Raiffeisen працює у РФ з 1996 року та входить до переліку системно значимих російських банків, що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться з санкціями демократичного світу.
Окрім того, що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу у РФ, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів.
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«На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб'єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками», — додав регулятор.
Так, восени 2022 року звітність показала, що у третьому кварталі російський Райффайзен Банк оновив рекорд чистого прибутку, заробивши 790 млн євро. У порівнянні з попереднім роком цей показник зріс у чотири рази. На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи.
До російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ 559 млн євро. Це дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр», якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.
Зокрема, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську «народні республіки» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну «спеціальною військовою операцією».
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«Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку Росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю.
Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму", — зазначили в агентстві.
Коментарі - 20
У редакції мабуть багато грошей бо минулий раз проблему з примусовим перемиканням на москальску мову при відписці від повідомлень вона виправляла півроку. Подивимось що буде цього разу: штраф чи підсрачник айтішникам-рукодупам.
Представь завтра освободили донбасс , таких как ты там будут резать , как резали комсомольцев в прошлом столетии , далее они изберут себе власть , а затем и может нам президента . И чем больше ты будешь упорствовать , тем больше они будут убеждены в правоте …
коммунизм — это страшное поражение головы , дети коммунистов — это очень печальное зрелище , они готовы подымать любой флаг и всех вокруг мочить ради него …
Якщо твої батьки були комсомольцями-активістами це зовсім не означає що всі такі були.
Представь завтра освободили донбасс, таких как ты там будут резать, как резали комсомольцев в прошлом столетии
Такі як я не будуть там нікого різати. Такі як ти будуть драпати на росію швидче за інтерсіті Харків-Київ.
коммунизм — это страшное поражение головы
То лікуйся.
и не нужно врать про твоих родителей — яблоко от яблони не далеко падает . Комсомольцам надо лишь смысл чтоб придолбаться . Им пофиг за мову или комсомольский значок .
Соловьов, це ти? Бо тільки в тебе на твому попугай-шоу бачив такі фантазії які до того ж генеруються так само швидко
А ти своїх батьків-комсомольців здав?
по стопам же павлика морозова
Ні, з тебе прикладу не беру.
Полномочия НАЗК четко и очень доходчиво!!! прописаны в «Законе про запобігання корупції». Далее — все что связано с подобными «списками», санкциями и т. п. все в поавовом поле РНБО и Президента.
Фантазируем (мы же хотим жить в правовой стране) эта контора (банк) нанимает юристов и начинает в судах раскачивать …деловую репутацию… … создание антисоциального имиджа… и т. п.
И вот на каком то уровне действия НАЗК признаются такими что нарушают нормы законодательства. И что, кто будет это оплачивать? Сотрудники НАЗК все 48 человек из своих милиарда трехсот милионов бюджетных денег? Или с «скрученного «с «приватом» (тоже без законодательного основания) фондом «Допомога юа»?
Я к тому, чьо подобные заявления, учитывая перспективы, должны делаться только в правовом поле определенных структур.