«Мінфін» почав формувати свій консервативний портфель: розповідаємо про першу акцію

«Мінфін» почав формувати нові інвестиційні портфелі, щоправда, через обмеження, поки що віртуальні. Дякуємо усім читачам, які проголосували за суму стартової інвестиції. Завдяки вашим голосам ми розпочнемо з $1 тис. Першу акцію до нашого консервативного портфелю вже придбано. Розповідаємо, що «купили» і як ціна на новий актив вже встигла змінитися за тиждень.

Скільки грошей на інвестиції

Оскільки портфелі, які формує редакція, віртуальні, ми можемо визначити будь-яку суму. За інвестиціями якого розміру буде цікавіше спостерігати, ми запитали у наших читачів. «Мінфін» запропонував три варіанти: $1 тис., $5 тис. і $10 тис.

Загалом, в опитуванні взяли участь майже 2 200 читачів. За результатами голосування на сайті з незначним відривом переміг портфель на $10 тис. Водночас, в телеграмі найбільший інтерес викликали інвестиції на $1 тис.

За підрахунком голосів із обох майданчиків виявилось, що майже 41% читачів хочуть, щоб портфелі формувались на $1 тис. Ще 33% аудиторії — за інвестиції у $10 тис., а майже 26% підтримали варіант портфелю зі стартовим бюджетом у $5 тис.

Це рішення можна зрозуміти: у скрутні часи мало хто може дозволити собі інвестувати значну суму, а тому і спостерігати корисніше за портфелем, що по кишені. Отож, починаємо з $1 тис.

Що купити спершу

За результатами сезону звітності за перший квартал, чистий прибуток компаній, що входять до S&P 500, знизився в середньому на 2,2%, і зниження триває вже другий квартал поспіль. Виручка продовжує зростати, але темпами нижчими за інфляцію, — отже, в реальному вимірі маємо падіння.

Майбутнє виглядає дещо непевно: 81 компанія з S&P 500 знизила прогнози на наступний квартал — це найбільша кількість, починаючи з третього кварталу 2019 року.

З восьмого березня зростання S&P 500 відбувається виключно за рахунок «Чудової вісімки». Дохідність інших 492 компаній з індексу склала 0%.

Більшість «Чудової вісімки» складають техногіганти: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon та NVIDIA. Їхня загальна капіталізація сягає $9 трлн, а це близько чверті всього індексу S&P 500 (до нього входить 500 найбільших публічних американських компаній).

Всі ці компанії працюють тривалий час на ринку і займають провідні місця у своїх напрямках. Тому формувати консервативний портфель без жодної з них — те ж саме, що не помічати слона в кімнаті.

Але навіть серед техногігантів виділяються дві найдорожчі компанії у світі: Apple та Microsoft. Перша оцінюється у $2,9 трлн, друга — майже у $2,6 трлн. Більше ніхто до позначки у 2 трильйони на американському ринку не дотягується. Тому розглянемо ці компанії детальніше.

Apple

Акції найбільшої у світі компанії цього року вже подорожчали на 41,5% і в червні оновили свій історичний рекорд. Одна з причин цього — стабільно високі доходи. За підсумками 2022 року компанія заробила $99,8 млрд, оновивши свій історичний рекорд. А за останній квартал прибуток склав неймовірні $30 млрд.

Основний продукт компанії — всім відомий iPhone; саме він генерує понад половину прибутків «яблочної» компанії. І зі смартфоном справи в Apple йдуть чудово.

У першому кварталі цього року глобальні поставки смартфонів впали майже на 15%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Водночас, поставки Apple знизилися лише на 2,3%. Це свідчить про те, що iPhone викликав високу лояльність навіть у той час, коли багато споживачів не бажали витрачати гроші на оновлення мобілок.

Далі справи можуть піти ще краще. Зараз у користувачів на руках близько 250 млн iPhone, яким більше 4 років. Це означає, що насувається нова хвиля оновлення смартфонів. Зважаючи ж на те, що у третьому кварталі цього року компанія представить нову модель iPhone, вона має всі шанси промчати на цій хвилі.

Перевага Apple, порівнюючи з іншими виробниками смартфонів, у тому, що компанія пропонує не лише пристрій, а й екосистему до нього. Звісно, заробляючи на ній. Магазин додатків, хмарні сервіси, музичний і відеострімінг, сервіс оплати, браузер, тощо приносять близько 20% доходів компанії.

Решту доходів приносять інші продукти: Mac та MacBook, iPad, навушники AirPods, годинники Apple Watch, приставки Apple TV.

Apple має декілька експериментальних проєктів. Наприклад, окуляри доповненої реальності чи спроба зайти у фінансовий сектор. Однак, це інвестиції у далеку перспективу. Найближчими роками значних доходів вони не приноситимуть.

Прогнози експертів щодо майбутнього ціни акцій компанії є різнонаправленими. Аналітики Wedbush очікують, що через рік вони коштуватимуть на 18% дорожче, ніж зараз. Credit Suisse прогнозує куди скромніше зростання — на 7,5%, а ось Bernstein передбачає падіння на 6%.

Microsoft

Ця компанія також у червні оновила історичний ціновий максимум. Минулого року вона зробила рекордні для себе $72,7 млрд, а за перший квартал 2023 р. — ще $18,3 млрд, продемонструвавши зростання прибутків на 9%. Із початку року акції компанії зросли майже на 45%.

Всупереч розповсюдженій думці, основне джерело доходів компанії — не Windows, а серверні та хмарні технології. На цьому напрямі компанія заробляє близько 42% від всіх доходів. За підсумками 1 кварталу, доходи від нього зросли на 16%.

Перспективи цього сектору ще більші. Компанія почала впроваджувати технології ChatGPT (проєкт, який фінансує Microsoft) у свій хмарний сервіс Azure. Також штучний інтелект почав застосовуватись у пошуковій системі Bing, яка донедавна майже нікому не була потрібна, але зараз завантаження додатку зросло у 4 рази, а щоденна аудиторія Bing сягнула 100 млн.

Високі показники демонструє також другий за важливістю напрям компанії — Productivity and Business Processes. До нього входять продукти Office та програмне забезпечення для бізнесу. За підсумками останнього кварталу дохід від нього зріс на 18%.

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Серед аналітиків найоптимістичніше на перспективи Microsoft дивиться Credit Suisse, прогнрозуючи зростання акцій на 20%. Piper Sandler та Evercore ISI Group очікують зростання на 15%. Найпесимістичніше на компанію дивиться Oppenheimer, прогнозуючи падіння на 5%.

Що обрали

Обидві акції редакція вважає перспективними і, за умови більшого стартового бюджету, ми неодмінно придбали б їх до свого портфелю. Однак, зараз на них довелося б витратити більше половини суми, що є у нашому розпоряжденні, — $523.

Тому «Мінфін» вирішив звернути увагу на ETF Technology Select Sector SPDR Fund: 24% ваги в ньому припадає на Microsoft і ще майже 23% — на Apple. Тобто разом вони складають майже половину портфелю фонду.

Другу половину фонду розділяють інші компанії технологічного сектору. Серед них NVIDIA (5,6%), Broadcom (4,2%), Salesforce (2,7%) та десятки інших.

Одна з переваг цього фонду — невисока ціна акцій. На момент ухвалення рішення про придбання вони коштували $166, а наразі зросли до $169,1. Це робить ETF доступним для інвесторів із невеликими заощадженнями.

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Пишіть у коментарях, з якого сектору слід вибрати компанію, щоб продовжити наповнювати консервативний портфель.