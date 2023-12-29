Консервативний, агресивний та крипто: найкращий портфель «Мінфіну» у 2023 році

Пів року тому редакція почала новий інвестиційний експеримент: ми сформували три інвестиційні портфелі та почали наповнювати їх акціям та криптовалютами. На початку нового року підбиваємо перші підсумки, щоб з'ясувати, яка стратегія виявилась найвдалішою.

«Мінфін» розпочав свій інвестиційний проєкт у середині червня цього року. За його правилами, ми мали по $1 тис. на інвестиції у 3 портфелях. Дані портфелі віртуальні, тому ми фіксували вартість активів у момент придбання, і тепер можемо порахувати дохідність, яку вони б забезпечили, якби ми дійсно їх придбали.

З того часу, коли редакція розпочала свій експеримент, індекс S&P 500 додав 9,5%. Таким чином, якби ми використали ці гроші, щоб вкласти в ETF, який орієнтується на нього, — саме такою була б наша дохідність. Якби ж ми робили ставку на технологічний NASDAQ Composite, то заробили б за цей період 6,8%.

Натомість, до своїх портфелів ми підбирали активи, які, на нашу думку, мали більше перспектив зростання.

Консервативний портфель

До цього портфелю «Мінфін» додав акції 8 компаній та фондів. За правилами його формування, вони мали бути надійні та стабільні, а всі інвестиції робились на довгий термін: ми не можемо їх продавати, принаймні, рік після придбання.

За підсумками року, дохідність портфелю становить досить скромні 4,4%, тобто у понад удвічі менша, ніж приніс би індекс S&P 500.

Найуспішнішими в цьому портфелі виявились акції фонду Technology Select Sector SPDR Fund, близько половини якого складають Apple та Microsoft. Із моменту придбання цей актив зріс у ціні на 15,75%. Зростання відбулося на фоні загального подорожчання техногігантів, яке відбувається на фоні шаленого інтересу інвесторів до штучного інтелекту, а також очікувань на зниження ключової ставки ФРС наступного року.

Майже таке саме зростання продемонстрував Amazon — на 15,6%. Акції компанії йдуть вгору завдяки покращенню ситуації в ритейлі та збільшенню доходів від хмарних сервісів, у яких Amazon зберігає статус світового лідера. Очікується, що розвиток ШІ дозволить заробляти ще більше на обох напрямках, покращуючи рекомендації для клієнтів в онлайн-магазині, а також удосконалюючи обробку великих даних для корпоративних клієнтів.

У грудні ритейлер здобув ще одну важливу перемогу: стрімінговий сервіс Amazon Prime (підписка на який йде у комплекті з тарифом на швидку доставку товарів), виявився популярнішим за стрімінги Disney.

Виправдали себе й інвестиції у виробника озброєння RTX Corporation. Редакція додала його до портфелю вже після стрімкого злету, який відбувся після атаки на Ізраїль. Ставка на подальше подорожчання виправдала себе: акції виробника Patriot додали після нашої покупки ще 13,5%. Їх ціна зростає не стільки завдяки великій кількості замовлень (це було й раніше), а внаслідок прискорення виробничих процесів.

Серед компаній, які розчарували, — Kellogg Company, яка втратила 2,4% вартості після того, як ми додали її папери до свого портфелю. Це падіння відбувається в умовах ослаблення великої кількості інших компаній споживчого сектору. Наприклад, Coca-Cola втратила з початку року 8,5% ціни, а PepsiCo — 7%.

Висока інфляція тисне на маржинальність продукції. Крім цього, чорним лебедем для виробників продуктів із великим вмістом цукру стала популярність препаратів для схуднення від Novo Nordis, вони знижують апетит і, відповідно, негативно впливають на продажі солодких страв і напоїв.

Найгіршим у портфелі став аграрний гігант Archer-Daniels-Midland, який впав на 15,5%. Це відбулося внаслідок суттєвого здешевлення сільгосппродукції. Наприклад, ціна пшениці за рік знизилась на 20%, а кукурудзи — на 29%.

Консервативний портфель

Компанія (фонд) Ціна на момент придбання, $ Поточна ціна акції, $ Зміна ціни, % Technology Select Sector SPDR Fund 166,01 192,15 15,75 Amazon.com 132,71 153,42 15,61 RTX Corporation 73,31 83,23 13,53 Occidental Petroleum Corporation 58,8 60,81 3,42 Verizon 37,35 37,49 0,37 iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF 96,6 96,19 -0,42 Kellogg Company 59,22 54,48 -2,43 Archer-Daniels-Midland 84,94 71,8 -15,47

Агресивний портфель

Кращу дохідність продемонстрував агресивний портфель, який орієнтується, насамперед, на недооцінені компанії, які можуть забезпечити швидке зростання ціни акцій. Цей портфель передбачає активне управління, частина активів із нього вже була продана після того, як досягла очікуваної ціни.

Зафіксований прибуток за цим портфелем складає 14,4%, а разом із подорожчанням активів, які все ще знаходяться в портфелі, дохідність сягає 20,4%. Таким чином, наш агресивний портфель у понад удвічі перевершив показники S&P 500.

Серед вже проданих активів найвищу дохідність продемонстрував розробник безпілотних технологій Aurora Innovation. У момент продажу акцій компанії вони додали щодо ціни придбання 71%. При цьому компанія і зараз продовжує зростати, і якби її акції залишались у портфелі, вже забезпечили б дохідність понад 100%. Злет відбувся після того, як Aurora повідомила про відкриття першого комерційного маршруту для безпілотних вантажівок.

