Борги перед МФО зростають: як і чому змінюється ринок мікрофінансових послуг

З початку року ринок МФО зростає. Українці беруть більше кредитів, так само вагомішою стає й сума позик. Про те, як трансформується ринок, причини змін та про поширення безвідсоткових позик, розповідає «Мінфін».

Кредитування йде вгору

За підсумками першого півріччя, мікрофінансові організації видали близько 4,2 млн кредитів. Відповідно до статистики, яку оприлюднив Опендатабот, наразі фіксується хоча й не стрімке, але все ж зростання кількості позик, які надають МФО. Так, за перший квартал цього року вони надали 2,055 млн кредитів, а в другому — ця кількість збільшилась приблизно на 85 тис.

Якщо дивитися на показники минулого року, то тоді кількість кредитів була приблизно такою ж, як зараз, коливаючись у різні квартали на декілька десятків тисяч. Відчутної тенденції зростання кількості позик чи їх зменшення в останні декілька років ми зафіксувати не можемо.

Якщо порівнювати показники з першим роком повномасштабного вторгнення, то тут ми можемо говорити про те, що кількість кредитів суттєво зросла після різкого падіння і вийшла на плато. Щоправда, до показників, які були у 2021 році, все ще далеко, тоді на квартал мікрофінансові організації надавали близько 3,6 млн позик.

Кількість позик не може повернутися на попередній рівень насамперед через зниження кількості населення. Ті, хто виїхав за кордон, переважно випали зі сфери послуг вітчизняного фінсектору, і якщо беруть кредити, то вже в іноземних компаній.

Натомість можна говорити про стрімке зростання середньої суми позик. У другому кварталі цього року вона сягнула 9 173 грн. Для порівняння: ще три місяці тому вона становила 8 698 грн. Таким чином, квартальне зростання становить 475 грн, або близько 5,5%.

Якщо подивитись на відповідні показники рік тому, то тоді середня сума кредитів, наданих МФО, становила 6 290 грн. Відповідно, за рік зростання становить 2 883 грн, або ж 45,8%. А до повномасштабного вторгнення середня сума таких кредитів становила близько 5 тис. грн.

Звісно, значну роль у зростанні цих цифр відіграє інфляція. Водночас зростання кредитів за цей рік суттєво її випереджає, адже ціни зросли, за офіційними даними, на 10%.

Другий вагомий чинник, який потрібно відзначити, — це зростання строків кредитування. Як вже розповідав «Мінфін», за даними НБУ, найпопулярнішими серед фізосіб є позики на строк від 3 місяців до року. А ось найкоротші позики до 31 дня стрімко втрачають популярність.

Як відзначають на ринку, змінюється і ставлення клієнтів до мікропозик. «МФО поступово припиняють сприйматися, лише як інструмент для екстреної потреби в грошах. Дані дослідження показують, що короткострокове кредитування в небанківських фінансових компаніях уже стало звичним елементом кредитної поведінки: 78% опитаних мають досвід користування таким продуктом, а 81% — допускають його використання найближчими місяцями. Це співставно, а за потенційним попитом навіть трохи вище, ніж для кредитного ліміту на банківській картці, — 79%», — розповів «Мінфіну» СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

За його словами, клієнт дедалі менше сприймає небанківський кредит, як «останній варіант», коли інші джерела коштів недоступні. Він стає одним із інструментів управління власною ліквідністю поряд із банківським кредитним лімітом, розстрочкою та іншими формами запозичення.

На фоні зростання кредитування в МФО подібні показники демонструють також банки та ломбарди. У перших обсяги кредитування громадян за рік зросли на 38%, а в ломбардів — на 21%.

Хто заробляє найбільше

На фоні зростання обсягів кредитування МФО демонструють значні заробітки. Загальні доходи десяти найбільших мікрофінансових організацій за перше півріччя цього року становили 12,78 млрд грн. При цьому всі МФО із топ-10 стали прибутковими і разом заробили «чистими» 1,16 млрд грн.

Лідер за доходами — Укр Кредит Фінанс, що працює під брендом CreditKasa. Загальні доходи цієї компанії майже сягнули 2 млрд грн. Водночас, якщо говорити про прибутки, то тут безсумнівний лідер — Споживчий Центр (бренд ШвидкоГроші). Компанія заробила 361 млн грн, а це близько третини загального прибутку десяти найбільших МФО.

