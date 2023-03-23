Якими мають бути пенсії в Україні: Конституційний суд ухвалив рішення

В Україні розмір пенсійної виплати не може бути нижчий за розмір прожиткового мінімуму. Таке рішення ухвалив Конституційний Суд України (КСУ), інформує пресцентр суду.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Рішення суду

Зазначається, що до такого висновку суд дійшов після розгляду конституційної скарги одного з пенсіонерів.

«Конституційний Суд України захистив гарантованість пенсії, яка є основним джерелом існування, у розмірі, не нижчому за прожитковий мінімум», — йдеться в повідомленні.

Як вказано у судовому рішенні, «людину позбавили мінімальних соціальних благ і захисту від бідності через примусове виконання рішення».

Так, суд визнав неконституційними приписи абзаців 4, 5 частини 2 ст. 70 закону «Про виконавче провадження», абзаців третього, четвертого частини другої ст. 50 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у тому, що вони унеможливлюють виплату — у розмірі не нижче прожиткового мінімуму пенсії, що є основним джерелом існування, призначеної в установленому законом розмірі прожиткового мінімуму.

Норми законодавства, що передбачають можливість відрахування до 50% пенсії як стягнення з боржника, є незаконними.

Йшлося про норми законодавства, які дозволяли до цього стягувати з пенсіонерів до половини пенсії за різні борги.

Нагадаємо

Загальний прожитковий мінімум станом на сьогодні становить 2589 грн.