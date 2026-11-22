Чи можна заробляти на енергетиці в Європі до 30% річних? І в якій країні українському інвестору вигідніше побудувати батарейний комплекс?
22 листопада 2026, 16:30
Як заробляти на енергетиці в ЄС? Експерт порахував реальну дохідність (відео)
Польща, Румунія, Німеччина чи Україна — порівнюємо вартість будівництва, доходи, ризики та реальну окупність інвестицій у системи накопичення електроенергії.
У новому випуску Олександр Бондаренко розбирає інвестиційний кейс батарейного комплексу на 5 МВт·год: скільки коштує його побудувати, як він заробляє на продажу електроенергії та допоміжних послугах, скільки залишається після сплати податків і за який час повернуться вкладені гроші.
У відео — про обмеження європейських енергоринків, дефіцит вільних потужностей, вимоги до інвесторів і поріг входу в цей бізнес.
Джерело: Мінфін
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