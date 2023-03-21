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21 березня 2023, 13:14 Читать на русском

Україна отримала 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС

У вівторок, 21 березня, Україна отримала 1,5 млрд євро в рамках масштабної Програми макрофінансової допомоги від ЄС. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У вівторок, 21 березня, Україна отримала 1,5 млрд євро в рамках масштабної Програми макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС.
Фото: pixabay.com

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Зазначене фінансування є другим траншем в рамках пільгової кредитної програми на 2023 рік, загальний обсяг якої становить 18 млрд євро. Перший транш у розмірі 3 млрд євро Україна отримала в січні 2023 року.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.

«Від початку 2023 року, загальний обсяг прямої бюджетної допомоги від ЄС сягає 4,5 млрд євро. Вдячний колегам із Європейського Союзу за послідовну та системну підтримку України. Макрофінансова допомога — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Наступні транші

Наступні транші в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги Україна отримуватиме протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 11,7 млрд євро макрофінансової допомоги.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Rubi0
Rubi0
21 березня 2023, 13:19
#
Раньше ради 600 млн требовали отмену моратория на экспорт леса, на землю, а щас такая щедрость.
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
21 березня 2023, 14:34
#
Зачем давать бабло или инвестировать в страну которую русские в любой момент за «3 дня» захватят © ?
Прагматизм.
Теперь стало ясно что русские обделались и можно давать реальное и серьезное бабло нашей Неньке.
Как и НАТОвское вооружение.
+
0
Kaleso
Kaleso
21 березня 2023, 14:48
#
Ти далекий від реальності
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
21 березня 2023, 14:54
#
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