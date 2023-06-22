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22 червня 2023, 14:10 Читать на русском

«Мінфін» почав формувати свій консервативний портфель: розповідаємо про першу акцію

«Мінфін» почав формувати нові інвестиційні портфелі, щоправда, через обмеження, поки що віртуальні. Дякуємо усім читачам, які проголосували за суму стартової інвестиції. Завдяки вашим голосам ми розпочнемо з $1 тис. Першу акцію до нашого консервативного портфелю вже придбано. Розповідаємо, що «купили» і як ціна на новий актив вже встигла змінитися за тиждень.

На початку червня «Мінфін» розповів, що починає формувати два віртуальні портфелі — консервативний та агресивний.

Скільки грошей на інвестиції

Оскільки портфелі, які формує редакція, віртуальні, ми можемо визначити будь-яку суму. За інвестиціями якого розміру буде цікавіше спостерігати, ми запитали у наших читачів. «Мінфін» запропонував три варіанти: $1 тис., $5 тис. і $10 тис.

Загалом, в опитуванні взяли участь майже 2 200 читачів. За результатами голосування на сайті з незначним відривом переміг портфель на $10 тис. Водночас, в телеграмі найбільший інтерес викликали інвестиції на $1 тис.

За підрахунком голосів із обох майданчиків виявилось, що майже 41% читачів хочуть, щоб портфелі формувались на $1 тис. Ще 33% аудиторії — за інвестиції у $10 тис., а майже 26% підтримали варіант портфелю зі стартовим бюджетом у $5 тис.

Це рішення можна зрозуміти: у скрутні часи мало хто може дозволити собі інвестувати значну суму, а тому і спостерігати корисніше за портфелем, що по кишені. Отож, починаємо з $1 тис.

Що купити спершу

За результатами сезону звітності за перший квартал, чистий прибуток компаній, що входять до S&P 500, знизився в середньому на 2,2%, і зниження триває вже другий квартал поспіль. Виручка продовжує зростати, але темпами нижчими за інфляцію, — отже, в реальному вимірі маємо падіння.

Майбутнє виглядає дещо непевно: 81 компанія з S&P 500 знизила прогнози на наступний квартал — це найбільша кількість, починаючи з третього кварталу 2019 року.

З восьмого березня зростання S&P 500 відбувається виключно за рахунок «Чудової вісімки». Дохідність інших 492 компаній з індексу склала 0%.

Більшість «Чудової вісімки» складають техногіганти: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon та NVIDIA. Їхня загальна капіталізація сягає $9 трлн, а це близько чверті всього індексу S&P 500 (до нього входить 500 найбільших публічних американських компаній).

Всі ці компанії працюють тривалий час на ринку і займають провідні місця у своїх напрямках. Тому формувати консервативний портфель без жодної з них — те ж саме, що не помічати слона в кімнаті.

Але навіть серед техногігантів виділяються дві найдорожчі компанії у світі: Apple та Microsoft. Перша оцінюється у $2,9 трлн, друга — майже у $2,6 трлн. Більше ніхто до позначки у 2 трильйони на американському ринку не дотягується. Тому розглянемо ці компанії детальніше.

Apple

Акції найбільшої у світі компанії цього року вже подорожчали на 41,5% і в червні оновили свій історичний рекорд. Одна з причин цього — стабільно високі доходи. За підсумками 2022 року компанія заробила $99,8 млрд, оновивши свій історичний рекорд. А за останній квартал прибуток склав неймовірні $30 млрд.

Основний продукт компанії — всім відомий iPhone; саме він генерує понад половину прибутків «яблочної» компанії. І зі смартфоном справи в Apple йдуть чудово.

У першому кварталі цього року глобальні поставки смартфонів впали майже на 15%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Водночас, поставки Apple знизилися лише на 2,3%. Це свідчить про те, що iPhone викликав високу лояльність навіть у той час, коли багато споживачів не бажали витрачати гроші на оновлення мобілок.

Далі справи можуть піти ще краще. Зараз у користувачів на руках близько 250 млн iPhone, яким більше 4 років. Це означає, що насувається нова хвиля оновлення смартфонів. Зважаючи ж на те, що у третьому кварталі цього року компанія представить нову модель iPhone, вона має всі шанси промчати на цій хвилі.

