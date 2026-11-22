Чи можна заробляти на енергетиці в Європі до 30% річних? І в якій країні українському інвестору вигідніше побудувати батарейний комплекс?

Польща, Румунія, Німеччина чи Україна — порівнюємо вартість будівництва, доходи, ризики та реальну окупність інвестицій у системи накопичення електроенергії.

У новому випуску Олександр Бондаренко розбирає інвестиційний кейс батарейного комплексу на 5 МВт·год: скільки коштує його побудувати, як він заробляє на продажу електроенергії та допоміжних послугах, скільки залишається після сплати податків і за який час повернуться вкладені гроші.

У відео — про обмеження європейських енергоринків, дефіцит вільних потужностей, вимоги до інвесторів і поріг входу в цей бізнес.