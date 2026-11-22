Побоювання щодо прибутковості масштабних інвестицій у штучний інтелект, зміцнення долара та зростання вартості запозичень посилили тиск на криптовалюти. На цьому тлі біткоїн опускався до $55 251,60 — найнижчого рівня за два роки. Однак уже під час наступних торгів його вартість зросла більш ніж на 8% — приблизно до $59 952. Чому інвестори розпродають криптовалюти та що відбувається на ринку?

Біткоїн провалився до мінімуму за два роки, але відіграв понад 8%: що сталося. Фото: Pexels

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Біткоїн опускався нижче $56 тисяч

Під час торгів у п'ятницю, 20 листопада, біткоїн уперше із вересня 2024 року опустився нижче $57 742. Наступного дня падіння продовжилося: вартість криптовалюти досягла $55 251,60. Це найнижчий показник за два роки.

Згодом ситуація змінилася. У суботу біткоїн подорожчав більш ніж на 8% і досяг приблизно $59 952. Під час торгів його ціна ненадовго перевищила $60 тисяч.

Біткоїн залишається найбільшою криптовалютою світу за ринковою капіталізацією. У період останніх торгових сесій крипторинок перебуває під тиском. Причина пов'язана з погіршенням настроїв інвесторів на фінансових майданчиках.

Чому падає криптовалютний ринок

Однією з причин розпродажу стали побоювання щодо прибутковості масштабних інвестицій у штучний інтелект. Протягом останніх тижнів інвестори дедалі більше сумніваються, чи зможуть компанії виправдати величезні витрати на створення інфраструктури для ШІ. Інвестори почали обережніше ставитися до технологічних акцій, що позначилося й на інших ризикових активах.

Серед інших чинників Reuters називає зростання вартості запозичень, регуляторні ризики після перемоги демократів на проміжних виборах у США та відставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

Додатковим несприятливим чинником стало зміцнення долара. На криптовалюти також тиснуть підвищення реальної дохідності облігацій і посилення волатильності на фінансових ринках.

Біткоїн дедалі більше залежить від настроїв на фондових біржах

Тиск на криптовалюти посилився на тлі масштабного розпродажу американських акцій. У п'ятницю фондовий ринок США продовжив падіння, а тижневе зниження стало одним із найрізкіших із квітня 2025 року.

Індекси S&P 500 і Dow Jones підтвердили перехід у зону корекції. Додатковим приводом для занепокоєння інвесторів стали результати виходу компанії Anthropic на фондовий ринок, які не виправдали очікувань. Посилюються сумніви щодо перспектив інвестицій у штучний інтелект (ШІ), який був одним із рушіїв зростання фондового ринку у 2026 році.

За оцінкою агентства, біткоїн дедалі частіше рухається в одному напрямку з акціями. Тому погіршення настроїв на фондових майданчиках позначається і на криптовалютному ринку.

Оглядачі зазначають, що поєднання побоювань щодо прибутковості інвестицій у ШІ, дорожчих запозичень, зміцнення долара та загальної нестабільності фінансових ринків створює додатковий тиск на біткоїн та інші криптовалюти.