Біткоїн і не тільки: 17 монет із нового криптопортфелю «Мінфіну»

Разом із консервативним та агресивним портфелями акцій, «Мінфін» сформував власний криптопортфель. Розповідаємо, які активи обрали для нього і чому.

Близько 6 млн українців мають у власності криптовалюти — такі дані наводить компанія Tripple A за результатами дослідження. Тому «Мінфін» вирішив не залишати поза увагою цей напрям інвестицій. Тим паче, що зараз крипторинок починає потроху відновлюватися.

На початку липня ціна біткоїна (BTC) стабільно тримається трохи вище за позначку $30 тис. За минулий місяць курс першої криптовалюти зріс приблизно на 14%. Незважаючи на негативний новинний фон початку червня, пов'язаний з позовами американських регуляторів до найбільших криптобірж Binance та Coinbase, новини про плани виходу найбільших інвесткомпаній BlackRock та Fidelity на крипторинок додали інвесторам оптимізму.

За інформацією агрегатора даних криптовалютного ринку Messari, протягом першої половини 2023 року основні криптовалюти, тобто 43 токени з ринковою капіталізацією понад $1 млрд, зросли в середньому на 34%. Для порівняння: вартість цієї ж групи токенів за той самий період минулого року знизилася в середньому на 56%.

Експерти прогнозують подальше зростання криптовалютного ринку.

Як обирали монети

За аналогією з фондовим ринком, ми розділили криптопортфель на частини. До першої, «фундаментальної», увійдуть активи, які нестимуть функцію збереження капіталу. Друга частина — «швидкозростаюча», її завдання — максималізація доходу. 40% коштів інвестуємо у фундаментальну частину портфелю, 60% — у швидкозростаючу. Таким чином, ми отримаємо консервативно-агресивний криптопортфель.

Інвестувати будемо $1 000 — розмір інвестицій, за який проголосувала більша частина нашої аудиторії, коли ми проводили опитування стосовно розміру інвестиційного портфелю.

Фундаментальна частина портфелю

Для відбору проєктів до фундаментальної частини нашого криптопортфелю ми скористалися послугами порталу Coinmarketcap.

Джерело: Coinmarketcap

Ми відфільтрували криптовалюти за наступними критеріями:

Не менше 5 монет у цій частині портфелю, що забезпечує диверсифікацію;

Найбільша капіталізація;

Проєкти першого рівня (мають власний блокчейн, на яких будуються додатки, смарт-контракти, мережі другого та третього рівнів);

Циркулююча пропозиція понад 70%;

Наявність дефляційного механізму (передбачає зменшення пропозиції криптовалюти з часом — спалювання, обмеження кількості в обігу).

Збереження — це ключова мета, яку ми переслідуємо, формуючи фундаментальну частину портфелю. Обираючи проєкти з найбільшою капіталізацією, ми робимо ставку на найнадійніші протоколи, ймовірність банкрутства яких є мінімальною.

Кількість проєктів понад п’яти обумовлена необхідністю диверсифікувати наші інвестиції та надати їм гнучкості.

У фундаментальній частині ми відкидуємо протоколи другого та третього рівнів, оскільки потенційно вони мають більші безпекові ризики.

Фільтри з циркулюючої пропозиції та наявності дефляційного механізму дозволять нам заробити на фундаментальній частині портфелю. Наявність інфляції або великої кількості монет, що ще не потрапили до обігу, несуть в собі загрозу негативного впливу на вартість монети.

Отже, застосувавши всі згадані фільтри, ми відібрали до фундаментальної частини портфелю такі проєкти:

Bitcoin (BTC),

Ethereum (ETH),

BNB (BNB),

Cardano (ADA),

Solana (SOL),

Tron (TRX),

Polkadot (DOT).

Ми свідомо не розглядали придбання Ripple (XRP). Незважаючи на те, що компанія, ймовірно, виграє судову справу проти SEC, і на цій новині можливе зростання вартості нативного токену, децентралізована технологія має високі інфляційні ризики, оскільки тільки 52,25% монет знаходяться в обігу, і цього року має бути розблоковано XRP на суму $17,9 млрд, згідно даних Token Unlocks.

Виходячи з розміру нашого початкового депозиту, в ці проєкти інвестуємо $400.

Ось який вигляд має фундаментальна частина нашого портфелю:

Швидкозростаюча частина портфелю

Відбираючи проєкти до швидкозростаючої частини нашого криптопортфелю, ми виходили з наступної логіки: чим більші торгові обсяги фіксує токен (чим більше ним користуються), тим значніше зростання він може показати в майбутньому. Ми використали коефіцієнт ліквідності — добовий торговий обсяг, розділений на капіталізацію. Чим цей показник ближчий до 1 (або навіть може перевищувати її), тим більший потенціал має токен.

