Американський фондовий ринок пережив один із найгірших тижнів за останні роки. Акції технологічних компаній стрімко дешевшають , Nvidia за один день втратила 14%, а інвестори шукають, куди перевести гроші, щоб убезпечити їх від подальшого падіння. Під сумнівом опинилася не сама перспективність штучного інтелекту, а те, чи зможуть компанії заробити на технології достатньо, щоб виправдати сотні мільярдів доларів вкладень. Економіст Олег Устенко вважає , що на ринку змінюються настрої: замість страху пропустити чергове зростання інвестори дедалі більше бояться втратити гроші. Головне питання — чи обмежиться падіння переоцінкою технологічних компаній, чи зачепить ширший фінансовий ринок.

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Що відбувається на американському фондовому ринку

Американські біржі завершили тиждень масштабним розпродажем. За даними, наведеними експертом, індекс Nasdaq 100 за тиждень втратив 10,4%. Від жовтневого максимуму його падіння перевищило 20% під час торгів, хоча за підсумками сесії індекс не втримався нижче цієї межі.

Найбільше дісталося технологічним компаніям. Акції Nvidia за одну торгову сесію подешевшали на 14%. Папери Anthropic також знизилися приблизно на 8,5% після біржового дебюту компанії.

Ще один показник нервозності — індекс VIX, який відображає очікувану волатильність американського фондового ринку. Його часто називають індексом страху. За оцінкою Устенка, за кілька тижнів він піднявся приблизно з 20 до 35,5 пункту.

Розпродаж не обмежився технологічним сектором. Як зазначає фінансист Іван Компан у матеріалі «Мінфіну» від 20 листопада, під тиском опинилися також золото, срібло, нафта та криптовалюти. За його оцінкою, за шість тижнів індекс S&P 500 втратив понад 9%.

Отже, інвестори скорочують вкладення не лише в окремі технологічні компанії — на ринку загалом зростає небажання ризикувати.

Чому інвестори почали сумніватися в ШІ

Розпродаж відбувається на тлі безпрецедентних інвестицій у штучний інтелект. За оцінками Міжнародного валютного фонду, сукупні вкладення в інфраструктуру ШІ можуть перевищити $4 трлн до 2029 року. Лише найбільші постачальники хмарних обчислень витратили близько $500 млрд на капітальні інвестиції у 2025 році.

Приблизно 75% прогнозованих вкладень припадатиме на найбільші технологічні компанії. Водночас, за оцінками МВФ, компанії, пов'язані зі штучним інтелектом, уже становлять близько 35% загальної ринкової капіталізації фондового ринку США.

Така концентрація робить ринок чутливішим до проблем кількох найбільших гравців. Якщо інвестори почнуть масово переглядати оцінки технологічних компаній, це може позначитися на біржових індексах загалом.

Є й інше питання: звідки компанії беруть гроші на розвиток інфраструктури та наскільки великими стають їхні фінансові зобов'язання.

За оцінками Федеральної резервної системи США, балансовий борг семи найбільших компаній сектору ШІ може перевищити $800 млрд до кінця 2026 року. Потенційна максимальна номінальна вартість їхніх позабалансових зобов'язань перевищує $3 трлн. Йдеться, зокрема, про довгострокові контракти на постачання електроенергії, оренду дата-центрів та інші фінансові домовленості.

Європейський центральний банк також звертає увагу на масштаби інвестицій. За його оцінками, сукупні капітальні витрати американських технологічних гігантів можуть досягти $5,5 трлн до 2030 року.

При цьому у 2026 році в більшості найбільших американських постачальників хмарних обчислень вільний грошовий потік став від'ємним: витрати на розвиток інфраструктури перевищили операційні грошові надходження після поточних витрат.

Це не означає, що компанії стали збитковими. Але для фінансування масштабного будівництва дата-центрів та закупівлі обладнання їм доводиться використовувати накопичені кошти й залучати додаткове фінансування.

Рекордне IPO Anthropic і падіння акцій

Суперечність між високим інтересом до ШІ та побоюваннями щодо його вартості добре видно на прикладі Anthropic — розробника моделей штучного інтелекту Claude.

19 листопада компанія провела первинне публічне розміщення акцій. Через IPO вона залучила $81,3 млрд, ще $26 млрд — через приватне розміщення. Загалом ідеться про $107,3 млрд залученого капіталу, а оцінка компанії сягнула приблизно $1,5 трлн.

Попит на акції під час розміщення майже всемеро перевищив пропозицію. Такий результат засвідчив, що інтерес інвесторів до індустрії штучного інтелекту залишається високим.

Водночас фінансові показники Anthropic демонструють, наскільки дорого обходиться розвиток цієї технології. За дев'ять місяців 2026 року компанія отримала $33,24 млрд виручки, але її операційний збиток становив $1,26 млрд. Значна частина витрат пов'язана з розвитком обчислювальної інфраструктури.

Отже, швидке зростання доходів ще не гарантує, що компанія зможе швидко вийти на стабільну прибутковість. Саме це питання дедалі частіше постає перед інвесторами.

Що про ситуацію думає Олег Устенко

Економіст Олег Устенко у своєму дописі в Telegram звернув увагу на зміну настроїв на фінансових ринках. За його словами, протягом останніх двох років інвестори переважно виходили з того, що штучний інтелект докорінно змінить економіку, а прибутки технологічних компаній швидко зростатимуть.

Тепер, вважає економіст, вони починають ставити інше запитання: чи окупляться сотні мільярдів доларів, вкладених у дата-центри, чипи та обчислювальні потужності?

Устенко припускає, що сумніви щодо віддачі від цих інвестицій можуть виявитися для ринку серйознішим чинником, ніж зміни процентних ставок.

Він також застерігає від можливих ширших наслідків переоцінки технологічних компаній. Якщо падіння їхньої вартості продовжиться, його можуть відчути пенсійні фонди, банки, ринки облігацій та споживчий попит у різних країнах.

Водночас економіст не називає нинішню ситуацію кризою. На його думку, поки що йдеться про зміну поведінки інвесторів: вони дедалі менше бояться пропустити можливість заробити на зростанні й дедалі більше — втратити вже вкладені гроші.

Чим це може загрожувати світовій економіці

Масштаб інвестицій у штучний інтелект означає, що проблеми технологічного сектору можуть вийти далеко за межі фондових бірж.

Зниження вартості акцій великих компаній впливає на портфелі інвестиційних і пенсійних фондів. Скорочення планів із будівництва дата-центрів може позначитися на виробниках чипів, постачальниках обладнання, енергетичних компаніях та підрядниках. А зростання вартості залучення капіталу може ускладнити фінансування нових проєктів.

Для світової економіки важливо й те, що технологічні інвестиції стали одним із помітних чинників економічного зростання США. Якщо компанії почнуть відкладати заплановані витрати, це може позначитися на суміжних галузях і загальній діловій активності.

Однак нинішнє падіння акцій саме по собі не означає, що бум штучного інтелекту завершився або що світ наближається до нової фінансової кризи. Технологічні компанії продовжують отримувати значні доходи, а попит на обчислювальні потужності залишається високим.

Поки що головна зміна полягає в іншому: інвестори хочуть бачити не лише обіцянки технологічної революції, а й докази того, що вона здатна приносити гроші.