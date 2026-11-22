За рік зарплатні пропозиції в Україні помітно зросли, але знайти роботу стало складніше: кількість вакансій скоротилася. Водночас для окремих фахівців роботодавці готові платити значно більше, ніж торік. Найбільше зростання зафіксували в авторів — їхні зарплатні пропозиції збільшилися на 83%. Хто ще опинився серед лідерів і скільки тепер пропонують українцям?

Зарплати в Україні зростають, але роботи меншає: кому платять значно більше. ФОТО: Pexels

За рік зарплатні пропозиції в Україні помітно зросли, але знайти роботу стало складніше: кількість вакансій скоротилася. Водночас для окремих фахівців роботодавці готові платити значно більше, ніж торік. Найбільше зростання зафіксували в авторів — їхні зарплатні пропозиції збільшилися на 83%. Хто ще опинився серед лідерів і скільки тепер пропонують українцям?

Скільки зараз пропонують українцям

У листопаді 2026 року медіанна зарплата у вакансіях в Україні становить 31 000 грн, тобто половина пропозицій нижча за цю суму, а половина — вища. За рік показник зріс на 15%.

Дані наводить Work.ua на основі 181 852 вакансій, розміщених на платформі за останні три місяці.

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Водночас вакансій стало менше: у листопаді їх кількість на 16% нижча, ніж роком раніше. За графіком Work.ua, тоді було близько 84 тис. вакансій, зараз — близько 70 тис. Навесні й улітку кількість вакансій трималася на рівні близько 90 тис., а з серпня почала знижуватися.

На графіку розподілу зарплат Work.ua показано діапазон від 18 000 до 58 000 грн. Медіана припадає на нижчу частину цього розподілу.

Кому підвищили зарплатні пропозиції найбільше

На тлі загального зростання деякі професії показали значно вищу динаміку.

За рік найбільше зросли пропозиції для:

авторів — на 83%;

спеціалістів з інформаційної безпеки — на 78%;

менеджерів організацій — на 70%;

інженерів з автоматизації — на 67%;

макетчиків — на 64%.

Йдеться саме про темпи зростання, а не про найвищі зарплати.

Серед інших професій із приростом понад 40%, зокрема, плиточники (+50%, 60 000 грн), керівники кол-центрів (+49%, 50 000 грн), аналітики 1С (+47%, 55 000 грн) та директори автосалонів (+47%, 75 000 грн).

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