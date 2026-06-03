Ford відкликає майже 420 000 авто у США через проблеми з ременями безпеки

Компанія Ford відкликає 419 967 автомобілів у США оскільки ремені безпеки, які не втягуються або не розтягуються належним чином, можуть не утримувати пасажирів, що збільшує ризик травмування під час ДТП. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які авто відкликають

Відкликання стосується певних автомобілів Ford Expedition та Lincoln Navigator 2018−2022 років випуску.

У NHTSA зазначили, що переднатягувач ременя безпеки на сидінні водія або переднього пасажира, чи один із них, може несподівано заблокувати ремінь. У результаті ремінь не зможе нормально втягуватися або витягуватися, що підвищує ризик травмування у разі аварії.

Для усунення несправності дилери проведуть перевірку механізмів втягування ременів безпеки та за потреби безкоштовно замінять їх, повідомив регулятор.

Читайте також: Главу Ford лякає експансія дешевих китайських електромобілів

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ford відкликає понад 254 тисячі позашляховиків у США через збій у програмному забезпеченні. Проблема стосується популярних моделей преміального та масового сегментів:

Lincoln: Navigator, Nautilus та Aviator.

Ford: Explorer.

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями