Виробника Patriot завалили замовленнями: чому падають акції компанії

Витрати на зброю у всьому світі стрімко йдуть вгору, але акції найбільших її виробників стрімко падають. «Мінфін» розбирався, чому це відбувається, чи здатні оборонні компанії впоратись із викликами, та чи варто додати їх акції до свого інвестиційного портфелю.

Світ прискорює озброєння

«Зіткнення Ізраїлю та ХАМАС загрожує розпалити інші кровопролитні війни і підвищує ризики нової світової війни, включно з протистоянням США та Китаю», — про це нещодавно заявив один із найуспішніших інвесторів, мільярдер Рей Даліо.

«На мій погляд, ця війна має високий ризик призвести до декількох інших конфліктів різного типу в багатьох місцях, і вона, ймовірно, матиме шкідливі наслідки, які поширюватимуться не тільки на Ізраїль та Газу», — сказав він. На його думку, ймовірність переходу до масштабної світової війни, яка включатиме великі держави, зросла з 35% до 50% за останні два роки.

Більшість експертів не погоджуються з таким прогнозом, але факт залишається фактом: світові витрати на оборону стрімко зростають. Розпочалася ця тенденція після повномасштабного російського вторгення в Україну, а напад на Ізраїль тільки посилив її.

Минулого року, за оцінками Стокгольмського інституту досліджень міжнародного миру, глобальні військові витрати оновили історичний максимум, сягнувши $2,24 трлн. Найшвидше вони зросли в Європі — плюс 13%. Країни західної і центральної частини континенту витратили на сектор оборони $345 млрд. Навіть з урахуванням інфляції, це більше, ніж у 1989 році, коли все ще тривала «холодна» війна. Серед тих, хто стрімко почав збільшувати військові витрати, — Швеція та Фінляндія, які готуються вступити до НАТО, — на 36% та 12% відповідно.

Збільшення західними країнами витрат на безпеку ще не означає, що ця стаття доходів досягла піку. Відповідно до домовленостей, країни НАТО зобов’язались встановити річні витрати на оборону на рівні 2% ВВП. Однак, наразі лише 11 держав із 31 сягнули цієї планки. Зокрема, Німеччина витрачає на військові потреби лише 1,57%, Канада — 1,38% ВВП.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, витрати в 2% — це не цільовий показник, а лише мінімум. «Два відсотки було обрано не випадково. Усі союзники домовилися про певні можливості, які вони вважають абсолютно необхідними», — зазначив він. Інакше кажучи, бажано, щоб члени альянсу не лише підтягнулись до вказаного показника, але й перевершили його.

Ключова держава ЄС, Німеччина, наступного року хоча й не досягне цілі, але все ж запланувала збільшити оборонні витрати на 1,7 млрд євро.

Країни за межами НАТО теж стрімко збільшують витрати на оборону. Так, минулого року Японія підвищила їх на 5,9%, Індія — на 6%, а Саудівська Аравія — відразу на 16%.

Світовим лідером за цією статтею витрат залишаються США. Наступного року їх оборонний бюджет складе $886 млрд — із урахуванням інфляції, це найбільші витрати в мирний час за всю історію. Кошторис передбачає найбільші в історії запити на закупівлю зброї, витрати на дослідження та розробки, і космічну діяльність.

«Постійне зростання глобальних військових витрат останніми роками є ознакою того, що ми живемо у дедалі небезпечнішому світі. Держави зміцнюють військову силу у відповідь на погіршення стану безпеки, який, як вони передбачають, не покращиться найближчим часом», — зазначає старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Нан Тіан.

Реакція ринку на війну в Ізраїлі

Війна на Близькому Сході, яка ризикує поширитись на декілька сусідніх держав, стала ще одним поштовхом для зростання ринку зброї. Акції практично всіх оборонних компаній стрімко пішли вгору.

Наприклад, акції Lockheed Martin, який виробляє літаки F-35 та F-16, злетіли лише за декілька днів на 8,6%. Raytheon, що займається радіолокаційними та ракетними системами, додали 4,7%. Ще один виробник авіаційних і радіолокаційних систем, Northrop Grumman, подорожчав на 8,1%. Загалом, динаміку акцій американських оборонних компаній можна побачити на графіках.

В інших регіонах світу акції зброярів теж зростали, хоча й не так стрімко. Британська BAE Systems подорожчала на 2,5%, французькі Dassault Aviation і Thales зросли на 3%, а німецький Rheinmetall — на 2%.

У Південній Кореї акції компанії Hanhwa Aerospace, яка виробляє артилерію та системи протиповітряної оборони, подорожчали на 2%. Korea Aerospace Industries, що спеціалізується на авіаційних системах, — на 4%. В Японії ж акції Mitsubishi Heavy Industries, що займається кораблями та ракетними системами, зросли на 6%.

Попри подорожчання акцій у жовтні, загалом, цей рік виявився не надто позитивним для компаній сектору. Наприклад, Lockheed Martin торгується на 8% дешевше, ніж на початку року, а Northrop Grumman — майже на 10%.

Причина полягає в тому, що, маючи достатньо замовлень, оборонні компанії не здатні їх виконати. Причина — брак кадрів, а також порушення ланцюжків поставок. Як наслідок, знижується маржинальність роботи.

«Наша проблема — не попит, а здатності виробництва. Проблеми ланцюга постачання, про які ми всі знаємо, в інших галузях, безумовно, впливають і на оборонний сектор», — пояснює виконавчий директор GE Ларрі Калп.

За цих обставин компанії сектору можуть бути цікаві для довготривалих консервативних портфелів, адже проблеми виробництва тимчасові, а замовлення компанії вже мають на роки вперед, а в умовах зростання урядових витрат, їх виконання продовжуватиметься ще тривалий час.

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Формуючи свій консервативний інвестиційний портфель, «Мінфін» теж вирішив придивитись до сектору, який допомагає Україні зупинити російську агресію.

Кого обрав «Мінфін»

Редакція звернула увагу на одного з найбільших американських виробників зброї — RTX Corporation (відоміша за попередньою назвою Raytheon Technologies).

Ця компанія робить і цивільну продукцію. Зокрема, GPS-навігатори, продукцію для аерокосмічного сектору, та навіть пральні машини. Однак, ключовий для неї — оборонний напрям. Серед її продукції найвідоміший ЗРК Patriot, яка добре зарекомендував себе в Україні. Зокрема, збивав російські балістичні ракети типу «Кинджал». Раніше ці типи озброєнь між собою не стикалися, і було невідомо, який з них є ефективнішим.

Також RTX виготовляє переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, крилаті ракети Tomahawk і велику кількість інших ракет та радарів. Крім цього, Raytheon займається розробкою системи ізраїльської протиповітряної оборони «Залізний купол». США вже теж замовила компанії подібні системи та понад 1 800 ракет до них.

Компанія прибуткова. За минулий рік її дохід перевищив $67 млрд, а прибутки — $5,2 млрд. Цього року RTX нарощує оберти. За підсумками другого кварталу продажі зросли на 12%, а ось прибутки — лише на 2%.

Нижчі темпи зростання прибутків, порівнюючи з доходами, говорять про ту ж проблему, з якою стикаються всі ключові оборонні компанії США, — нездатність ефективно виконувати замовлення. Тому не дивно, що з початку року її акції втратили 25%.

Водночас, у компанії запевняють, що ланцюжки постачання покращуються. Одним із показників, який RTX використовує для моніторингу ситуації, є рівень заповнюваності комплектації: коли всі потрібні комплектуючі для виробу весь необхідний час знаходяться в цеху — це означає 100% цього показнику.

У липні минулого року цей показник становив лише 50%, що призводило до вимушених простоїв. У липні цього року — вже 70%, а до кінця року компанія очікує забезпечити 80% заповнюваності комплектації. Надалі план передбачає збільшення до 90−95%. Якщо реалізувати це зобов'язання вдасться, то вгору підуть як прибутки, так і маржинальність роботи компанії.

Крім традиційного озброєння, RTX виходить і на новий для себе ринок кібербезпеки. Цього року RTX запатентувала нову систему боротьби з хакерськими атаками, яка на основі штучного інтелекту корегує захист, залежно від типу загроз. Передбачається, що ця система допоможе самій корпорації зберігати свої секрети і приноситиме додаткові прибутки, завдяки використанню іншими американськими організаціями.

RTX продовжує вести розробки нових технологій у різних галузях. Щорічні витрати на цей напрям становлять близько $2,7 млрд. Кошти спрямовуються як на дослідження в аерокосмічній галузі, так і безпосередньо — в оборонній сфері.

Компанія виплачує щедрі дивіденди — 3,18% річних, що приблизно вдвічі більше, ніж в середньому у представників індексу S&P 500.

«Мінфін» вирішив додати 1 акцію RTX за ціною $73,31. Наші очікування полягають в тому, що компанія на найближчий час має достатню кількість замовлень, а покращення ефективності праці має забезпечити вищі прибутки.

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Аналітики, загалом, теж позитивно оцінюють перспективи компанії. У жовтні свій прогноз щодо неї оновили експерти UBS, які прогнозують зростання за рік на 7,5%, а RBC Capital та Morgan Stanley у вересні очікували зростання на 10% та 11,5% відповідно.

Фінансові результати

Після рішення про придбання вартість акцій RTX додала в ціні 6,19%, причиною цього стало тривале падіння з початку року і відновлення на фоні посилення міжнародних конфліктів.

Водночас, загалом, портфель, як і весь ринок, перебуває у мінусі, наші активи подешевшали на 5,4%. Найбільші ж втрати з моменту придбання нам принесли акції аграрного гіганта Archer Daniels Midland, які впали в ціні на 16% через цьогорічне зниження цін на продовольство.

Натомість, попри навіть спад на ринку, акції Occidental Petroleum перебувають в плюсі майже на 5% завдяки подорожчанню енергоносіїв.

Консервативний портфель «Мінфіну»