Четверта компанія в агресивному портфелі «Мінфіну»: інвестуємо у безпілотні авто

Вже третій місяць «Мінфін» формує новий портфель зі швидкозростаючих акцій з метою отримання максимального прибутку (так званий, агресивний портфель). За цей час до нього додано три папери, один із яких із моменту придбання вже зростав на понад 40%. Цього разу ми звернули увагу на компанії з сектору програмного забезпечення і ось чому.

Сектор інвестицій

Сектор Software загалом не надто цікавий для інвестицій. Згідно з дослідженням Statista, у 2023 році дохід на ринку програмного забезпечення досягне $659 млрд. Корпоративне програмне забезпечення домінуватиме з прогнозованим обсягом у $271,8 млрд. Очікується, що дохід продемонструє річний темп зростання (CAGR 2023−2028) в 5,42%, що призведе до збільшення обсягу ринку до $858,1 млрд у 2028 році. У глобальному порівнянні, найбільший дохід буде отримано в Сполучених Штатах.

Динаміка ринку програмного забезпечення у 2023−2028 роках

Джерело: Statista Market Insights

Ринок програмного забезпечення не відповідає вимогам нашого агресивного портфеля (про умови формування агресивного портфеля «Мінфіну» можна прочитати тут) в плані очікуваної дохідності, яка повинна випереджати індекси широкого ринку. Але ми вирішили виділити напрямок програмного забезпечення, орієнтований на штучний інтелект. Перспективи тут значно кращі.

Попри війну в Україні, інфляцію, скорочення бюджетів ІТ-компаній та звільнення, оголошені навіть найбільшими технологічними компаніями, за оцінками IDC, у період 2022−2026 року ринок штучного інтелекту (в т. ч. програмне забезпечення, обладнання та послуги) продемонструє середньорічний темп зростання (CAGR) на рівні 25,5% і досягне $191 млрд у 2026 році.

IDC очікує, що зростання забезпечить саме сегмент Software, орієнтований на штучний інтелект (CAGR 32,4%). А от зростання сектору послуг штучного інтелекту буде скромнішим (CAGR 27,2%). Сектори програмного забезпечення, не орієнтованого на штучний інтелект, та апаратного забезпечення для штучного інтелекту зростатимуть ще повільніше (CAGR 16,7% і 15,2% відповідно).

Складність пошуку акції

Обравши цей напрямок інвестування, ми зіткнулися з неочікуваними проблемами. Переважна більшість компаній, які займаються розробкою подібного програмного забезпечення, є приватними (Abnormal Security, AlphaSense, Bayesian Health, Character.AI, Descript, Harvey та ін.), тобто для пересічного інвестора вони не доступні. Фактично, всі ці компанії — це стартапи, які знаходяться на початкових стадіях розвитку. З іншого боку, є «голубі фішки» які інвестують в ШІ та всебічно його застосовують:

Nvidia (NVDA),

International Business Machine (IBM),

Amazon (AMZN),

Microsoft Corporation (MSFT),

Alphabet (GOOG),

Meta Platforms (META).

Утім, всі ці компанії недоступні нам для інвестування з двох причин:

Вартість їхніх акцій занадто висока щодо бюджету, який ми виділили для інвестування (не більше $50 на одну компанію); Ці компанії показали значне зростання з початку року, що значно підвищує ризики інвестування в них зараз.

Довелося добряче попрацювати, щоб знайти дійсно варті уваги цінні папери.

Читайте також: Як Nvidia заробляє на ШІ та чому її акції зросли та впали майже в один день

В яку компанію штучного інтелекту інвестували

Провівши ретельні пошукові роботи, ми знайшли 10 потенційно цікавих для інвестування компаній, діяльність яких передбачала використання ШІ:

AEye, Inc (NASDAQ:LIDR) — провідний постачальник інтелектуальних адаптивних LiDAR (світлових радарів) нового покоління, передових систем допомоги водієві (ADAS) і додатків роботизованого зору. Продукти AEye, Inc на основі ШІ застосовуються для підвищення автомобільної безпеки, логістики вантажних перевезень, розумного управління інфраструктурою та залізничними системами.

Innodata Inc (NASDAQ:INOD) пропонує бізнес-процеси, технології та консалтингові послуги з акцентом на управління цифровою інформацією. Надає продукти та рішення для створення, керування та розповсюдження цифрової інформації.