Серед компаній, які все ще перебувають в портфелі, найсуттєвіше подорожчали акції Virgin Galactic, яка займається розробкою, виробництвом та експлуатацією космічних кораблів. До свого портфелю редакція додавала акції цієї компанії двічі.

Саме вони стали першим придбанням для агресивного портфелю, але незадовго після того обвалились. Серед причин була заява засновника космічної компанії Річарда Бренсона, що він більше не фінансуватиме її з власних грошей. Це падіння не вдалося нам відіграти й досі, зараз воно сягає 37%, однак, саме «на дні» редакція додала до портфелю ще цих акцій, які в умовах поступового відновлення вже подорожчали на 57,5%.

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Успішними виявились й акції фонду Global X Blockchain ETF, він орієнтується на компанії, пов'язані з блокчейн-технологіями. На фоні зростання криптовалют цей фонд подорожчав на 50%, після чого ми зафіксували прибуток.

Окрім частини акцій Virgin Galactic, у мінусі з активів агресивного портфелю перебуває лише мобільний оператор Vodafone Group, який з моменту придбання подешевшав на 8,1%. Це природній ризик для телекомунікаційної галузі, якій важко розширювати коло клієнтів.

Агресивний портфель

Компанія (фонд) Ціна на момент придбання, $ Поточна ціна акції, $ Зміна ціни, % Aurora Innovation* 2,2 3,78 71,82 Virgin Galactic Holdings 1,65 2,6 57,58 Global X Blockchain* 27 40,6 50,37 UiPath* 16,1 22,61 40,43 Canadian Solar* 18,14 25,4 40,02 Global X Blockchain* 31,9 40,6 27,27 Rocket Lab USA 4,46 6,5 21,97 New Gold 1,27 1,52 19,69 Aurora Innovation* 3,2 3,78 18,13 Mobileye Global 36,6 42,95 17,35 Sunrun Inc 16,5 19,26 16,73 VirTra 7,82 8,86 13,3 Vodafone Group 9,5 8,73 -8,11 Virgin Galactic Holdings 4,14 2,6 -37,2

*Актив продано

Криптовалютний портфель

2023 рік виявився надзвичайно успішним для біткоїну, який з початку року подорожчав на 155% і став одним із найдохідніших активів. Такий злет потягнув вгору і весь крипторинок. Звичайно, у плюсі і криптовалютний портфель «Мінфіну».

Його ми розділили на дві частини: фундаментальну ($400) та швидкозростаючу ($600). Хоча весь крипторинок вважається досить ризикованим, до першої частини портфелю ми віднесли відоміші й стабільніші монети, на кшталт біткоїну та ефіріуму, а до другої — незвичні для широкого загалу, але з хорошим потенціалом зростання.

Фундаментальний портфель, з урахуванням проданих активів та тих, які редакція все ще тримає, забезпечив дохідність у 25,6%, відстаючи від біткоїну, який з моменту його придбання додав майже 40%. Найвищу дохідність забезпечила Polkadot (DOT) — понад 67%. Ще більше можна було б заробити на Solana (SOL). Однак, ми поспішили її продати, коли вона подорожчала на 35%. Якби продовжували її тримати, то мали б дохідність вже 448%.

Фундаментальний криптовалютний портфель

Монета Ціна на момент придбання, $ Поточна ціна або ціна на момент продажу, $ Дохідність, % Polkadot (DOT) 5,43 9,104 67,66 Bitcoin (BTC) 30633,91 42801 39,72 Solana (SOL)* 20,9 24,11 35,36 BNB 248,75 301 21,01 Cardano (ADA)* 0,265 0,2613 18,6 Ethereum (ETH) 1966,43 2250 14,42 Tron (TRX)* 0,07759 0,0879 13,29

*Актив продано

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У швидкозростаючому портфелі редакція продала три криптовалюти, коли з моменту придбання вони подорожчали на понад 40%. Із тих монет, які залишаються у ньому, найвищу дохідність має Graph (GRT) — майже 49%, а найнижчу SelfKey (KEY) — трохи менше 1%. Водночас, жоден із активів у криптопортфелі не пішов у мінус. Загалом, цей портфель приніс дохідність 30,2%.

Швидкозростаючий криптовалютний портфель

Монета Ціна на момент придбання, $ Поточна ціна або ціна на момент продажу, $ Дохідність, % The Graph (GRT) 0,1352 0,2013 48,89 Measurable Data Token (MDT)* 0,0401 0,494 43,19 The Sandbox (SAND) 0,4455 0,6306 41,55 Stacks (STX)* 0,7271 1,018 40,01 Internet Computer (ICP)* 4,5 6,3 40 AUDIO 0,1923 0,2607 35,57 Basic Attention Token (BAT) 0,2045 0,2684 31,25 FLOW 0,7464 0,961 28,75 SUI 0,704 0,8606 22,24 Filecoin (FIL) 4,73 5,734 21,23 Chiliz (CHZ) 0,0797 0,09034 13,35 SelfKey (KEY) 0,006105 0,006162 0,93

*Актив продано

Ми продовжимо інвестувати наступного року, і неодмінно розповідатимемо про отримані результати.