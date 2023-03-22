Нацбанк відклав дозвіл на виведення за кордон інвестицій в держоблігації

Національний банк після консультацій з Міжнародним валютним фондом і Мінфіном вирішив відкласти дозвіл на виведення за кордон нерезидентами інвестицій в облігації внутрішньої державної позики, який був анонсований ще в травні 2022 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Планувалось, що іноземним інвесторам дозволять виводити за кордон гроші, які будуть отримані ними після 1 квітня 2023 року внаслідок погашення або виплати відсотків за ОВДП.

«З огляду на необхідність мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності України в умовах війни Національний банк вимушений актуалізувати ухвалене у травні 2022 року рішення», — йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк вирішив відкласти можливість репатріювати основну суму, вкладену у внутрішні держоблігації «до суттєвого зниження безпекових і макроекономічних ризиків».

Гроші, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, іноземні інвестори, як і обіцялося, зможуть вивести за кордон.

За оцінками Національного банку, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

«Відповідна сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України», — зазначив регулятор.

НБУ розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації. Це сприятиме розвитку ринку державних облігацій та мінімізує ризики прямого фінансування дефіциту бюджету з боку НБУ, а отже й загрози для макрофінансової стабільності.