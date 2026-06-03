ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України у 2026 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув у бік зниження прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік до 2,2% через тривалу війну. Водночас у банку наголошують, що макроекономічна стабільність у країні зберігається завдяки значній зовнішній фінансовій підтримці. Про це йдеться у звіті «Регіональні економічні перспективи» (REP) від 3 червня, пише Forbes.ua.

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Про що йде мова в прогнозі

Зазначається, що новий прогноз є нижчим за попередній рівень 2,5%, озвучений у лютому. При цьому очікування на 2027 рік залишаються без змін — на рівні 4% у разі зменшення інтенсивності бойових дій і старту повоєнного відновлення.

ЄБРР наголошує, що Україна продовжує утримувати макроекономічну стабільність навіть на п’ятому році повномасштабної війни завдяки значним зовнішнім вливанням. Водночас перспективи економіки й надалі критично залежать від перебігу бойових дій та обсягів міжнародної допомоги.

Серед ключових ризиків банк називає можливу енергетичну кризу, зокрема через загострення конфлікту на Близькому Сході, що може додатково ускладнити ситуацію в українській енергосистемі.

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Повільніше зростання економіки у 2025 році (до 1,8%) та слабка динаміка на початку 2026-го пояснюються воєнними обмеженнями: дефіцитом робочої сили, ударами по енергетичній інфраструктурі та перебоями в логістиці й постачанні, які стримують промисловість.

У ЄБРР також зазначають, що інфляційний тиск знову посилюється після періоду уповільнення, зокрема через зростання світових цін на енергоносії. Це підвищує витрати для бізнесу та домогосподарств і сприяє відновленню інфляційної динаміки.

Окремо банк наголошує на важливості фіскальної підтримки: дефіцит бюджету України без урахування грантів у 2025 році досяг 23,6% ВВП і, за прогнозами, залишатиметься високим — близько 19,3% ВВП у 2026 році.

Основними статтями витрат залишаються оборона та соціальні потреби, які значною мірою покриваються зовнішнім фінансуванням. Очікується, що понад €110 млрд міжнародної підтримки у 2026−2027 роках допоможуть утримувати стабільність у короткостроковій перспективі.

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У ЄБРР нагадують, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році банк інвестував в Україну близько €10 млрд, залишаючись найбільшим інституційним інвестором країни.