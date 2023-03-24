Польська Grupa Polsat Plus цікавиться Сенс Банком — Forbes

Корпорація одного з найбагатших бізнесменів Польщі Зигмунта Соложа Grupa Polsat Plus розглядає купівлю українського Сенс Банку (колишній Альфа-Банк), який належить росіянам Михайлу Фрідману, Петру Авену та партнерам. Про це українському виданню Forbes незалежно один від одного розповіли два співрозмовники, знайомі з обставинами перемовин.

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Напередодні про предметні контакти з неназваним польським інвестором повідомила довірена особа російських акціонерів Сенс Банку Сімеон Дянков.

Сторони готують due diligence банку та планують можливу угоду через купівлю польською стороною часток Михайла Фрідмана та партнерів у материнській компанії «Сенсу» — люксембурзькій ABH Holdings.

Grupa Polsat Plus не відповіла на прохання Forbes прокоментувати цю інформацію.

Зигмунт Солож та його Grupa Polsat Plus

Голова наглядової ради Сенс Банку Роман Шпек у коментарі не став розкривати імʼя потенційного інвестора, однак уточнив, що це «польська компанія з активами у фінансовому секторі, телекомі та енергетиці».

За даними журналістів, цей опис відповідає бізнес-профілю Grupa Polsat Plus.

Основні активи корпорації:

платформа супутникового телебачення Cyfrowy Polsat. Це третя за розміром приватна компанія Польщі, згідно з рейтингом топ-100 Forbes Polska, з оцінкою $3,65 млрд;

телеком-оператор Polkomtel (бренд Plus). Частка ринку у 2022-му, за даними компанії, — 26%;

низка телеканалів включно з одним із найрейтинговіших у країні Telewizja Polsat;

інтернет-провайдер Netia;

медіакомпанія Interia;

найбільший приватний енергетичний холдинг Польщі Zepak (інвестує у відновлювальні джерела енергії);

великий девелоперський проєкт із житловою та комерційною нерухомістю у центрі Варшави Port Praski (50%).

Зигмунту Соложу належить 61% акцій Grupa Polsat Plus.

У рейтингу найбагатших польського Forbes, що був опублікований наприкінці лютого, він посідав четверте місце зі статками $2,4 млрд. У рейтингу глобального Forbes Billionaires 2022 Солож був 1053-м з оцінкою капіталу у $2,9 млрд. Роком раніше у нього було місце у першій тисячі та $3,2 млрд.

У Польщі Солож також має міноритарну частку у місцевому Plus Bank.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що Симеон Дянков, довірена особа, якій передано право управління частками власників Сенс Банку (Альфа-Банк) заявив, що команда банку знайшла потенційного інвестора з Польщі, який може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Петра Авена. Про те в НБУ назвали це маніпуляцією.