НАЗК внесло Raiffeisen Bank до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Визнає «Л/ДНР» та допомагає РФ

«Одна із найбільших австрійських банківських груп веде роботу в 14 країнах Центральної та Східної Європи, обслуговуючи 17,2 мільйона клієнтів. Підставою для внесення до переліку міжнародних спонсорів війни стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, Raiffeisen ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР», — йдеться в повідомленні.

В НАЗК зазначили, що Raiffeisen працює у РФ з 1996 року та входить до переліку системно значимих російських банків, що підкреслює його важливість для економіки Росії, яка бореться з санкціями демократичного світу.

Окрім того, що Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу у РФ, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів.

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«На сьогодні Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські суб'єкти господарювання здійснюють операції в доларах і євро. Таким чином, банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками», — додав регулятор.

Так, восени 2022 року звітність показала, що у третьому кварталі російський Райффайзен Банк оновив рекорд чистого прибутку, заробивши 790 млн євро. У порівнянні з попереднім роком цей показник зріс у чотири рази. На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи.

До російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 разів більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ 559 млн євро. Це дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр», якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста.

Зокрема, Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську «народні республіки» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам (кредитні канікули та пільгові кредити), фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж, банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну «спеціальною військовою операцією».

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«Національний банк України констатує відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку Росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю.

Таким чином, усі ці факти та продовження операцій Raiffeisen Bank у Росії означають пряму підтримку та спонсорування тероризму", — зазначили в агентстві.