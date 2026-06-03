Світ люксу повернувся до мільйонерів ШІ: хто став новою цільовою аудиторією брендів

Світові бренди розкоші змінюють стратегію через ослаблення попиту в Китаї та скорочення туристичних витрат. Новою цільовою аудиторією для виробників дорогих товарів стали заможні американці, які заробляють на бумі штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters .

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Найбільший потенціал

Після багатьох років залежності від китайського ринку провідні модні будинки дедалі активніше переорієнтовуються на Сполучені Штати. Саме там бренди бачать найбільший потенціал для подальшого зростання продажів.

У центрі уваги опинилися нові мільйонери, які збагатилися завдяки розвитку штучного інтелекту та технологічного сектору. Для залучення цієї аудиторії компанії відкривають нові бутики, організовують покази та збільшують маркетингові бюджети.

Протягом останніх двох десятиліть головним двигуном зростання для люксового сегмента був Китай. Однак сьогодні країна продовжує боротися з наслідками кризи на ринку нерухомості та дефляційними процесами, що впливає на купівельну активність заможних клієнтів.

Що кажуть експерти

Представник AllianceBernstein Маркус Морріс-Ейтон зазначив, що споживачі преміального сегмента у США демонструють значно більшу стійкість порівняно з покупцями в інших регіонах світу. За його словами, додатковим фактором стали розвиток штучного інтелекту та зростання доходів американців.

На цьому тлі такі компанії, як LVMH, Moncler та Gucci почали активніше розширювати присутність на американському ринку.

Експерти також наголошують, що США залишаються недооціненим напрямком для багатьох люксових компаній. Президент роздрібного підрозділу Savills Тодд Сігел вважає, що потенціал американського ринку ще далеко не вичерпаний.

Нові магазини відкривають не лише у великих мегаполісах на кшталт Нью-Йорка чи Лос-Анджелеса. Бренди все частіше заходять у регіони, куди останніми роками переїжджають забезпечені американці через нижчі податки та комфортніші умови для ведення бізнесу.

Паралельно люксова індустрія стикається з новими викликами. Зокрема, британська компанія Next Plc вже попередила про можливе зростання витрат через ситуацію на Близькому Сході, а низка міжнародних брендів продовжує згортати діяльність на російському ринку.