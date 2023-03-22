Дрібні банки знижують дохідність річних депозитів

НБУ продовжує закручувати гайки, стимулюючи банкірів розпочати боротьбу за «довгі» гроші клієнтів. Ба більше, дуже скоро буде прикрито схему, яка дозволяла банкірам обходити підвищені нормативи під розміщені у них так звані «гарячі» гроші. Які види вкладів можуть незабаром зникнути і що змінилося у пропозиціях для приватних клієнтів банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн, розповість «Мінфін».

Чому банки відмовлятимуться від суперкоротких депозитів

Свіже рішення НБУ щодо облікової ставки не стало для ринку несподіванкою. Натомість, озвучені головою Нацбанку Андрієм Пишним інші рішення регулятора точно збентежили фінансистів.

По-перше, Національний банк на 3 в.п. (до 20% річних) знизив ставку за депозитними сертифікатами овернайт. Це означає, що банки менше зароблятимуть на вільних коштах, які розміщують подобово у регулятора.

Але у банкірів відкрилася нова можливість більше заробити на тимчасово вільних коштах. Щоправда, розміщувати їх доведеться на довший термін. Вже з 7 квітня фінансисти зможуть вкладатись у 3-місячні сертифікати НБУ під облікову ставку (25% річних).

Таким чином, регулятор ще більше пов'язує зайву ліквідність, продовжуючи боротися зі зростанням цін. Адже інфляція, хоч і сповільнюється другий місяць поспіль, все ще залишається досить високою — 24,9% у річному вимірі за підсумками лютого.

Прибрати з ринку «зайві» гроші і тим самим знизити тиск на ціни покликана й інша ініціатива НБУ — збільшення обов'язкових резервів, які банки формують під гроші, що залучаються від клієнтів. Наприклад, під гривневі кошти, розміщені на поточних рахунках та «до запитання», банкіри повинні заморожувати на рахунках Нацбанку 20% від сум, залучених таким чином.

Дуже скоро фінансисти навчилися обходити цю вимогу, пропонуючи приватним клієнтам суперкороткі депозити — від декількох днів до тижня. В результаті, фізособи мали практично такий же доступ до своїх грошей, як і у разі розміщення їх на поточному рахунку, але банкірам не потрібно було формувати під такі вклади резерви (для вкладів у нацвалюті діє пільга — 0%).

Проте, вже дуже скоро банкіри не зможуть користуватися такими хитрощами. Тому що по-друге, з 11 травня нульова пільга з резервування поширюватиметься на гривневі вклади, лише якщо ті розміщені на термін від 3 місяців і більше.

Це означає, що найближчим часом фінансисти масово відмовлятимуться від свого винаходу — суперкоротких депозитів, або сильно зрізатимуть їхню дохідність. Бо вони для банків стануть дуже невигідними.

Як банки змінювали ставки

За два тижні, що минули, відразу чотири дрібних банки підвищили ставки на депозити в гривні.

Конкорд додав по 1 в.п. до дохідності вкладів на 3 та 6 місяців, та 0,5 в.п. — до дохідності вкладів на 12 місяців. Тепер на таких депозитах тут можна заробити 15%, 16% та 16,5% річних відповідно.

Банк Український капітал додав до дохідності вкладів на 3 та 6 місяців по 0,5 в.п. Тепер за такими вкладами банк сплачує 15% річних. Водночас, банк знизив ставку на гривневі вклади на 12 місяців: на 0,1 в.п. — до 15,1% річних. Банк також знизив на 0,8 в.п. — до 0,95% річних — дохідність вкладів на 12 місяців у євро та доларі.

Кристалбанк знизив на 0,1 в.п. дохідність за вкладами у гривні на рік і тепер сплачує за ними 14,85% річних. Ставки на гривневі вклади на 3 та 6 місяців, навпаки, зросли: на 0,4 в.п. — до 13,15% річних, та 0,2 в.п. — до 14,75% річних відповідно.

У доларі банк підвищив ставку на вклади на 12 місяців на 0,45 в.п. — до 0,95% річних. Також 0,04 в.п. додалися до дохідності доларових депозитів на 3 місяці та 0,1 в.п. — до дохідності вкладів на 6 місяців. Заробляти на таких вкладах тут тепер можна 0,2% та 0,3% річних відповідно. У євро банк знизив дохідність вкладів на 12 місяців на 0,25 в.п. — до 0,85% річних.

РВС Банк підвищив на 0,25 в.п. — до 15,05% річних — дохідність гривневих вкладів на 3 та 6 місяців. Ставки за вкладами на 3 та 6 місяців у доларі та євро збільшено на 0,05 в.п. — до 0,3% та 0,9% річних відповідно. В обох же валютах знижено ставку за вкладами на 12 місяців: на 0,15 в.п. — до 1,4% річних.

Юнекс банк збільшив дохідність доларових вкладів на 3 місяці на 0,3 в.п. — до 0,4% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.03.2023−20.03.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.03.2023−20.03.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 21 банку із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 07.03.2023−20.03.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 91 дня.

Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.