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20 березня 2023, 15:44 Читать на русском

Шантаж продовжується: Путін погрожує не продовжувати «зернову угоду»

Володимир Путін продовжує шантажувати та звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства. Він погрожує вийти з «зернової угоди». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Кремля.

Володимир Путін продовжує шантажувати та звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства.

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Путін стверджує, що більшість зерна «коридором» Чорним морем йде в «ситі країни», а не в Африку. При цьому диктатор висуває свої умови щодо «зернової угоди» і стверджує, що угоду продовжили лише на 60 днів.

«Питання про подальшу участь РФ у зерновій угоді вирішуватиметься залежно від обліку нашої позиції», — сказав він.

Крім того, російський диктатор пообіцяв, що у разі виходу Росії з зернової ініціативи відправити зерно в Африку безкоштовно.

«Якщо ми все-таки ухвалимо рішення не продовжувати цю угоду через 60 діб, то ми готові весь той обсяг, який був направлений за попередній час в країни Африки, які особливо потребують, поставити з Росії в ці країни безкоштовно», — заявив Путін.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков повідомив про продовження зернової ініціативи на 120 днів.

Джерело: Мінфін
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