Mobileye Global Inc (NASDAQ:MBLY) зосереджена на розробках автономного водіння та передових системах допомоги водієві. Їхні технології включають систему EyeQ на чипі, Road Experience Management (REM) для картографування, Responsibility-Sensitive Safety Model (RSS) і Mobileye Drive для систем автономного керування 4 рівня.

Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) — платформа кредитування штучного інтелекту, яка співпрацює з фінансовими установами щодо споживчих кредитів. Для прогнозування кредитоспроможності він використовує нетрадиційні змінні, такі як освіта та зайнятість.

Aurora Innovation Inc (NASDAQ:AUR) — компанія з виробництва безпілотних автомобілів. Вона розробила драйвер Aurora, який є системою ШІ для автономних автомобілів.

SentinelOne, Inc (NYSE:S) — компанія з кібербезпеки. Вона використовує машинне навчання для моніторингу персональних комп’ютерів, пристроїв Інтернет речей і хмарних робочих навантажень за допомогою свого запатентованого поведінкового штучного інтелекту для безпеки кінцевих точок.

Palantir Technologies Inc (NYSE:PLTR) спеціалізується на аналітиці великих даних, і пропонує такі продукти на базі штучного інтелекту, як Palantir Gotham — для боротьби з тероризмом, Palantir Apollo — для розгортання, та Palantir Foundry — для корпоративних клієнтів.

Dynatrace, Inc (NYSE:DT) пропонує інтелектуальну платформу програмного забезпечення на основі штучного інтелекту, зокрема, Davis — для всебічного моніторингу додатків, керування мікросервісами, спрощення в хмарі та автоматизованого вирішення проблем, сприяючи цифровій трансформації та адаптації хмари.

UiPath, Inc (NYSE:PATH) інтегрує штучний інтелект у понад 70 спеціалізованих моделей і полегшує аналіз завдань, обробку документів і використання даних у робочих процесах підприємства.

C3.Ai, Inc (NYSE:AI) пропонує додатки штучного інтелекту, які задовільняють найважливіші бізнес-потреби у різних секторах — як от виробництво, фінанси, електронне урядування та енергетика, підвищуючи ефективність операцій і прийняття рішень.

Безумовно, всі компанії цікаві, й ми навіть розглядали варіант створення умовного індексу штучного інтелекту, інвестувавши у кожну компанію зі списку. Проте, провівши детальніші дослідження, цю ідею було відкинуто з причини занадто високих ризиків інвестування в деякі компанії.

В кінцевому варіанті, зупинилися на двох компаніях — Aurora Innovation Inc та Mobileye Global Inc, які й розглянемо детальніше.

Aurora Innovation Inc

Компанію було засновано у 2017 році зі штаб-квартирою в Піттсбурзі, штат Пенсільванія.

Aurora Innovation Inc виробляє безпілотні транспортні засоби й зосереджена на розробці Aurora Driver — платформи, яка об'єднує набір апаратного забезпечення, програмного забезпечення та служб передачі даних для автономного керування, щоб адаптувати та взаємодіяти з легковими та невеликими комерційними авто, а також вантажівками.

Aurora співпрацює з лідерами галузі транспортної екосистеми, включаючи Continental, Covenant, FedEx, PACCAR, Ryder, Schneider, Toyota, Uber, Uber Freight, US Xpress, Volvo Trucks та Werner.

Ключові фінансові показники за перше півріччя 2023 року:

Чистий збиток: $414 млн (зменшився на 66%, порівнюючи з першим півріччям 2022 року).

Збиток $0,35 на акцію (покращено з $1,09 за перше півріччя 2022 року).

Очікується, що протягом наступних 3 років дохід зростатиме в середньому на 71% на рік, порівнюючи з прогнозом зростання індустрії програмного забезпечення в США 12%.

Прогнози щодо Aurora Innovation від фінансово-аналітичних платформ

Опитані аналітики Tipranks вказують на ціновий діапазон акцій AUR від $3 до $7. Тобто цінний папір зараз торгується біля нижньої прогнозованої границі.

Прогноз вартості акцій Aurora Innovation

Джерело: tipranks.com

Finviz вказує на цільову вартість в $5,15, що на 61% вище поточної ціни. Zacks дає аналогічні Tipranks прогнози ($3-$7).

