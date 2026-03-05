ЄС запроваджує стандарт Євро-7 для електромобілів: вперше вводять вимоги до довговічності батарей

Європейський Союз запроваджує нові екологічні правила для електромобілів. Стандарт Euro 7, який почне діяти наприкінці 2026 року, вперше встановлює вимоги до довговічності акумуляторних батарей електрокарів та плагін-гібридів. Про це пише Укравтопром.

Чому це важливо

Згідно з новими правилами, вимоги до батарей застосовуватимуться поетапно.

29 листопада 2026 року вони поширюватимуться на нові моделі легкових електромобілів та плагін-гібридів, які лише виходять на ринок і проходять процедуру омологації.

29 листопада 2027 року стандарт стане обов’язковим для всіх нових автомобілів, що продаються в автосалонах.

Для електровантажівок і автобусів категорій M2, M3, N2 та N3 нові вимоги вводитимуться пізніше:

з 29 травня 2028 року — для нових моделей;

з 29 травня 2029 року — для всіх нових транспортних засобів.

Вимоги до довговічності батарей

Новий стандарт встановлює мінімальний рівень збереження ємності акумуляторів.

Для легкових електромобілів (категорія M1):

через 5 років або 100 тис. км пробігу батарея повинна зберігати не менше 80% початкової ємності;

через 8 років або 160 тис. км — не менше 72%.

Для легких комерційних фургонів (категорія N1):

через 5 років або 100 тис. км — мінімум 75% початкової ємності;

через 8 років або 160 тис. км — не менше 67%.

Контроль стану батареї

Крім того, нові правила передбачають обов’язкове встановлення бортових систем моніторингу стану батареї (State of Health, SOH).

Такі системи дозволятимуть у режимі реального часу відстежувати деградацію акумулятора, що забезпечить прозорість для власників автомобілів, сервісних центрів і контролюючих органів.

Очікується, що нові вимоги Euro 7 підвищать довіру споживачів до електромобілів, збільшать термін служби батарей і сприятимуть розвитку вторинного ринку електрокарів у Європі.