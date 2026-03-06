Головне за тиждень: скорочення міжнародних резервів, транш від МВФ та подорожчання пального

Міжнародні резерви скоротилися на 5% до $54,8 млрд

Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня 2026 року за попередніми даними становили $54 753,4 млн. У лютому вони зменшилися на 5%. Регулятор зазначив, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

В Угорщині затримали інкасаторські авто Ощадбанку з $40 млн, 35 млн євро та золотом

У четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

Невидимий податок на зовнішність: скільки коштує жіночий дрес-код

Напередодні 8 березня «Мінфін» провів опитування: чи має роботодавець компенсувати жінкам витрати на офісний вигляд. 39% опитаних вважають, що якщо бізнес встановлює вимоги до зовнішності — він має за це платити, а ще 34% підтримують компенсації лише за умови рівних правил для обох статей. Але чи бувають ці правила справді однаковими? І якщо ні — скільки коштує жінці професійний вигляд у грошах і часі, та як сильно це зменшує її реальний дохід навіть за однакової зарплати?

ЄС запроваджує стандарт Євро-7 для електромобілів: вперше вводять вимоги до довговічності батарей

Європейський Союз запроваджує нові екологічні правила для електромобілів. Стандарт Euro 7, який почне діяти наприкінці 2026 року, вперше встановлює вимоги до довговічності акумуляторних батарей електрокарів та плагін-гібридів.

Скільки насправді коштує переїхати в село: реальні історії колишніх містян

Нещодавнє опитування «Мінфіну» показало: 55% респондентів готові розглянути переїзд із міста до сільської місцевості. Ми пішли далі цифр і поговорили з тими, хто вже це зробив. З чого починати, як обрати ділянку, що перевірити в документах і де найчастіше «вилазять» проблеми — розкладаємо переїзд по кроках і показуємо реальний сільський побут «нових селян».

З 5 березня в Польщі змінилися правила для 1,5 млн українців: що передбачає новий закон

5 березня 2026 року набули чинності положення, що регулюватимуть не лише правила перебування українців у Польщі, а й запровадять нові обов’язки для роботодавців, які братимуть на роботу громадян України. Зміни торкнуться 1,5 мільйона українців.

Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF

Мінфін підтвердив надходження $1,5 млрд на рахунки України як перший транш за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом $8,1 млрд. Кошти спрямовані на фінансування пріоритетних бюджетних видатків та підтримку макрофінансової стабільності. Загальна допомога від МВФ з початку повномасштабного вторгнення сягнула $14,9 млрд, а в 2026 році планується ще $3,83 млрд через чотири перегляди програми — це ключовий сигнал довіри для подальшої допомоги від ЄС, США та Світового банку.

За два дні ціни на пальне в Україні зросли на 10−14 % — в середньому +10 грн

За 2 дні ціни на пальне (бензин, дизель) в Україні зросли на 10−14 % (в середньому +10 грн на літр). В Європі — на 2−3% (+ 2 — 3 грн). Про це написав експерт з питань соціальної та економічної політики, ексміністр соцполітики Павло Розенко.

Валюту та золото в березні знову лихоманить: що відбувається і що робити українцям, щоб не влетіти з курсом

На тлі глобальної геополітичної кризи та нової війни на Близькому Сході світовий валютний та сировинний ринок у березні сильно штормитиме. Крім того, двоє найбільших світових гравців, США і Китай, поки що так і не знайшли компромісу, що реально працює. Тому ескалація військової та економічної напруженості між прихильниками та союзниками кожного із цих центрів впливу продовжиться.

Газ в Україні різко подорожчав на фоні війни на Близькому Сході

Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. Ціни на внутрішньому ринку досягли найвищого рівня за понад пів року, з червня 2025 року. При перерахунку, ціна газу складає $536/тис. куб м (без ПДВ) або €43,2/MWh.

НБУ спростив перекази через термінали та платіжні сервіси — менше бюрократії

Постанова НБУ № 20 (чинна з 3 березня) дозволяє автоматичне заповнення реквізитів, оплату за іншого платника та скасовує обов’язкове вказування ПІБ/коду для комуналки. Вимоги до квитанцій стали чіткішими, з обов’язковим підтвердженням транзакцій перед відправкою. Перехідний період — 6 місяців; зміни полегшать життя мільйонам українців, підвищать прозорість бюджетних надходжень і зменшать ризики помилок/шахрайства.

Паперові 1, 2, 5 та 10 грн з 2 березня повністю виводять з обігу

З сьогоднішнього дня (2 березня 2026) банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років втрачають статус законного платіжного засобу. Торговельні мережі, послуги та банки більше не прийматимуть ці купюри для розрахунків — заміна на металеві монети. Обмін безкоштовний і безлімітний: у будь-якому банку до 26 лютого 2027, у системно важливих — до 28 лютого 2029, у НБУ — безстроково.

Україна отримає від МВФ $8,1 млрд, але віддасть $9,2 млрд: чистий відтік $1,1 млрд

За новою програмою EFF (2026−2029) Україна отримає 8,107 млрд дол. від МВФ, але виплатить 9,238 млрд (старий борг + відсотки та комісії по новому). Чистий відтік складе 1,131 млрд дол. — це означає, що програма переважно рефінансує старі зобов’язання. Аналітики Concorde Capital: головна цінність — «двері» до десятків мільярдів допомоги від ЄС, США та Світового банку.