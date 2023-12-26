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26 грудня 2023, 12:39

Solana зросла на 1033% у 2023 році: що буде з ціною на альткоїн у 2024-му

Вартість Solana цього року зросла на 1033%, перевищивши $114. Чи є шанс у монети досягти історичного максимуму наступного року, Investing розповів Ашраф Лайді, незалежний стратег і трейдер, засновник Intermarket Strategy Ltd. «Мінфін» публікує переклад статті.

Вартість Solana цього року виросла на 1033%, що вражають, перевищивши $114.

Тріумф Solana на ринку

Так, я знаю, що кілька інших криптовалют цього року зросли на 3000% і 5000%, але Solana — це не «порожній» альткоїн з незначною вартістю, який показує дивовижний короткий зліт 2 днів, перш ніж обанкротити вас.

Solana вже досягла найвищого рейтингу за обсягами децентралізованого обміну (DEX) із показником 40%. Це означає, що вона обробила 40% всіх децентралізованих обмінних транзакцій, перевершивши Ethereum, Polygon та Avalanche.

Вона також посіла перше місце в рейтингу децентралізованих активних користувачів (DAU), випередивши Ethereum, Cardano, Polygon та Avalanche.

Нарешті, Solana посіла 3-е місце у рейтингу ринкової капіталізації (без урахування стейблкоїнів).

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Перспективи нової грошової стелі

Я пам'ятаю, як навесні 2021 року увійшов в Solana, коли монета коштувала близько $60, встановивши мету $200. Але тоді я дозволив жадібності взяти гору, залишившись на піку $259 і спостерігаючи, як вона знову подешевшала більш, ніж на 70%.

Але сьогодні інша історія. На вихідних я поінформував свою групу про свій крипто-портфель (біткоїн, два альткоїни та кошик майнерів BTC). Solana — один із цих двох альткоїнів. Коли трейдери розуміють, що Solana подолала психологічний рівень у $100, але на 150% нижче рекордного максимуму, коли фундаментальні показники були набагато нижчими за поточні рівні (прийняття, використання, екосистема), уявіть собі нову грошову стелю.

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