Перевага Apple, порівнюючи з іншими виробниками смартфонів, у тому, що компанія пропонує не лише пристрій, а й екосистему до нього. Звісно, заробляючи на ній. Магазин додатків, хмарні сервіси, музичний і відеострімінг, сервіс оплати, браузер, тощо приносять близько 20% доходів компанії.

Решту доходів приносять інші продукти: Mac та MacBook, iPad, навушники AirPods, годинники Apple Watch, приставки Apple TV.

Apple має декілька експериментальних проєктів. Наприклад, окуляри доповненої реальності чи спроба зайти у фінансовий сектор. Однак, це інвестиції у далеку перспективу. Найближчими роками значних доходів вони не приноситимуть.

Прогнози експертів щодо майбутнього ціни акцій компанії є різнонаправленими. Аналітики Wedbush очікують, що через рік вони коштуватимуть на 18% дорожче, ніж зараз. Credit Suisse прогнозує куди скромніше зростання на 7,5%, а ось Bernstein передбачає падіння на 6%.

Microsoft

Ця компанія також у червні оновила історичний ціновий максимум. Минулого року вона зробила рекордні для себе $72,7 млрд, а за перший квартал 2023 р. — ще $18,3 млрд, продемонструвавши зростання прибутків на 9%. Із початку року акції компанії зросли майже на 45%.

Всупереч розповсюдженій думці, основне джерело доходів компанії — не Windows, а серверні та хмарні технології. На цьому напрямі компанія заробляє близько 42% від всіх доходів. За підсумками 1 кварталу, доходи від нього зросли на 16%.

Перспективи цього сектору ще більші. Компанія почала впроваджувати технології ChatGPT (проєкт, який фінансує Microsoft) у свій хмарний сервіс Azure. Також штучний інтелект почав застосовуватись у пошуковій системі Bing, яка донедавна майже нікому не була потрібна, але зараз завантаження додатку зросло у 4 рази, а щоденна аудиторія Bing сягнула 100 млн.

Високі показники демонструє також другий за важливістю напрям компанії Productivity and Business Processes. До нього входять продукти Office та програмне забезпечення для бізнесу. За підсумками останнього кварталу дохід від нього зріс на 18%.

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Серед аналітиків найоптимістичніше на перспективи Microsoft дивиться Credit Suisse, прогнрозуючи зростання акцій на 20%. Piper Sandler та Evercore ISI Group очікують зростання на 15%. Найпесимістичніше на компанію дивиться Oppenheimer, прогнозуючи падіння на 5%.

Що обрали

Обидві акції редакція вважає перспективними і, за умови більшого стартового бюджету, ми неодмінно придбали б їх до свого портфелю. Однак, зараз на них довелося б витратити більше половини суми, що є у нашому розпоряжденні, — $523.

Тому «Мінфін» вирішив звернути увагу на ETF Technology Select Sector SPDR Fund: 24% ваги в ньому припадає на Microsoft і ще майже 23% — на Apple. Тобто разом вони складають майже половину портфелю фонду.

Другу половину фонду розділяють інші компанії технологічного сектору. Серед них NVIDIA (5,6%), Broadcom (4,2%), Salesforce (2,7%) та десятки інших.

Одна з переваг цього фонду — невисока ціна акцій. На момент ухвалення рішення про придбання вони коштували $166, а наразі зросли до $169,1. Це робить ETF доступним для інвесторів із невеликими заощадженнями.

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Пишіть у коментарях, з якого сектору слід вибрати компанію, щоб продовжити наповнювати консервативний портфель.

Автор:
Олексій Писарєв
Журналіст Олексій Писарєв
Пише на теми: Інвестиції, фондовий ринок, forex, макроекономіка
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Коментарі - 1

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0
Yriikd
Yriikd
22 червня 2023, 15:22
#
Зі статті не зрозуміло, портфель на віртуальні фантіки, чи реальні гроші??
На ІБ можна купувати долі акцій. І таким чином дотриматись ліміту портфелю.
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