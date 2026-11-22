Українські виробники за десять місяців 2026 року наростили обсяги експорту за підтримки держави. Найбільше за кордон постачали меблі та продукти харчування. Однак скористатися інструментами Експортно-кредитного агентства (ЕКА) змогла менша кількість підприємств, ніж торік.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За січень-жовтень 2026 року ЕКА підтримало український несировинний експорт на 11,25 млрд грн. Це на 13% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Найбільшу частину підтриманого експорту забезпечили виробники меблів. На цю продукцію припало 4,95 млрд грн. Ще 1,33 млрд грн становив експорт продуктів харчування. Основними ринками збуту стали Азербайджан, Німеччина та Польща.

Один із напрямів державної підтримки — страхування інвестиційних кредитів для підприємств, які розвивають виробництво з орієнтацією на зовнішні ринки. За даними Гетманцева, завдяки цьому інструменту бізнес залучив 1,4 млрд грн.

Кількість компаній, які скористалися підтримкою агентства, скоротилася з 71 до 51. Менше стало й експортних угод: 69 проти 99 за аналогічний період торік.

Гетманцев звернув увагу на цю різницю між зростанням обсягів експорту та скороченням кількості підприємств, які отримують державну підтримку. Він також зазначив, що український експорт досі не відновився до довоєнного рівня.

На його думку, державі потрібно розширювати доступ до інструментів ЕКА, передусім для виробників готової продукції з високою доданою вартістю. Однак таким компаніям для виходу на зовнішні ринки недостатньо знайти іноземного покупця, оскільки необхідно мати кошти на виробництво та виконання замовлення, а також захист від фінансових ризиків.

Гетманцев вважає, що перші експортні контракти мають переростати в регулярні поставки. Підтримка держави повинна охоплювати більше українських виробників і допомагати їм не лише виходити на нові ринки, а й розширювати присутність на вже освоєних.

Український експорт відстає від імпорту

Зростання експорту, підтриманого ЕКА, відбувається на тлі погіршення загальних показників зовнішньої торгівлі. За даними Державної митної служби, за січень-жовтень 2026 року Україна експортувала товарів на $32,4 млрд. Це приблизно на 2,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Водночас імпорт за десять місяців сягнув $84,2 млрд, збільшившись на 24,2%. Загальний товарообіг становив майже $116,6 млрд, а від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі досягло $51,8 млрд.

Основу українського товарного експорту продовжують формувати продовольчі товари. За десять місяців їх поставили за кордон майже на $18,6 млрд. Серед інших великих експортних категорій — метали та вироби з них (близько $3,1 млрд), а також машини, устаткування і транспорт (майже $3 млрд).

Польща, Німеччина та Туреччина залишаються найбільшими покупцями українських товарів. Водночас зростання імпорту та скорочення експорту посилюють дисбаланс у зовнішній торгівлі.

Як ЕКА допомагає бізнесу фінансувати експорт

Один із головних інструментів ЕКА — страхування кредитів, які банки надають підприємствам для виконання експортних контрактів та інвестицій у виробництво. Це дає змогу банкам зменшувати кредитні ризики, а компаніям — отримувати кошти на закупівлю сировини, виготовлення продукції та її постачання іноземним замовникам.

Показовий приклад такого механізму — співпраця Райффайзен Банку та ЕКА з українським виробником меблів. У серпні 2026 року вони уклали шість договорів страхування кредитів на загальну суму фінансування майже 496 млн грн. Страхове покриття перевищило 464 млн грн.

Частину коштів спрямували на виробництво та постачання меблів і комплектуючих за експортними контрактами, решту — на розвиток виробничих потужностей та інфраструктури. За інформацією ЕКА, це найбільша операція зі страхування кредитів в історії агентства.

Інший приклад — Кредитвест Банк, який у квітні 2026 року отримав від ЕКА 54 млн грн страхового відшкодування за договором страхування експортного кредиту. Такий механізм захищає банк у разі невиконання позичальником кредитних зобов'язань.

У жовтні 2026 року про розвиток співпраці з ЕКА повідомив Таскомбанк. Банк підписав портфельну угоду про страхування кредитів для виконання експортних контрактів. Це має розширити можливості фінансування підприємств, зокрема тих, яким складно отримати кредит через недостатнє заставне забезпечення.

Того ж місяця Радабанк повідомив про укладення рамкової угоди про співпрацю та договору страхування експортних кредитів на портфельній основі. ЕКА встановило для банку ліміт страхового портфеля в розмірі 100 млн грн.