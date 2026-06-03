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3 червня 2026, 12:54

Ford відкликає майже 420 000 авто у США через проблеми з ременями безпеки

Компанія Ford відкликає 419 967 автомобілів у США оскільки ремені безпеки, які не втягуються або не розтягуються належним чином, можуть не утримувати пасажирів, що збільшує ризик травмування під час ДТП. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Ford відкликає майже 420 000 авто у США через проблеми з ременями безпеки
Фото: Ford Expedition

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Які авто відкликають

Відкликання стосується певних автомобілів Ford Expedition та Lincoln Navigator 2018−2022 років випуску.

У NHTSA зазначили, що переднатягувач ременя безпеки на сидінні водія або переднього пасажира, чи один із них, може несподівано заблокувати ремінь. У результаті ремінь не зможе нормально втягуватися або витягуватися, що підвищує ризик травмування у разі аварії.

Для усунення несправності дилери проведуть перевірку механізмів втягування ременів безпеки та за потреби безкоштовно замінять їх, повідомив регулятор.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ford відкликає понад 254 тисячі позашляховиків у США через збій у програмному забезпеченні. Проблема стосується популярних моделей преміального та масового сегментів:

  • Lincoln: Navigator, Nautilus та Aviator.
  • Ford: Explorer.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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