«Мінфін» почав формувати свій агресивний портфель: чому зробили ставку на космос

«Мінфін» почав формувати нові інвестиційні портфелі — щоправда, через обмеження, поки що віртуальні. Ми вже придбали першу акцію для нашого консервативного портфелю. Розповідаємо, який актив і чому першим додано до нашого агресивного портфелю.

Результати нашого опитування щодо стартової суми інвестицій показали, що більшість наших читачів хочуть відстежувати, як формується портфель зі стартовим капіталом у $1 000.

Орієнтуючись на цю суму, формуватимемо і наш агресивний портфель. Зрозуміло, що така сума дещо обмежує наші можливості щодо диверсифікації портфеля та реалізації оптимальної стратегії інвестування. Втім, докладемо максимум зусиль, щоб витиснути з нього найбільший дохід.

Коли ми говоримо «агресивний», то маємо на увазі, що ризики в цьому портфелі будуть високі, як і потенціальний дохід. Тож, якщо ви берете наш портфель за зразок, майте на увазі — небезпека втратити кошти в ньому є значно вищою, ніж у консервативному портфелі.

Підбираючи активи до агресивного портфелю, ми виходимо, насамперед, із можливості добре заробити, певною мірою нехтуючи ризиками. Попередньо у портфелі буде від 10 до 30 активів.

Нагадаємо, що портфель тимчасово віртуальний у зв’язку з обмеженнями на вивід капіталу від Національного Банку. Як тільки обмеження буде знято, ми перейдемо від моделювання до практичної реалізації.

Яку індустрію обираємо та чому

Ми робимо ставку на аерокосмічну галузь та галузь оборони. У 2020 році спалах COVID-19 став суттєвим стримувальним фактором для цієї сфери. Ланцюги постачань були порушені через торгові обмеження, виробництво постраждало через карантини, попит на товари галузі знизився.

Зараз, коли пандемію подолано, а градус геополітичної напруженості тільки зростає, аерокосмічна та оборонна промисловості отримують значний приплив капіталу.

Згідно з дослідженням The Business Research Company «Aerospace and Defense Global Markets Report 2023», ринок аерокосмічної та оборонної промисловості зростатиме середньорічними темпами 5,9%, і у 2027 році досягне ~$1 077 млрд. У 2022 році Північна Америка займала найбільшу частку цього ринку і, за прогнозами, продовжить утримувати лідируючи позиції. Тож, наш погляд спрямований на компанії США, які мають стати ключовими бенефіціарами відновлення.

Очевидно, що деякі компанії випередять ринок, тож саме їх ми намагатимемося відібрати до нашого портфеля.

Перший актив агресивного портфеля: Virgin Galactic

Virgin Galactic Holdings, Inc. належить відомому підприємцю, інвестору та космічному активісту Річарду Бренсону. Компанія торгується на NYSE, тикер SPCE, вартість акції на момент «придбання» (26 червня) $4,14.

Virgin Galactic Holdings, Inc. засновано у 2017 році зі штаб-квартирою у Лас-Крусес, Нью-Мексико. Компанія зосереджується на розробці, виробництві та експлуатації космічних кораблів і пов’язаних із ними технологій для здійснення комерційних польотів людини в космос, дослідницьких експедицій та доставлення вантажів. Вона бере участь у наземних і льотних випробуваннях, і післяпольотному обслуговуванні своїх космічних апаратів. Virgin Galactic обслуговує приватних осіб, дослідників та державні установи.

Станом на кінець 1 кварталу 2023 року SPCE впала до нового історичного мінімуму у власності гедж-фондів: із понад 40 фондів, що тримали акції цієї компанії ще 4 роки тому, залишилося 12. Джон Овердек і Two Sigma Advisors Девіда Сігеля володіють найбільшою часткою в компанії Річарда Бренсона — 727 200 акцій у власності станом на 31 березня, що на 89% більше, порівнюючи з попереднім кварталом.

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) — це довгострокова ставка на майбутнє комерційних космічних подорожей, яку компанія поступово втілює в життя, нещодавно здійснивши свій останній тестовий політ. Незабаром з’являться комерційні рейси, спочатку вони здійснюватимуться раз на місяць, оскільки Virgin Galactic продовжує будувати наступне покоління кораблів.

Треба відзначити, що акції Virgin Galactic — це, певною мірою, мем-акції, й стрибки їхньої вартості, здебільшого, зумовлені хайпом навколо цілей компанії або рухів на шляху до доступного космічного туризму.