Також для диверсифікації відбирали проєкти з різних галузей. Аналогічно, як при формуванні фундаментальної частини портфелю, уникали токенів із інфляційними ризиками та мем-коїнів.

Відібрали наступні криптовалюти:

Filecoin (FIL). Коефіцієнт ліквідності 0,26 на момент написання матеріалу. Капіталізація перевищує $2 млрд. Проєкт зосереджений на децентралізованому зберіганні даних.

Flow (Flow). Коефіцієнт ліквідності 0,39. Ринкова капіталізация $689 млн. Використовується для створення блокчейн-ігр, NFT, програм та цифрових ресурсів.

The Graph (GRT). Коефіцієнт ліквідності 0,20. Капіталізація $1,2 млрд. Це проєкт галузі штучного інтелекту та великих даних.

Sui (SUI). Коефіцієнт ліквідності 0,42, капіталізація $402 млн. Платформа блокчейну першого рівня та смарт-контрактів.

Stacks (STX). Коефіцієнт ліквідності 0,13, капіталізація $1,012 млрд. Це біткоїн-рівень для смарт-контрактів. STX дає змогу смарт-контрактам і децентралізованим програмам використовувати біткоїн, як актив, і здійснювати транзакції в блокчейні біткоїн.

The Sandbox (SAND). Коефіцієнт ліквідності 0,09, капіталізація $833 млн. Проєкт зосереджений на побудові метавсесвітів.

Internet Computer (ICP). Коефіцієнт ліквідності 0,02, капіталізація $1,954 млрд. Блокчейн який можна використовувати для створення майже будь-якої онлайн-системи чи послуги, включаючи вимогливі вебсоціальні медіа, без потреби у традиційних ІТ, таких як служби хмарних обчислень.

AUDIUS (AUDIO). Коефіцієнт ліквідності 0,04, капіталізація $203 млн. Це децентралізований протокол потокової передачі музики.

Basic Attention Token (BAT). Коефіцієнт ліквідності 0,05, капіталізація $304 млн. Токен, який забезпечує нову цифрову рекламну платформу на основі блокчейну, призначену для справедливої ​​винагороди користувачів за їхню увагу, забезпечуючи при цьому рекламодавцям кращу віддачу від витрат на рекламу.

SelfKey (KEY). Коефіцієнт ліквідності 0,37, капіталізація $32 млн. Це платформа ідентифікації на основі блокчейну. Технологія надає окремим особам, компаніям, біржам, фінтех-стартапам і банкам платформу для керування ідентифікаційними даними. Дозволяє в один клік подати заявку на такі продукти, як реальний банківський рахунок або реєстрація компанії, і оплатити цю послугу за допомогою KEY.

Chiliz (CHZ). Коефіцієнт ліквідності 0,05, капіталізація $559 млн. Провідна криптовалюта для спорту та розваг від однойменного мальтійського постачальника фінансових технологій. Він управляє платформою спортивних розваг Socios на основі блокчейну, яка дозволяє користувачам брати участь в управлінні їхніми улюбленими спортивними клубами та окремими спортсменами.

Measurable Data Token (MDT). Коефіцієнт ліквідності 1,11, капіталізація $43,1 млн. Токен вимірюваних даних має на меті забезпечення економіки даних на основі блокчейну, де постачальники і покупці даних можуть безпечно й анонімно обмінюватися ними.

Інвестиції в швидкозростаючі проєкти ми також розділили на рівні частини. Нами відібрано 12 токенів, у кожен із яких буде інвестовано по $50, — в сумі $600, що залишилися після вкладень у фундаментальні блокчейни.

Наша швидкозростаюча частина портфелю виглядає так:

В подальшому портфель ребалансуватиметься, а при виникненні на ринку привабливих умов для інвестування, до нього будуть додані й інші криптовалюти.

Загалом, нами інвестовано в 17 проєктів. Часові горизонти інвестування — два роки (друга половина 2025 року).

Визначаючи часові рамки, ми виходимо з того, що цикл зростання ринку криптовалют триває орієнтовно три роки. Криптозима закінчилася у листопаді 2022 року, а отже, цикл зростання має завершитися в листопаді 2025 року.

В цей період більшу частину криптовалют нами буде конвертовано в стейблкоїни.

Періодично інформація щодо портфелю оновлюватиметься. Слідкуйте за публікаціями та підписуйтеся на нас у соціальних медіа, щоб не пропустити оновлень.