Агресивний портфель «Мінфіну»: як ми купили цілий сектор компаній блокчейну

Ми вже купили до нашого агресивного портфелю акції двох перспективних компаній з сектору аерокосмічної та оборонної галузі (SPCE) і «зеленої» енергетики (RUN). Минулого тижня додали третю акцію, і, як і в попередньому випадку, з іншої галузі — для покращення диверсифікації портфеля. Розповідаємо, що обрали і чому.

При виборі другої акції до портфеля ми скористалися результатами опитування нашої аудиторії щодо найперспективніших галузей. Тоді ви віддали перевагу «зеленій» енергетиці, а ми підібрали акцію з цього сектору і додали до портфеля.

Друга галузь, за яку було віддано найбільше ваших голосів в опитуванні, — блокчейн. Ця технологія сприятиме значним трансформаціям у глобальному бізнес-ландшафті, та має великий потенціал зростання. Наші експерти радіють з того, що маємо настільки фінансово грамотного та далекоглядного читача, і погоджуються з тим, що в нашому портфелі має бути акція компанії, що пов’язана з цифровими активами. Саме компанії, що інвестують в цифрові активи або безпосередньо працюють з ними, стали об'єктом нашої уваги при формуванні портфеля, а одна з них його поповнила.

Як ми обирали

Зараз на фондовому ринку обмежена кількість акцій, які мають відношення до блокчейну. Пояснюється це відсутністю чітких правил регулювання діяльності компаній, які інвестують в цифрові активи, займаються їх видобутком або ж є їхніми емітентами. Крім того, в багатьох країнах криптовалюти і досі перебувають поза законом. У таких умовах наш вибір обмежений, проте нам вдалося віднайти три компанії, що тісно переплітаються з блокчейном і потенційно є цікавими для інвестування:

Marathon Digital Holdings (MARA) займається майнінгом біткоїна; Global X Blockchain ETF (BKCH) — ETF-фонд, який інвестує в компанії з революційними інноваціями; Coinbase Global, Inc. (COIN) — криптовалютна біржа, акції якої торгуються на NASDAQ.

Ми розглянули детально кожну з них перед тим, як зробити вибір.

Marathon Digital Holdings (MARA)

Marathon Digital Holdings, Inc. зареєстрована у 2010 році зі штаб-квартирою у Форт-Лодердейлі, штат Флорида, Вона є однією з найбільших, максимально енергоефективних і технологічно передових компаній з видобутку біткоїнів, а також одним із найбільших власників біткоїнів серед публічних компаній Північної Америки.

MARA інвестує в найпередовіші технології та використовує інноваційні методи для перетворення енергії в економічну цінність, одночасно допомагаючи підтримувати облікову книгу біткоїнів в актуальному стані та сприяючи підвищенню безпеки.

Раніше компанія була відома, як Marathon Patent Group, Inc., а в лютому 2021 року змінила назву на Marathon Digital Holdings, Inc.

Станом на зараз Marathon Digital Holdings володіє найбільшим нереалізованим прибутком у біткоїнах серед публічних компаній, що інвестують в цей цифровий актив, — 106,3%.

Джерело: CoinGecko

Згідно зі звітом за 2 квартал 2023 року, компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $21,3 млн, або $0,13 на акцію. Для порівняння: за той самий період минулого року чистий збиток склав $212,6 млн, або $1,94 на акцію.

Дохід у $81,8 млн за квартал значно перевищує результат другого кварталу 2022 року ($24,9 млн), за рахунок збільшення майнінгу біткоїна на 314%.

Прибуток від продажу біткоїнів склав $23,4 млн: MARA продала 63% монет, видобутих у другому кварталі, для фінансування операційних витрат. Результати також покращилися завдяки зростанню ціни на криптовалюту номер один протягом поточного року. Крім того, кращі, ніж минулого року, результати отримані завдяки відсутності збитків у розмірі $79,7 млн від цифрових активів, що зберігаються в інвестиційному фонді, та прибутку в розмірі $54,1 млн від продажу обладнання минулого року.

Скоригований показник EBITDA становив $25,6 цьогоріч, порівнюючи зі збитком у $167,1 млн за попередній період. На додаток до прибутку та меншого знецінення, зазначених вище, загальна маржа без урахування зносу та амортизації покращилася до $26,5 млн, порівнюючи з $8,2 млн за період минулого року.

У таблиці, що наведена нижче, проведено порівняння поточних показників майнінгу Marathon Digital Holdings із попередніми періодами.

Приріст винятковий, проте аналітики наразі не прогнозують значного зростання вартості акцій компанії. TipRanks прогнозує діапазон від $11 до $20, Zacks — від $8 до $21, тощо. Найоптимістичніші прогнози зосереджені на відмітці в $20, а це приблизно на 45% дорожче від поточних рівнів.

Річний прогноз вартості акцій Marathon Digital Holdings від Zacks:

Global X Blockchain ETF (BKCH)

Global X Blockchain ETF відстежує зважений за ринковою капіталізацією індекс глобальних компаній, задіяних у технологіях блокчейн.

BKCH є одним із небагатьох ETF, націлених на глобальну індустрію блокчейнів.