Не приховуватимемо, що обговорення цього активу на інвесткомітеті редакції було неоднозначним. Аргументів «проти» було багато, але, зрештою, вирішили спробувати, й ось чому.

Virgin наразі витрачає гроші, а прибутковість — це далека мрія. Компанія нещодавно оголосила про залучення 300 мільйонів доларів США за допомогою звичайних акцій, і зазначила, що намагатиметься залучити ще 400 мільйонів доларів у короткий термін.

Цей фінансовий тиск, найімовірніше, продовжить обтяжувати акції в найближчій перспективі, які вже впали на понад 90% від свого піка. Але щойно дохід від космічних польотів почне надходити, акції можуть відчутно підскочити, — саме на це ми робимо ставку.

Які ще були основні аргументи на користь SPCE

Вартість акції. Оскільки наша стартова сума інвестицій складає $1 000, ми не можемо дозволити собі «дорогі» акції, бо це негативно впливатиме на диверсифікацію портфеля. Банально, ми зможемо купити 1−2 акції й гроші закінчаться. Оскільки це не ETF, який може охоплювати безліч компаній із різних галузей, то покупка однієї або двох компаній є надзвичайно ризиковою у плані диверсифікації інвестицій.

SPCE торгується поблизу своїх історичних мінімумів. Якщо ми купуємо акції на піку, ми беремо на себе більші ризики, ніж коли купуємо їх на мінімумах.

Потенціал та швидкість зростання. У квітні цього року акції Virgin Galactic досягли нового історичного мінімуму на рівні $2,98, а вже протягом двох із половиною місяців після цього зросли на понад 100%. Таких періодів в історії компанії безліч. Це саме те, що потрібно для нашого агресивного портфеля, — прибутки вищі, ніж на ринку.

Загальний потенціал можливих доходів. У квітні 2021 року вартість акцій SPCE досягла майже $63, порівнюючи з поточними рівнями, загалом, потенціал можливих доходів може перевищити 2 000%. У разі повернення прихильності інвесторів ці рівні швидко стануть реальністю.

Подальша диверсифікація. В майбутньому ми диверсифікуємо позицію з оборонної та аерокосмічної галузей, купивши ще одну акцію компанії, що працює в цій сфері, але зі значно кращими фінансовими показниками.

Прогнози щодо Virgin Galactic

Більшість фінансових порталів, таких як yahoo finance, finviz, tipranks, zacks та інші, що надають інформацію щодо прогнозованої ціни акції, вказують target price зі SPCE на рівні ~$4,45. Деякі встановлюють діапазон від $3 до $8. Наші розрахунки також дали схожий результат — $4,47.

Цільова вартість акцій SPCE

Джерело: zacks.com

Джерело: tipranks.com

Проте, всі ці прогнози будуються на минулих фінансових показниках і не можуть передбачити змін у майбутньому. А в майбутньому фінансове становище Virgin Galactic може стати набагато кращим.

26 червня 2023 року компанія оголосила про склад екіпажу свого першого комерційного космічного польоту Galactic 01 із датою польоту 29 червня 2023 р. Екіпаж із трьох осіб із ВПС Італії та Національної дослідницької ради Італії підніметься на VSS Unity для 90-хвилинного польоту та проведення серії суборбітальних наукових експериментів.

Компанія відразу ж анонсувала й другий комерційний політ Galactic 02, який має стартувати на початку серпня з ще одним комерційним екіпажем.

Ну й, крім того, нещодавно Virgin Galactic залучила $300 млн, розмістивши свої звичайні акції, і планує зібрати ще $400 млн. Ці гроші вона хоче спрямувати на розширення парку кораблів, а це означає, що рейси вона зможе проводити частіше.

Якщо все мине гладко, польоти стануть регулярними, що позитивно позначиться на доходах компанії та вартості акцій.

Скільки інвестуємо в Virgin Galactic

Оскільки маємо обмежений капітал для інвестування, під кожен актив виділяємо не більше $50, що в кінцевому варіанті дозволить нам інвестувати приблизно у 20 різних активів та добре диверсифікувати портфель.

Купуємо 10 акцій SPCE за ціною $4,14 за штуку та в сумі витрачаємо $41,4.

На завершення, хочемо спитати у нашої аудиторії, яка з галузей є, на ваш погляд, найперспективнішою у найближчому майбутньому, і ви б хотіли, щоб компанії з цього сектору потрапили до нашого агресивного портфеля? 👉 Відповіді можна надати тут. 👈