Американський фондовий ринок може зіткнутися з додатковим тиском продавців навіть без нового погіршення економічних показників. Індекс паніки Goldman Sachs піднявся до 9 балів із 10 можливих, а інвестори, які торгують за ринковими трендами, уже скоротили вкладення в акції на $57 млрд за місяць. За оцінками торгового підрозділу банку, найближчим часом такі учасники ринку можуть продати ще десятки мільярдів доларів цінних паперів. Найбільш несприятливий сценарій передбачає продажі на $80,6 млрд, якщо падіння котирувань продовжиться.

Наступного тижня ринок може зіткнутися з новою значною хвилею розпродажу, попередили в Goldman Sachs. Фото: Pexels

Індекс паніки Goldman Sachs наблизився до максимуму

За даними Bloomberg, у п'ятницю, 20 листопада, на тлі масштабного падіння американських акцій індекс Vol Panic Index від Goldman Sachs піднявся до 9 балів із 10 можливих. Трейдери банку попередили, що наступного тижня ринок може зіткнутися з новою значною хвилею розпродажу.

Під час основної торгової сесії Nasdaq 100 втратив 5,6%. Падіння продовжилося і після завершення торгів: ф'ючерси на індекс просіли ще приблизно на 5%.

Особливе занепокоєння торгового підрозділу Goldman Sachs викликає те, що розпродаж охопив системних інвесторів, які використовують алгоритмічні стратегії та змінюють свої позиції залежно від напрямку руху ринку.

Йдеться, зокрема, про CTA (Commodity Trading Advisers), які застосовують стратегії торгівлі за імпульсом. Такі учасники орієнтуються на цінові тенденції та можуть скорочувати вкладення в акції, коли ринок демонструє стійкий спад.

За оцінками Goldman Sachs, протягом останнього місяця ці інвестори продали акцій на $57 млрд. Їхня сукупна позиція в американських акціях стала короткою на $19 млрд. Це означає, що вони перейшли до переважання ставок на зниження вартості цінних паперів.

Скільки акцій можуть продати алгоритмічні інвестори

Моделі Goldman Sachs показують, що тиск із боку CTA може зберегтися навіть за відсутності подальшого падіння фондового ринку. Обсяг потенційних продажів залежатиме від того, як змінюватимуться котирування.

Якщо ринок залишиться приблизно на поточних рівнях, CTA можуть продати ще акцій на $65,8 млрд. У разі зростання котирувань прогнозований обсяг продажів становить $28,6 млрд.

Найбільший ризик виникає за умови продовження падіння. У такому разі моделі Goldman Sachs допускають продажі акцій на суму до $80,6 млрд.

Таким чином, навіть стабілізація котирувань не обов'язково означатиме швидке припинення розпродажу. Системні стратегії можуть і надалі передбачати скорочення позицій, хоча конкретні обсяги залежатимуть від ринкової динаміки.

Чому розпродаж може продовжитися

Bloomberg пов'язує нинішню ситуацію зі зростанням небажання інвесторів купувати акції технологічних компаній під час їхнього падіння. Раніше частина учасників ринку розраховувала, що первинне публічне розміщення акцій Anthropic стане поштовхом до відновлення інтересу до ризикових активів до кінця року.

Проте очікуваного поліпшення настроїв не відбулося. Трейдери Goldman Sachs зазначили, що багато інвесторів сприймали масштабне IPO як подію, яка мала б відновити готовність ринку вкладати кошти в ризикові активи. Без такого каталізатора учасникам ринку виявилося складніше сприймати подальший розвиток подій.

Додаткове занепокоєння викликають сумніви щодо того, чи виправдають масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту, мікросхеми та обчислювальні потужності нинішню вартість технологічних компаній.

Серед подій, на тлі яких посилилися ці побоювання, Bloomberg також згадує відставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Він залишив посаду в листопаді, а компанія призначила тимчасовою керівницею фінансову директорку Колетт Кресс.

Чи означає паніка на ринку неминуче падіння

Історичні дані Goldman Sachs водночас дають підстави розглядати й інший сценарій. У попередньому епізоді ринкової паніки 5 листопада індекс Vol Panic Index піднімався до 9,57 бала, перевищивши позначку 9,5, яку банк використовує як поріг панічних настроїв.

За історичними спостереженнями Goldman Sachs, у 15 попередніх випадках, коли індикатор перевищував цей рівень, індекс S&P 500 протягом наступних трьох місяців зростав у середньому на 4,6%. Позитивну динаміку зафіксували у 80% таких випадків.

На горизонті шести місяців середнє зростання S&P 500 становило 9%, причому підвищення спостерігалося у 73% випадків.

Ці показники стосуються попередніх випадків перевищення порога 9,5 бала. Поточне значення індикатора, зафіксоване 20 листопада, становить 9 балів, тому безпосередньо переносити історичну статистику на нинішню ситуацію не можна.

Чому інвестори почали розпродавати акції технологічних компаній

Нинішній розпродаж відбувається на тлі перегляду інвесторами перспектив технологічного сектору. Основні побоювання стосуються того, чи зможуть компанії отримати достатню віддачу від масштабних вкладень у штучний інтелект, дата-центри та обчислювальні потужності. За оцінками МВФ, інвестиції в інфраструктуру ШІ можуть перевищити $4 трлн до 2029 року, а лише у 2025 році капітальні витрати найбільших постачальників хмарних обчислень становили близько $500 млрд. Економіст Олег Устенко раніше звертав увагу на зміну настроїв інвесторів, які дедалі частіше ставлять під сумнів швидкість окупності таких вкладень. За його оцінкою, переоцінка технологічних компаній може мати наслідки й для інших сегментів фінансового ринку. Водночас експерт наголошував, що нинішню ситуацію поки не варто називати фінансовою кризою, оскільки йдеться передусім про зміну інвестиційних очікувань та ставлення до ризику.