Додамо, що технічно можлива корекція акцій AUR до цінової позначки $2 після зростання з початку року на 176%. Якщо таке трапиться, ми усереднимо позицію, і вже виставили лімітні ордери на купівлю за ціною $2,2.

Читайте також: Як засновник «Мівіни» за день заробив $39 млрд

Mobileye Global Inc

Компанія заснована в 1999 році зі штаб-квартирою в Єрусалимі, Ізраїль. Mobileye Global Inc працює, як дочірня компанія Intel Overseas Funding Corporation.

Mobileye Global Inc займається розробкою та впровадженням передових систем допомоги водієві (ADAS), а також технологіями й рішеннями для автономного водіння у всьому світі.

Компанія пропонує Driver Assist, що складається з ADAS та рішень для автономного транспортного засобу, які охоплюють такі функції безпеки, як виявлення учасників дорожнього руху в режимі реального часу, геометрія, семантика та розмітка для надання сповіщень про безпеку та екстреного втручання.

Cloud-Enhanced Driver Assist — рішення для водіїв з інтерпретацією дорожньої ситуації в режимі реального часу.

Mobileye SuperVision Lite — рішення для навігації та допомоги водієві. Ця система надає оперативне навігаційне рішення з підтримкою водіння на різних типах доріг, яке включає хмарні вдосконалення, такі як керування враженнями від дороги.

MBLY також надає Mobileye Chauffeur — рішення для генерації, та Mobileye Drive — автономна система, що складається з радарної та лідарної підсистем.

Звіт за другий квартал

MBLY зареєструвала скоригований прибуток на акцію у другому кварталі 2023 року на рівні 17 центів, перевищивши оцінку Zacks Consensus у 13 центів.

Загальний дохід склав $454 млн, що на 1% менше, ніж минулого року. Зменшення запасів блоків SuperVision у головного замовника стало зустрічним вітром для Mobileye у цьому кварталі.

Скоригований операційний прибуток зараз оцінюється в діапазоні від $600 до $631 млн, порівнюючи з попередніми прогнозами в $548−577 млн.

Прогноз Mobileye

Опитані аналітики Tipranks дають надзвичайно оптимістичні прогнози стосовно вартості MBLY. Згідно з їхніми оцінками, компанія зараз торгується біля нижньої границі прогнозованого діапазону $34−72. Зараз акція торгується на 33% дешевше від середньої оцінки ($48,75).

Прогноз вартості акцій Mobileye Global Inc

Джерело: tipranks.com

Finviz та Zacks також вказують цільову вартість в області $48 за акцію.

Технічно є передумови для зростання вартості MBLY, на тижневому графіку сформувалося бичаче поглинання. Для впевненішого зростання необхідно, щоб покупці підвищили вартість понад $37 за акцію, де розміщується важливий ціновий рівень.

Зміна вартості акцій Mobileye Global Inc. Тижневий графік

Що купили та як змінився портфель

Ми купили 10 акцій компанії Aurora Innovation Inc за ціною $3,45 (11.09.2023) і витратили $34,5. Паралельно розмістили лімітний ордер на купівлю ще 10 акцій AUR за ціною $2,2, якщо відбудеться корекція (в сумі $22), щоб усереднити покупку і отримати кращу ціну.

Mobileye Global Inc (MBLY) ми купили одну акцію за ціною $36,6 (11.09.2023). Додаткових покупок за цим активом не передбачили.

Згідно зі стратегією, описаною на попередньому етапі формування портфеля, докупили ще одну акцію BKCH, Global X Blockchain ETF, за ціною $27, де нами був розміщений лімітний ордер на купівлю.

Загалом, зараз у нашому агресивному портфелі 5 акцій (див. таблицю нижче), поточні покупки з результатом біля нуля, всі попередні — показують падіння. Найбільше зниження показали акції SPCE, Virgin Galactic Holdings, Inc, втративши майже 45%. RUN виявився найстійкішим, впавши на 15%.

У результаті, портфель просів на 14,9%, а в грошовому еквіваленті нереалізовані втрати складають $32,9.

Поточний стан агресивного портфеля акцій «Мінфіну»

За всіма акціями виставлено ліміт-ордери на продаж при досягненні прибутку в розмірі 40%: