Що буде з курсом долара та євро в Україні 19−25 листопада? На світових ринках увага інвесторів прикута до можливих домовленостей між США та Іраном, результатів переговорів США, Китаю та росії, а також перспектив підвищення ставки ФРС.
22 листопада 2026, 10:20
Попит на валюту, золото та ризики для долара: прогноз курсу (відео)
Геополітична напруга посилює коливання цін на нафту, а сильний долар продовжує тиснути на золото та срібло. В Україні ситуацію ускладнюють зростання потреб в імпорті енергоносіїв, наслідки обстрілів критичної інфраструктури, проблеми з експортом та високий попит населення на валюту.
- Чи продовжить гривня слабшати?
- Чому купувати долари та євро в банках може бути вигідніше, ніж в обмінниках?
- І чого очікувати від цін на нафту, золото та срібло?
Відповіді — у новому прогнозі.
Джерело: Мінфін
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