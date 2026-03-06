Головне за тиждень: скорочення міжнародних резервів, транш від МВФ та подорожчання пального

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 березня 2026, 20:00

Головне за тиждень: скорочення міжнародних резервів, транш від МВФ та подорожчання пального

Головне за тиждень, з 2 по 6 березня.

Головне за тиждень, з 2 по 6 березня.

Міжнародні резерви скоротилися на 5% до $54,8 млрд

Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня 2026 року за попередніми даними становили $54 753,4 млн. У лютому вони зменшилися на 5%. Регулятор зазначив, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

В Угорщині затримали інкасаторські авто Ощадбанку з $40 млн, 35 млн євро та золотом

У четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку.

Невидимий податок на зовнішність: скільки коштує жіночий дрес-код

Напередодні 8 березня «Мінфін» провів опитування: чи має роботодавець компенсувати жінкам витрати на офісний вигляд. 39% опитаних вважають, що якщо бізнес встановлює вимоги до зовнішності — він має за це платити, а ще 34% підтримують компенсації лише за умови рівних правил для обох статей. Але чи бувають ці правила справді однаковими? І якщо ні — скільки коштує жінці професійний вигляд у грошах і часі, та як сильно це зменшує її реальний дохід навіть за однакової зарплати?

ЄС запроваджує стандарт Євро-7 для електромобілів: вперше вводять вимоги до довговічності батарей

Європейський Союз запроваджує нові екологічні правила для електромобілів. Стандарт Euro 7, який почне діяти наприкінці 2026 року, вперше встановлює вимоги до довговічності акумуляторних батарей електрокарів та плагін-гібридів.

Скільки насправді коштує переїхати в село: реальні історії колишніх містян

Нещодавнє опитування «Мінфіну» показало: 55% респондентів готові розглянути переїзд із міста до сільської місцевості. Ми пішли далі цифр і поговорили з тими, хто вже це зробив. З чого починати, як обрати ділянку, що перевірити в документах і де найчастіше «вилазять» проблеми — розкладаємо переїзд по кроках і показуємо реальний сільський побут «нових селян».

З 5 березня в Польщі змінилися правила для 1,5 млн українців: що передбачає новий закон

5 березня 2026 року набули чинності положення, що регулюватимуть не лише правила перебування українців у Польщі, а й запровадять нові обов’язки для роботодавців, які братимуть на роботу громадян України. Зміни торкнуться 1,5 мільйона українців.

Україна отримала $1,5 млрд першого траншу від МВФ за новою програмою EFF

Мінфін підтвердив надходження $1,5 млрд на рахунки України як перший транш за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом $8,1 млрд. Кошти спрямовані на фінансування пріоритетних бюджетних видатків та підтримку макрофінансової стабільності. Загальна допомога від МВФ з початку повномасштабного вторгнення сягнула $14,9 млрд, а в 2026 році планується ще $3,83 млрд через чотири перегляди програми — це ключовий сигнал довіри для подальшої допомоги від ЄС, США та Світового банку.

За два дні ціни на пальне в Україні зросли на 10−14 % — в середньому +10 грн

За 2 дні ціни на пальне (бензин, дизель) в Україні зросли на 10−14 % (в середньому +10 грн на літр). В Європі — на 2−3% (+ 2 — 3 грн). Про це написав експерт з питань соціальної та економічної політики, ексміністр соцполітики Павло Розенко.

Валюту та золото в березні знову лихоманить: що відбувається і що робити українцям, щоб не влетіти з курсом

На тлі глобальної геополітичної кризи та нової війни на Близькому Сході світовий валютний та сировинний ринок у березні сильно штормитиме. Крім того, двоє найбільших світових гравців, США і Китай, поки що так і не знайшли компромісу, що реально працює. Тому ескалація військової та економічної напруженості між прихильниками та союзниками кожного із цих центрів впливу продовжиться.

Газ в Україні різко подорожчав на фоні війни на Близькому Сході

Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. Ціни на внутрішньому ринку досягли найвищого рівня за понад пів року, з червня 2025 року. При перерахунку, ціна газу складає $536/тис. куб м (без ПДВ) або €43,2/MWh.

НБУ спростив перекази через термінали та платіжні сервіси — менше бюрократії

Постанова НБУ № 20 (чинна з 3 березня) дозволяє автоматичне заповнення реквізитів, оплату за іншого платника та скасовує обов’язкове вказування ПІБ/коду для комуналки. Вимоги до квитанцій стали чіткішими, з обов’язковим підтвердженням транзакцій перед відправкою. Перехідний період — 6 місяців; зміни полегшать життя мільйонам українців, підвищать прозорість бюджетних надходжень і зменшать ризики помилок/шахрайства.

Паперові 1, 2, 5 та 10 грн з 2 березня повністю виводять з обігу

З сьогоднішнього дня (2 березня 2026) банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003—2007 років втрачають статус законного платіжного засобу. Торговельні мережі, послуги та банки більше не прийматимуть ці купюри для розрахунків — заміна на металеві монети. Обмін безкоштовний і безлімітний: у будь-якому банку до 26 лютого 2027, у системно важливих — до 28 лютого 2029, у НБУ — безстроково.

Україна отримає від МВФ $8,1 млрд, але віддасть $9,2 млрд: чистий відтік $1,1 млрд

За новою програмою EFF (2026−2029) Україна отримає 8,107 млрд дол. від МВФ, але виплатить 9,238 млрд (старий борг + відсотки та комісії по новому). Чистий відтік складе 1,131 млрд дол. — це означає, що програма переважно рефінансує старі зобов’язання. Аналітики Concorde Capital: головна цінність — «двері» до десятків мільярдів допомоги від ЄС, США та Світового банку.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами