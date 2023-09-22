Как Маск и Борис Джонсон превратили производителя инсулина в крупнейшую компанию Европы

Только с начала этого года акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk подорожали на 40%, и этот рост не останавливается. Все благодаря «неправильному» использованию препарата против диабета. Компания зарабатывает миллионы благодаря желанию людей без труда сбрасывать лишние килограммы.

В начале сентября неизвестная широкой публике датская фармацевтическая компания Novo Nordisk официально стала самой дорогой компанией Европы, и с тех пор укрепила свое первенство. В настоящее время она оценивается в $424 млрд, уверенно опережая бывшую самую дорогую европейскую компанию — производителя лакшери LVMH Moët Hennessy ($410 млрд). Третья по капитализации европейская компания — нидерландский производитель полупроводников ASML — безнадежно отстает со стоимостью всего $253 млрд.

Среди самых дорогих фармацевтических компаний впереди только американская Eli Lilly ($540 млрд), а вот знаменитые Johnson & Johnson и Pfizer оцениваются гораздо дешевле — $392 и $190 млрд соответственно.

Только с начала этого года акции Novo Nordisk прибавили в цене 40%, а за последние 5 лет подорожали в 4,5 раза. Благодаря этому компания стоит даже больше ВВП Дании, который составляет $398 млрд.

Что же стало причиной такого взлета компании и стоит ли розничным инвесторам присмотреться к ее акциям, разбирался «Минфин».

Знакомство с компанией

Novo Industri была создана в 1923 году как производитель инсулина. Одним из ее основателей был Нобелевский лауреат по физиологии Август Крог. Уже в 30-х годах компания продавала инсулин в 40 странах, а затем расширила линейку фармацевтической продукции, а также начала производить химические вещества для моющих средств.

Свое нынешнее название компания получила в 1989 году после слияния с другим датским производителем фармпродукции Nordisk Gentofte, который работал в направлениях свертывания крови и гормонов роста.

Novo Nordisk сейчас специализируется, в первую очередь, на различных способах борьбы с сахарным диабетом, на них приходится 80% продаж компании. На втором месте среди источников дохода — препараты против ожирения (6%), а дальше идут средства на основе гормона роста, заместительная гормональная терапия и биофармацевтика.

Почти половина всех продаж компании приходится на США, а еще больше четверти — на страны Европы. В прошлом году доходы Novo Nordisk достигли почти $177 млрд, а прибыль превысила $55 млрд.

Основным акционером фармкомпании является родственная структура Novo Holdings A/S, которой принадлежит 28% компании и 77% голосующих акций. Остальные акции распределены между большим количеством фондов и частных инвесторов — преимущественно, из Дании и США, но на управление фармпроизводителем они не оказывают влияния.

Как компания стала звездной

Фундамент нынешнего статуса самой дорогой компании Европы Novo Nordisk заложила в 2012 году, когда разработала семаглутид — препарат для лечения сахарного диабета второго типа. После длительного тестирования средство было одобрено к использованию в США в 2017 году, а в следующем году — в ЕС. На рынок он был выпущен под торговой маркой Ozempic.

Впоследствии потребители увидели, что у препарата довольно интересный побочный эффект: те, кто его принимал, сбрасывали лишний вес, поэтому принимать его начали уже и люди, которые не страдают сахарным диабетом, но хотят без диет и спортивных нагрузок похудеть. Этот препарат стал популярным и среди звезд. В частности, чтобы избавиться от лишних килограмм, его принимала американская ведущая ток-шоу Челси Гендлер и актриса Кайл Ричардс.

«Я ушел и получил рецепт на Ozempic. И я не оставляю его. Он снижает мой аппетит в два раза. Теперь я съедаю только полмешка Doritos», — признается в принятии препарата американский актер Трейси Морган.

Популярность средства против диабета среди принимавших его не по назначению знаменитостей еще больше привлекла к нему внимание простых американцев, которые тоже хотели избавиться от лишних килограммов.

Конечно, для производителя лекарственного препарата такое внимание к нему не было неожиданностью — еще в 2017 году Novo Nordisk провела исследование свойств семаглутида для похудения.

Понимая значительный спрос, Novo Nordisk выпустила на рынок препарат на основе того же семаглутида, но уже специально против ожирения, под брендом Wegovy, который, по заявлениям фармкомпании, демонстрировал значительные результаты.

Так, согласно исследованиям, еженедельные введения семаглутида (вместе с изменением образа жизни) приводили к потере в среднем 14,9% веса.

Также, по результатам другого исследования, 68 недель приема семаглутида позволили 75% пациентам снизить вес, как минимум, на 10%, а трети — на 20%. Ранее таких результатов удавалось добиться только после операций.

По словам исследователей, преимуществом нового препарата стало также то, что у него не было букета побочных эффектов, как у того лекарства, которое применялось для борьбы с ожирением раньше (хотя ряд возможных негативных эффектов от приема препарата, конечно, есть, и компания о них упоминает).

Появление препарата именно для борьбы с лишним весом еще больше подогрело к нему внимание. Принимали его даже Илон Маск и Борис Джонсон. Также целый ряд знаменитостей подозревают в том, что те использовали этот препарат, но они уверяют, что занимались спортом и ограничивали себя в питании. Среди таких, например, Хлои Кардашьян.

Как бы то ни было, а Novo Nordisk считает миллиардную прибыль. Продажи Wegovy за второй квартал взлетели на 543%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подталкивает общие показатели компании, которые за год увеличились на 30%.

За похудение заплатят страховщики?

Нынешний взлет Novo Nordisk — заслуга руководителя компании Ларса Йоргенсена. Он присоединился к компании еще в 1991 году по программе для выпускников, и с тех пор прошел все карьерные ступени.

По словам подчиненных, он интроверт и удивительно спокойный, но умеет отстаивать точку зрения и настаивать на своем. Этот талант пригодился ему в 2017 году, когда руководители компании решали, стоит ли вкладывать деньги в исследование влияния семаглутида на сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые руководители были убеждены, что исследование будет длиться много лет, будет крайне затратным, а его результаты не прогнозируемые.

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Однако, Йоргенсен сумел убедить коллег, что это исследование необходимо для будущего компании. И, как оказалось, он был прав. По данным испытаний, у людей с избыточным весом или ожирением, которые принимали препарат, снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%.

Конечно, это может подтолкнуть продажи препаратов, но главное не это. На данный момент страховые компании не покроют расходы на препараты для похудения, но если Novo Nordisk докажет, что они защищают от серьезных болезней, это может изменить ситуацию. Поэтому на фоне сообщений о положительных исследованиях акции компании ускорили рост.

Как оценивается рынок

По данным Всемирной организации здравоохранения, от лишнего веса страдает около 1 млрд человек. Всемирная федерация по борьбе с ожирением отмечает, что к 2035 году такие проблемы возникнут уже у половины населения Земли.

На этом фоне растут и ожидания рынка препаратов от ожирения. Согласно прогнозу аналитической компании GlobalData, их продажи в 7 странах (США, Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания и Япония) вырастут к 2031 году с нынешних $2,43 млрд до $37,1 млрд.

Еще более оптимистичные для Novo Nordisk глобальные прогнозы. Ожидается, что в 2032 году таких препаратов по всему миру будет продано на $71 млрд.

Что прогнозируют эксперты

На фоне оптимистичных новостей аналитики пересматривают свои оценки Novo Nordisk. По расчетам JPMorgan Chase, справедливая цена акций компании составляет $216, что на 8,5% больше нынешних показателей.

В то же время, финансисты, которые делали пессимистические прогнозы в начале года, уже «промахнулись». Так, по оценкам TD Cowen, акции фармкомпании должны были бы стоить на 36% дешевле, чем сейчас, а по прогнозу международной финансовой фирмы BTIG — аж на 84%.

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Но стремительный взлет акций еще не означает безоблачное будущее компании. Впереди у нее продолжительная борьба со страховщиками, а также возможные проблемы из-за употребления препарата людьми, которые не страдают ожирением, но хотят сбросить несколько килограммов. Однозначно еще никто не может сказать, как это лекарство будет влиять на их здоровье.

Кроме этого массовое использование семаглутида для борьбы с ожирением приводи к тому, что препарата уже не хватает больным диабетом. А это может привести к ужесточению регулирования.