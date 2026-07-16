Нацбанк посилює нагляд за МФО: хто все ще кредитує під 0%

Робота МФО продовжує зазнавати значних змін. Насамперед через посилення нагляду та вимог Національного банку. Незважаючи на це, ринок продовжує зростати, а кредити під 0% залишаються ключовим способом залучення клієнтів. «Мінфін» підготував новий Рейтинг найдешевших кредитів в МФО та розповідає, на яких умовах їх можна отримати.

Чому зростають борги громадян

У своєму останньому Огляді небанківського фінансового сектору Нацбанк вказує на різноспрямовані тенденції. З одного боку, регулятор фіксує зниження обсягів нового кредитування, хоча впродовж поспіль чотирьох кварталів до цього вони збільшувалися.

Загалом цей показник зменшився на 15,5% порівняно із попереднім кварталом. Якщо говорити про нові кредити для бізнесу, тут скорочення становить 21,2%, а для фізосіб — 5,4%. Хоча якщо порівнювати з показниками рік тому, то в обох напрямках фіксується зростання. Зокрема, роздрібне кредитування зросло на 18,2%.

З іншого боку загальний кредитний портфель фінкомпаній продовжує зростати вже п'ятий квартал поспіль. Порівняно із попереднім кварталом він зріс на 2,6%, а рік до року — майже на 26%. Цей показник забезпечили переважно кредити для фізичних осіб, які лише за квартал зросли на 9,1%, тоді як корпоративні позики додали куди скромніші 0,7%.

Цифри, які оприлюднив Нацбанк, підтверджують тенденцію, про яку вже розповідав «Мінфін» — навіть за умов скорочення нових кредитів загальна заборгованість зростає завдяки поєднанню двох факторів. По-перше, більшою стає сума позик.

«Є зростання і середнього чеку запиту клієнта, і погодження з боку компанії. Це обумовлено поступовою девальвацією та інфляцією національної валюти», — пояснив «Мінфіну» директор з маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов.

По-друге, кредити беруть на довший строк. «Тут все просто — після зниження денної ставки користування до 1%, знизилося і денне навантаження на клієнта, відповідно збільшилися випадки лонгацій позик замість накопичення глибоких протермінувань», — відзначає Соловйов.

Як можна побачити на графіку нижче, за даними НБУ, найпопулярнішими серед фізосіб є позики на строк від 3 місяців до року. Зростає порівняно із 2024−2025 роками кредитування на 1−3 місяці, а ось найкоротші позики до 31 дня стрімко втрачають популярність.

Як змінюється нагляд

Одна із ключових тенденцій на ринку мікрокредитування — посилення контролю за галуззю з боку НБУ.

Ще минулого року регулятор затвердив зміни до пруденційних вимог до фінансових компаній, спрямовані на підвищення їх стійкості. Діяти новації почали з цього року.

Фактично раніше фінкомпанії могли показувати у звітах, що вони мають багато власного капіталу, хоча часто він існував лише «на папері». Тепер регулятор заборонив рахувати такі «віртуальні» кошти, а тому, якщо у компанії стануться збитки, вона повинна покривати їх справжніми грошима.

Інша важлива зміна — створення Нацбанком переліку значимих фінансових компаній, до якого увійшли 53 установи. Саме до них НБУ застосовуватиме посилений регуляторний та наглядовий режим.

До списку потрапили найбільші і найвпливовіші гравці небанківського фінансового сектору, діяльність яких має системне значення для ринку. Серед них платіжні та фінтех-компанії, лізингові оператори, деякі державні фінансові інституції. Якщо ж говорити про МФО, то до переліку значимих увійшли, зокрема, Moneyveo, Miloan, CreditPlus, MyCredit, Credit7,CreditKasa, ШвидкоГроші.

Де шукати кредити під 0%

Так звані «кредити під 0%» — важливий інструмент МФО для розширення кількості клієнтів. Щоправда, варто уточнити, що насправді мається на увазі ставка 0,01% на день. Такі позики можуть брати виключно нові клієнти компаній, адже завдяки пільговим умовам МФО привертають увагу та перевіряють платоспроможність позичальників.

До рейтингу «Мінфін» відбирає компанії, які пропонують кредити «під 0%». Наявність таких позик ми перевіряємо у партнерів сайту, а також у МФО, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку». Таким чином у рейтингу фактично всі мікрофінансові організації, пропозиції яких можуть легко знайти клієнти.

Порівняно із попереднім рейтингом, кількість МФО у ньому знизилася на одну і становить 33. Із рейтингу вибули MyCredit та Clickcredit, оскільки отримали штрафи НБУ, а за нашими правилами в такому разі мікрофінансова організація пропускає рейтинг за поточний квартал. Також від Amigo та MyBiz не було отримано підтвердження, що вони продовжують кредитування під 0,01%, а у підтримці ReCredit, Maxicredit та ТОП1 відповіли, що вже не мають таких пропозицій. У Pango та Є Гроші мінімальна ставка тепер від 0,1% на день, тому вони також виключені з рейтингу.

Натомість з'явилося кілька новачків:Notacredit,Ariba,Funny Money та Finclick. Також Lovilave запровадила акцію для власників iPhone з можливістю кредитування під 0,01%, Smartiway відбула дискваліфікацію у попередньому кварталі і зараз повертається.

Лідери рейтингу

Список МФО, які посіли перші п'ять місць майже не змінився. Creditkasa, Credit7 та CreditPlus, як і минулого разу, зайняли перші три сходинки.CreditBox знову п'ятий. А ось MyCredit, який був четвертим пропускає рейтинг і його місце зайняв Moneyveo.

Цього разу суттєвих змін у розташуванні МФО в рейтингу немає. Кілька компаній піднялися на 5−6 позицій, але частково це пов'язано з тим, що вибули мікрофінансові організації, які раніше займали вищі щаблі.

Так само немає випадків, коли якась із компаній суттєво опустилася б вниз.

На яку суму можна розраховувати

Максимальна сума, яку МФО готові позичити «під 0%» становить 55 тис. грн — таку стелю встановили Creditkasa і Credos. Також до 50 тис. грн готовий запропонувати Moneyveo. У восьми мікрофінансових організацій максимальний кредит становить. 30−32 тис. грн, а десяти — 20−25 тис.гр.

Найнижча стеля становить 5−6 тис. грн., такі скромні пропозиції у п’яти компаній. В середньому ж позичальники, які звертатимуться до учасників рейтингу, можуть розраховувати на позику до 21 тис. грн.

Цікава ситуація виникла із максимальними строками кредитування «під 0%». Двоє новачків рейтингу Funny Money та Finclick заявляють, що готові позичити кошти на період до 364 дні. Це суттєво вище, ніж загалом на ринку. Якщо не враховувати ці компанії, то в середньому максимальний строк безвідсоткового кредитування становить близько 26 днів. Щоправда, треба враховувати, що ці цифри — саме максимальний період пільгових умов. У кожній конкретній ситуації МФО може запропонувати значно скромніші умови.