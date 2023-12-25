На ринках акцій панує жадібність: що робить у таких випадках Баффет

Американський фондовий ринок продовжує ставити рекорди результативності: закритий зростанням вже 8-й тиждень поспіль. Ми стали свідками справжнього «Санта-раллі», чи не найсильнішого за останні роки. Та, можливо, для акцій настав час коригуватись? Детальніше ситуацію на американському фондовому ринку для «Мінфіну» проаналізував Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Минулого тижня індекс S&P 500 додав ще 0,9%, технологічні акції NASDAQ-100 показали плюс 0,75%, а от облігації вже почали знижуватись: фонд довгострокових держоблігацій TLT втратив 0,7% після 9 тижнів зростання.

На ринках панує передноворічний настрій: компанії споживчого сектору готуються підраховувати прибутки вдалого святкового сезону, менеджери інвестиційних банків вже, переважно, у відпустках, а отже, немає особливих причин для продажу, і немає, кому продавати. Тож ринкам не залишається нічого, як за інерцією зростати.

Однак, чим вище ціни, тим гучніше лунають заклики до корекції після такого тривалого зростання. На ризик корекції вказують і певні технічні індикатори, на кшталт «індексу страху та жадібності»: всі свідчать про перекупленість.

Як ринок протестував падіння

Спроба корекції була зафіксована минулої середи, коли ринок акцій у другій половині дня без очевидних причин впав аж на 1,5% — найсильніше денне падіння за квартал. Не було ані новин, ані макроекономічної статистики, ані надзвичайних подій, які могли б пояснити причини такого стрімкого руху.

Найімовірніша причина — активність ринку опціонів, що на фоні низької ліквідності (немає кому торгувати — всі великі гравці у відпустках) може давати ефект. Весь рік на ринку панує тема з так званими «опціонами нульового дня», або ж 0dte options — опціони на індекс S&P 500 із експірацією впродовж наступних 24 годин: тобто опціонами, термін «життя» яких от-от закінчиться. Частка торгових обсягів такими контрактами досягає понад 40% від усього обсягу торгів опціонами на S&P 500.

В чому криється популярність саме цих опціонів? Чим менший термін до експірації, тим вищою є гамма такого опціону — показника, який вимірює швидкість зміни ціни, залежно від коливань базового активу.

Простими словами можна пояснити так: такі опціони коштують, умовно, 3 копійки, а за сприятливих умов (та достатньої кількості покупців) така ставка може принести 1000−10000% за добу, причому працює це як для зростання (тоді активно купують опціон Call), так і для падіння (опціон Put). У середу ми і побачили спробу протиснути ринок великим обсягом дешевих put-опціонів, що в умовах недостатньої ліквідності спричинило волатильний рух.

Однак, вже у четвер-п'ятницю це необгрунтоване падіння було викуплене, оскільки не було вагомих причин для такого зниження. До того ж, настрій споживачів суттєво поліпшився на фоні зростання ринку: оновлені дані університету Мічіган вказали на зростання індексу Consumer Sentiment на 14% у грудні. Таким чином, всі зниження за попередні чотири місяці були відіграні.

Ці тенденції полягають у суттєвому поліпшенні поглядів споживачів на траєкторію інфляції. Інфляційні очікування на наступний рік впали з 4,5% до 3,1%. Впевненість споживачів підтримує попит і, відповідно, прибутки компаній сфери послуг та циклічної економіки.

Злети та падіння тижня

Попри сильний тиждень для акцій, який сприяв зростанню більшості паперів, знайшлися й аутсайдери:

Компанія Тікер Результат за тиждень FedEx FDX -11,82% Nike NKE -11,11% Synopsys SNPS -5,72% Ansys ANSS +21,16% Moderna MRNA +10,32% Illumina ILMN +10,15%



Акції FedEx (FDX) після звіту впали на 10%. У наземному бізнесі FedEx, де вантажні автомобілі доставляють товари до США та Канади, обсяги зросли. Але вони впали в її міжнародному експрес-бізнесі, який доставляє товари повітряними маршрутами. Компанія погіршила прогноз на 2024 рік.

Після звіту впали й акції Nike (NKE) (майже на 12%). Компанія погіршила прогнози і хоче скоротити витрати на суму до $2 млрд протягом наступних трьох років. Також Nike планує зосередитися на клієнтах-жінках і своєму бренді Jordan. Вона оголосила про кампанію зі скорочення витрат (зокрема, звільнення), оскільки бренди одягу і взуття намагаються впоратися із загальним слабким попитом і ширшою боротьбою за зниження цін у роздрібних магазинах для покупців, які постраждали від інфляції. Чергова велика компанія дешевшає після звіту, всупереч різдвяному ралі ринку акцій.

Synopsys (SNPS) та Ansys (ANSS) ведуть переговори про злиття. ANSS із капіталізацією $26 млрд виробляє програмне забезпечення, яке передбачає поведінку продуктів у реальному світі. Synopsys із капіталізацією $85 млрд випускає програмне забезпечення для проєктування та тестування чипів. Відповідно, для ANSS ця угода є вигіднішою, тому не дивно, що її акції зросли лише в день оголошення на 18%, а от акціонери SNPS розчаровані: акція втрачає 6%.

Світові органи охорони здоров'я попереджають про новий штам коронавірусу, що швидко розповсюджується. За їх словами, це може призвести до збільшення кількості інфекцій у всьому світі. Попередження про новий штам, що отримав назву JN.1, з'явилося на фоні сезонного зростання кількості госпіталізацій пацієнтів із Covid-19 у США. Новини дали поштовх зростанню акції виробників вакцин, зокрема і Moderna (MRNA).

Компанія Illumina (ILMN) продає підрозділ Grail (виробляють онкологічні тести), після того, як федеральний апеляційний суд у п'ятницю визнав антиконкурентним його придбання за $7,1 млрд у 2021 році. Навколо цієї угоди було багато суперечок, тому акції ILMN реагують зростанням на ліквідацію сумнівного активу.

Справжній святковий тиждень на американському ринку

Цього тижня (як і наступного) ринки капіталу працюватимуть за скороченим графіком: понеділок — 25 грудня та 1 січня будуть вихідними. Також не очікується ані важливої статистики, ані жодного з корпоративних звітів (вперше з 1997 року).

Тож попереду справжній святковий тиждень, і, відповідно, настрій. Однак, вже перші дні січня можуть дати жорсткий контраст буднів проти свят. Найкращу пораду для інвесторів у такій ситуації дав Воррен Баффет: «бійся, коли всі жадібні, і будь жадібним, коли всі бояться».