Компанії та сектори промисловості, що є об'єктом інвестицій Global X Blockchain ETF. Джерело: etf.com

Із початку 2023 року акції Global X Blockchain ETF зростали на 236%, зараз відбувається закономірна технічна корекція, частина інвесторів зафіксувала прибуток.

Згідно прогнозу TipRanks, торговий діапазон BKCH становить $30,35-$57,33. Тобто зараз ETF торгується біля нижньої межі.

Річний прогноз вартості акцій Global X Blockchain ETF від TipRanks:

Втім, технічно, корекція має шанси продовжитися нижче нижньої межі ($30,35), зазначеної в прогнозі TipRanks, — орієнтовно до $27 доларів.

Зміни вартості Global X Blockchain ETF. Джерело: Tradingview

Coinbase Global, Inc. (COIN)

Coinbase Global, Inc. заснована у 2012 році та базується у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Компанія надає фінансову інфраструктуру та технології для криптоекономіки в США та за кордоном. Вона пропонує основний фінансовий рахунок у криптоекономіці для користувачів, ринок із фондом ліквідності для транзакцій із криптоактивами для установ, а також технології та послуги, які дозволяють розробникам створювати програми на основі криптографії та безпечно приймати криптоактиви як оплату.

Відома компанія своїм простим користувацьким інтерфейсом та широким вибором цифрових активів.

Нещодавно криптобіржа запустила свій власний блокчейн Base Coinbase. Це перший випадок, коли публічна компанія пішла на такий крок. Щоправда, в день запуску в новий блокчейн було переказано скромні $10 млн у різних криптоактивах, що трохи розчарувало криптоентузіастів. Однак, напередодні офіційного запуску $166 млн вже надійшли в мережу. У вихідні Base зафіксувала обсяг торгів понад $200 млн і більше транзакцій, ніж такі популярні мережі, як Arbitrum.

Цей крок може дозволити Coinbase отримувати комісію від роботи власного блокчейну на додаток до потенційно ще прибутковішого потоку доходу від програм, створених на його основі. Мережі рівня 2 будуються над базовими, знімаючи перевантаження базової мережі. Base побудований на блокчейні Ethereum.

Капіталізація Coinbase становить $19,86 млрд, за останні 12 місяців компанія отримала збитки у 2,274 млрд.

Цього року акції Coinbase зростали на 214%, наразі вони знизилися на 30% від максимумів.

Згідно з оцінками Finviz, ціновий таргет акцій COIN перебуває на відмітці в $91,05, що на 9,4% вище від поточної ціни ($83,32). TipRanks вказує широкий ціновий діапазон у $27−145. Акція зараз перебувають фактично в середині цього торгового діапазону.

Що додали до портфелю

Майнінгова компанія Marathon Digital Holdings демонструє вражаючі показники збільшення потужностей — зростає середня кількість добутих BTC, швидкість хешування. Проте вона все ще залишається збитковою, а її акції торгуються на відносно високому рівні, що є не актуальним для нашого агресивного портфеля. Саме тому ми відмовилися від покупки цієї акції. Діапазон цін, коли покупка MARA буде для нас цікавою, складає від $8 до $10.

Coinbase знаходиться в подібній ситуації — є значний потенціал зростання, що закладається керівництвом криптобіржі, але наразі вона торгується відносно дорого і є збитковою. Крім того, самі по собі акції COIN занадто дорогі для нас (на початковому етапі формування агресивного портфеля акцій було обумовлено загальний розмір інвестицій $1000, а далі уточнено, що на акцію буде витрачено не більше $50, щоб була можливість диверсифікації портфеля).

Отже, інвестували ми в Global X Blockchain ETF (BKCH). Причин для такого рішення декілька:

Інвестиція через ETF диверсифікує наше вкладення фактично цілою галуззю. Ми не залежимо від успіху або невдачі однієї компанії. Оскільки блокчейн є відносно молодим сектором, він залишається високоризиковим. Інвестиція через ETF зменшує ці ризики. Акції BKCH добре скоригувалися і торгуються на дуже привабливих рівнях. На річному горизонті можна очікувати 100% прибутку.

Куплено 1 акцію Global X Blockchain ETF (BKCH) за ціною $31,90 (11 серпня 2023 року). Якщо корекція фонду триватиме, докупимо ще одну акцію, ймовірно трохи перевищивши витрати на 1 компанію в портфелі, але, натомість, отримаємо кращу середню ціну.

Стан агресивного портфеля акцій від «Мінфін» станом на 11 серпня 2023 року

З трьох компаній, що є зараз у нашому портфелі одна приносить незначний прибуток в межах 2% (RUN), SPCE подешевшала майже на 24% і щойно куплений ETF знизився на 0,09%.

Загалом з інвестованих $122,8, наші нереалізовані втрати складають $9,12 або 7,43%.

Загалом, за весь час існування нашого портфеля, найкращий нереалізований результат показували акції компанії RUN +44,55% (18.07.2023).

Є ймовірність, що найближчим часом ми побачимо ралі акцій Virgin Galactic (SPCE) — у п’ятницю компанія здійснила перший космічний туристичний політ. Наступний рейс заплановано на вересень. Маховик космічного туризму набирає обертів.