Атаки російських загарбників на енергетичну інфраструктуру регіону спричинили серйозні проблеми з електропостачанням Одеси та прилеглих районів. Енергетики поки не можуть через пошкодження магістральних мереж передати споживачам необхідний обсяг електроенергії. У місті виникли перебої з водою та теплом. Зупинився електротранспорт. Школи на тиждень перевели на дистанційне навчання. Проблеми з електрикою мають і економічний вимір: підприємства повідомляють про вимушені простої, зростання собівартості та скорочення виробництва.

Пошкодження енергомереж через безперервні атаки з боку країни-агресора рф ускладнило життя Одеси. Фото: Pexels

Пошкоджені мережі ускладнили життя Одеси

За повідомленням НЕК «Укренерго» від 22 листопада, російські атаки завдали серйозних пошкоджень магістральним електромережам, від яких залежить постачання електроенергії до Одеси та прилеглих населених пунктів.

«Через значні руйнування наразі фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг електроенергії», — повідомили в компанії.

Енергетики працювали над відновленням мереж протягом усього 21 листопада та в ніч проти 22 листопада. Ремонт ускладнюють повітряні тривоги й загроза нових атак через що бригади не завжди можуть працювати безперервно.

Уранці 22 листопада фахівцям вдалося частково відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Паралельно опрацьовують резервні схеми живлення, щоб поступово повернути світло іншим споживачам.

«Масштаб пошкоджень значний, тому повне відновлення електропостачання потребує часу», — попередили в Укренерго.

Наслідки пошкодження енергетичної інфраструктури відчули й інші міські служби. Через перебої з електрикою виникли проблеми з водо- та теплопостачанням. Для мешканців організували підвезення води автоцистернами. Втім, бювети продовжують працювати.

Тимчасово припинив роботу міський електротранспорт, на окремих маршрутах трамваї та тролейбуси замінили автобусами.

Зміни торкнулися освітнього процесу. З 23 до 27 листопада включно одеські школи працюватимуть дистанційно. У дитячих садках залишаться чергові групи для дітей працівників критичної інфраструктури. Для школярів, які через відсутність електрики не зможуть долучитися до онлайн-занять, підготували відеоуроки.

Як перебої з електрикою позначаються на бізнесі

Наслідки проблем з енергопостачанням відчувають підприємства по всій Україні. За дослідженням Європейської Бізнес Асоціації (EBA), оприлюдненим 20 листопада 2026 року, 87% опитаних компаній повідомили, що перебої з електрикою вплинули на їхню операційну діяльність.

Найчастіше підприємства були змушені призупиняти роботу, про що повідомили 67% респондентів. У 60% компаній зросла собівартість продукції. Близько 48% компаній довелося змінити робочі графіки.

Для частини бізнесу наслідки виявилися серйознішими. У 36% опитаних підприємців перебої призвели до скорочення виробництва або обсягу послуг. У 11% — до зриву контрактів. Ще 3% повідомили про повну зупинку роботи.

Довідка: в опитуванні взяли участь 83 керівники та топменеджери компаній — членів EBA. Його проводили з 10 вересня до 7 жовтня 2026 року. Наведені результати характеризують досвід учасників дослідження, а не всіх українських підприємств.

Бізнес готується до перебоїв узимку

Надійність електропостачання залишається головним ризиком для безперервної роботи компаній у зимовий період. За спільним дослідженням Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні, оприлюдненим у жовтні, 62% опитаних підприємств назвали відключення електроенергії основною загрозою для своєї діяльності взимку 2026/2027 року.

Серед інших ризиків компанії відзначили безпеку фізичних активів (45%) та логістику й транспортування (42%). Проблеми з опаленням турбують 28% респондентів, із водопостачанням — 24%.

Одним із головних напрямів підготовки до зими компанії назвали розвиток резервного енергозабезпечення. Про це повідомили 74% учасників дослідження. При цьому 60% запланованих заходів із підготовки до зимового періоду на момент опитування ще реалізовувалися.

Опитування Deloitte та Американської торговельної палати проводили у вересні серед 95 керівників компаній — членів Палати.

Власні джерела живлення вже стали поширеним рішенням для українського бізнесу. За даними EBA, 85% опитаних компаній інвестували в енергетичну незалежність із 2022 року. Власну генерацію або альтернативні джерела електроенергії мають 66% респондентів.

Серед компаній, які використовують автономне живлення, у 34% воно покриває понад половину потреб в електроенергії. Решта 66% забезпечують таким способом до половини необхідного обсягу.

У структурі таких інвестицій є сонячні електростанції, системи накопичення енергії, нові мережі та розподілена газова генерація. За даними асоціації, сонячну генерацію мають 24% опитаних компаній, системи накопичення енергії — 19%, нові мережі та інфраструктуру — 17%, розподілену газову генерацію — 11%.

Для підприємств це означає додаткові витрати на придбання й установлення обладнання, пальне та його обслуговування. При цьому навіть власна генерація не завжди може повністю замінити централізоване електропостачання.