Місце Назва Бренд Дохід, млрд грн Прибуток, млн грн 1 Укр Кредит Фінанс CreditKasa 1,99 172,6 2 ФК «Є Гроші» Є-Гроші 1,85 19,3 3 Споживчий Центр ШвидкоГроші 1,52 361,3 4 Авентус Україна Credit plus 1,42 233,4 5 Мілоан Miloan 1,17 40,1 6 1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів MyCredit 1,08 41,4 7 Бізпозика БізнесПозика 1,07 123,4 8 Лінеура Україна Credit7 1,05 102,8 9 Манівео Швидка Фінансова Допомога Moneyveo 0,85 12,8 10 Селфі Кредит Selfie credit 0,78 57,5 ЗАГАЛОМ - - 12,78 1 164,6

Хто кредитує під 0%

«Кредити під 0%» — важливий інструмент МФО для розширення кількості клієнтів. Відразу варто пояснити, що насправді мається на увазі ставка 0,01% на день. Такі позики можуть брати виключно нові клієнти компаній — завдяки пільговим умовам МФО привертають увагу та перевіряють платоспроможність позичальників, та розширюють кількість нових користувачів. Наступні кредити вони їм проплатять вже за вищими ставками.

До рейтингу «Мінфін» відбирає компанії, які пропонують кредити «під 0%». Наявність таких позик ми перевіряємо у партнерів сайту, а також у МФО, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Таким чином, у рейтингу фактично всі мікрофінансові організації, які активно просувають свої послуги.

Порівнюючи із попереднім рейтингом, кількість МФО у ньому не змінилася, як і в попередньому кварталі, — їх 33. Водночас відбулася деяка зміна учасників.

Порівнюючи із рейтингом за попередній квартал, із нього випало три мікрофінансові організації. Так, Lovilave припинила кредитування під 0,01%. У службі підтримки CreditBox «Мінфіну» повідомили, що тимчасово не кредитують нових клієнтів. А у Fcredit ставка 0,01% у 2-му кварталі була акційною пропозицією і вже завершилась.

Натомість повернулись до рейтингу Amigo, MyCredit, Clickcredit. Перший з них пропустив минулий рейтинг, оскільки тоді не було підтвердження, що компанія продовжує кредитування під 0,01%. Інші дві мікрофінансові організації тоді вибули, оскільки отримали штрафи НБУ, а за нашими правилами, в такому разі, мікрофінансова організація пропускає рейтинг за поточний квартал.

Лідери рейтингу

Перше місце, як і минулого разу, у рейтингу посіла Creditkasa. Також до першої п'ятірки знову увійшли SelfieCredit, Credit7 та Moneyveo. Причому SelfieCredit несподівано суттєво покращив свій результат: у попередньому кварталі ця мікрофінансова організація займала 19 місце, а цього разу посіла відразу друге.

Крім стрімкого покращення позицій SelfieCredit, інших суттєвих змін у розташуванні учасників рейтингу не відбулося. Чимало МФО опустилися нижче в таблиці, але це пов'язано не з погіршенням умов кредитування, а з поверненням декількох компаній, які посіли вищі місця і, відповідно, дещо посунули інших.

Скільки можна взяти в кредит

Максимальна сума, яку МФО готові позичити «під 0%», становить 55 тис. грн — саме стільки пропонують Creditkasa і Credos. Також до 50 тис. грн готові дати в борг у Moneyveo.

Найчастіше ж МФО готові виділити на акційний кредит до 30 тис. грн — 7 компаній, і до 20 тис. грн — 10. Найнижча стеля кредитування «під нуль» становить 5−8 тис. грн.

Якщо говорити про строки, то найдовший термін акційного кредитування у Funny Money та Finclick — до 364 днів. Але варто враховувати, що це верхня межа і МФО не зобов'язані її погоджувати всім бажаючим. Строки до 65 днів пропонують також дві компанії — FirstCredit та Loan+.

Найчастіше ж позичальники можуть розраховувати на кредитування до 30 днів — такий період пропонують відразу 15 компаній.