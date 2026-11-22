Українська гривня за тиждень продемонструвала найбільше зміцнення до долара серед європейських валют. При цьому на світовому ринку американська валюта, навпаки, подорожчала: індекс долара зріс на 0,4%. На міжбанківському ринку курс опустився нижче 45 грн за долар, а євро подешевшав нижче психологічної позначки 50 грн. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив , що таке зміцнення гривні має переважно технічний характер і пов'язане з податковим періодом та поведінкою Національного банку. На його думку, ринок уже наближається до курсового дна, після якого ситуація може змінитися.

Гривня різко зміцнилася, хоча долар у світі дорожчає. За тиждень українська валюта стала лідером зростання серед європейських валют. Фото: Pexels

Чому гривня так різко зміцнилася

У своєму тижневому огляді валютного ринку, опублікованому 21 листопада, Андрій Шевчишин звернув увагу на незвичну динаміку української валюти. Попри зміцнення долара на міжнародному ринку, гривня за тиждень стала лідером зростання серед європейських валют щодо американської валюти.

За оцінкою аналітика, настільки значні курсові коливання важко пояснити лише звичайними сезонними чинниками. Він зазначає, що рух курсу виявився надто різким навіть з урахуванням періоду податкових платежів.

Шевчишин звертає увагу, що коливання перевищили 1%, тоді як більш звичним для ринку він вважає діапазон близько 0,5%, який відповідає спреду готівкового сегмента. На його думку, така амплітуда руху створює додаткові можливості для спекуляцій і виходить за межі звичайної керованої гнучкості курсу.

Аналітик називає кілька чинників, які сприяли зміцненню гривні.

Перший і головний із них пов'язаний із податковим періодом. Експортери збільшили продаж валюти більш ніж на 13%, щоб забезпечити гривневі кошти для сплати податків. Водночас покупці скоротили придбання валюти майже на 4%.

Додатковий вплив мало вилучення гривневої ліквідності з ринку. За чотири дні тижня на рахунки Казначейства надійшло понад 23 млрд грн податкових платежів. За словами Шевчишина, це рекордний відтік коштів із березня.

Ще одним важливим чинником стала поведінка Національного банку. Регулятор не викуповував валюту на ринку, хоча мав таку можливість, і не демонстрував намірів підтримувати курс долара через її придбання.

Для порівняння, на початку жовтня, коли курс намагався подолати позначку 45 грн за долар, НБУ викуповував валюту. Під час нинішнього зміцнення гривні таких операцій не проводив.

Окремо аналітик звертає увагу на позицію регулятора щодо валютних спекуляцій. На його думку, НБУ жорстко відреагував на поведінку учасників ринку, які раніше підштовхували курс угору, а також продавців, які притримували валюту в очікуванні подальшої девальвації гривні.

Шевчишин також наводить заяву голови НБУ Андрія Пишного, зроблену на загальних зборах Європейської Бізнес Асоціації:

«Не чекайте від Національного банку того, що курс полетить у космос. Ми були і залишаємося дуже стійкими у нашому прагненні забезпечити стійкість валютного ринку. Не плутайте це з фіксацією курсу, тому що він перебуває в режимі керованої гнучкості та рухається в обидва боки».

На думку аналітика, цими словами регулятор вкотре дав зрозуміти, що учасникам ринку не варто розраховувати на постійне подорожчання валюти та відкладати її продаж заради вигіднішого курсу.

Водночас надходження майже 8 млрд євро міжнародної допомоги Шевчишин не вважає безпосереднім драйвером нинішнього зміцнення гривні. Він розглядає ці кошти радше як накопичений фінансовий ресурс, який допоможе підтримувати ситуацію в майбутньому.

Що відбувалося на міжбанку та готівковому ринку

Статистика валютного ринку підтверджує вплив податкового періоду. За даними за 16−19 листопада, середньодобова пропозиція валюти на міжбанку зросла на 13,1% і становила 240,23 млн доларів.

Попит на валюту, навпаки, зменшився на 3,6%, до 431,30 млн доларів. У результаті середньодобовий дефіцит валюти на міжбанківському ринку скоротився на 18,7%, до 191,08 млн доларів.

Шевчишин пояснює таку динаміку тим, що в період сплати податків експортери активніше продають валютну виручку, тоді як у покупців залишається менше гривневих коштів для придбання валюти.

На готівковому ринку також відбулося помітне скорочення дефіциту. Середньодобова пропозиція готівкової валюти збільшилася на 4,6%, до 52,3 млн доларів. Водночас середньодобовий попит населення знизився на 6,4%, до 114,51 млн доларів.

У підсумку дефіцит готівкової валюти скоротився на 14,1%, до 62,18 млн доларів на день.

За спостереженнями аналітика, продавці повернулися на ринок, а панічні настрої серед покупців послабилися. Він також звертає увагу на поведінку населення, яке активно купувало валюту в листопаді за курсом 46−47 грн за долар, а тепер зіткнулося зі зниженням її вартості.

Ще одна зміна стосується різниці між курсами в банках та обмінниках. Спред між цими сегментами готівкового ринку суттєво скоротився, що свідчить про відновлення перетоків валюти між ними. Проте розрив між міжбанківським і готівковим курсами залишається значним.

Загальний середньодобовий дефіцит валюти на ринку, за розрахунками Шевчишина, скоротився на 17,6%, до 253,25 млн доларів. Попри зменшення, він усе ще залишається значним у історичному вимірі.

За повний тиждень обсяг валютних інтервенцій НБУ становив 1 млрд 462,8 млн доларів. Регулятор продавав валюту, але не купував її для поповнення резервів. Обсяг продажу був меншим, ніж раніше, оскільки ринок самостійно забезпечив більшу пропозицію валюти.

Шевчишин окремо наголошує, що НБУ не скористався можливістю придбати валюту навіть за умов її помітного здешевлення. На його думку, це також демонструє готовність регулятора допускати рух курсу в обидва боки.

Чи довго гривня залишатиметься сильною

У прогнозі на тиждень 23−28 листопада 2026 року Андрій Шевчишин зазначає, що нинішнє зміцнення гривні наближається до завершення. Аналітик вважає, що ринок проходить курсове дно, оскільки основні чинники, які сприяли здешевленню валюти, поступово вичерпуються.

Насамперед ідеться про завершення податкового періоду. Після сплати податків експортери, за оцінкою аналітика, зменшать продаж валюти. Водночас Казначейство знову почне спрямовувати гривневі кошти в економіку. Попереду також грудневий пік бюджетних видатків і повернення ПДВ експортерам.

Шевчишин звертає увагу, що фундаментальні проблеми української економіки залишаються. Серед них він називає її слабкий стан, рекордний торговельний дефіцит і негативні перспективи. Єдиним суттєвим позитивним чинником аналітик вважає достатність міжнародного фінансування. Однак, за його оцінкою, воно допомагає підтримувати валютний курс, а не забезпечує фундаментальне зміцнення гривні.

Додатковий вплив на валютний попит, за прогнозом Шевчишина, можуть мати Чорна п'ятниця та кіберпонеділок. У цей період він очікує підвищення попиту населення на валюту. Ще одним чинником стане кінець місяця, коли оновляться ліміти на купівлю безготівкової валюти.

Окремо аналітик згадує вихідний у США з нагоди Дня подяки. Через нього активність валютного ринку наприкінці тижня може бути нерівномірною, а курсові коливання, за його оцінкою, будуть значними.

Яким буде курс долара та євро

З огляду на очікуване вичерпання чинників зміцнення гривні Шевчишин вважає поточні курсові рівні привабливими для придбання іноземної валюти. Таку позицію він поширює і на євро, попри його слабкість на міжнародному ринку.

За оцінкою аналітика, євро на рівні близько 49 грн за умов подальшого зниження пари EUR/USD уже виглядає перепроданим щодо гривні.

На міжбанківському ринку Шевчишин очікує повернення долара в діапазон 45,20−45,60 грн. Готівковий курс продажу долара в банках, за його прогнозом, може становити 45,50−46,00 грн.

Ситуацію з євро аналітик пов'язує передусім із динамікою пари EUR/USD на світовому ринку. Він розглядає сценарій її подальшого зниження до 1,07.

За його розрахунками, якщо така динаміка реалізується, а НБУ намагатиметься не допустити зростання міжбанківського курсу долара вище 46,50 грн, курс євро може становити близько 49,75 грн. Якщо ж регулятор захищатиме рівень 46 грн за долар, євро відповідатиме приблизно 49,22 грн.

Шевчишин допускає, що НБУ може утримувати євро в діапазоні 49−49,75 грн, щоб не допустити виходу долара за межі 46−46,50 грн. Поточні рівні міжбанківського курсу він розглядає як можливий локальний мінімум.

За якими чинниками стежити наприкінці листопада

Серед ключових подій, які можуть вплинути на валютний ринок у період 23−28 листопада, Шевчишин виділяє кілька напрямів.

Бюджетні видатки Казначейства. Після податкового періоду очікується відновлення гривневих вливань в економіку. Аналітик пов'язує це з поверненням попиту на валюту.

26 листопада, вихідний у США. Через нього наприкінці тижня можлива нерівномірна активність валютного ринку.

26−27 листопада, саміт ЄС у Брюсселі. Серед питань порядку денного аналітик виділяє кредит на 45 млрд євро для України у 2027 році, щодо якого є заперечення чотирьох країн, а також семирічний бюджет Євросоюзу. Ці рішення мають значення для фінансування.

Динаміка EUR/USD. Особливу увагу Шевчишин радить приділяти рівню 1,07. Серед зовнішніх чинників він також згадує глобальне зниження схильності до ризику, яке може посилювати позиції долара.

Чорна п'ятниця та кіберпонеділок. У період 26−28 листопада аналітик очікує підвищення попиту населення на валюту.

Нафта та ситуація навколо Ірану. Також важливим залишається переговорний фон після Шеньчженя. За оцінкою експерта, саме ціна нафти зараз впливає на очікування щодо процентної ставки Федеральної резервної системи США.

Економічна статистика України. Увага буде прикута до показників промисловості, роздрібної торгівлі, перевезень, сільського господарства та промислових цін.

Державний бюджет на 2027 рік. До 28 листопада Верховна Рада має проголосувати за бюджет, хоча, як зазначає Шевчишин із посиланням на Ярослава Железняка, строки можуть перенести на грудень.

Аналітик у підсумку наголошує, що нинішнє лідерство гривні серед європейських валют за темпами зміцнення до долара не варто сприймати як свідчення її фундаментального посилення. Експерт пов'язує цей рух передусім із тимчасовим збільшенням валютної пропозиції, скороченням попиту та політикою НБУ. Після завершення податкового періоду співвідношення попиту й пропозиції може змінитися, що, за його оцінкою, створює передумови для повернення курсу долара до зростання.