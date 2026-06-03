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3 червня 2026, 12:16

Нафта дорожчає на тлі відновлення бойових дій на Близькому Сході

Ціни на нафту в середу зросли більш ніж на 1% на тлі загострення ситуації на Близькому Сході та незначного прогресу в переговорах між Тегераном і Вашингтоном. Про це повідомляє Reuters.

Нафта дорожчає на тлі відновлення бойових дій на Близькому Сході
Фото: pixabay

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Ціни на нафту

Станом на 09:40 ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,56 (1,6%) до $97,56 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на $1,61 (1,7%) до $95,37.

Обидва індекси встановилися на тижневому максимумі на попередній сесії.

Загостренні конфлікту

Іран запустив балістичні ракети в бік сусідів по регіону Кувейту та Бахрейну, але не вразив цілі. Про це заявили військові США, які додали, що у відповідь американські сили завдали ударів по острову Кешм на березі Ірану.

«Гальмування переговорів між США та Іраном, а також попередження Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про критично низькі світові запаси нафти додають до еталонних цін додаткову премію за ризик», — зазначив старший аналітик нафтового ринку LSEG Емріл Джаміль.

Глобальні запаси нафти можуть досягти критичних рівнів напередодні пікового літнього попиту, якщо скорочення запасів продовжиться нинішніми темпами. Про це заявив у вівторок, 2 червня, керівник відділу нафтової промисловості та ринків Міжнародного енергетичного агентства.

Читайте також: Що буде з цінами на нафту у найближчий рік: аналітики оцінили наслідки війни з Іраном

Трейдери очікували нових дипломатичних сигналів після того, як іранські ЗМІ у вівторок повідомили, що Тегеран розглядає запропоновану Вашингтоном угоду щодо припинення конфлікту.

За даними цих повідомлень, Іран уже кілька днів не контактував зі США, хоча президент США Дональд Трамп заявив, що переговори тривають безперервно.

Старший стратег ANZ з товарних ринків Деніел Гайнс зазначив, що будь-які спроби повністю відновити судноплавство через Ормузьку протоку стикаються з труднощами, оскільки Іран замінував значні ділянки цієї стратегічно важливої водної артерії.

Минуло вже понад три місяці відтоді, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, однак конфлікт фактично зайшов у глухий кут, попри дію нестійкого режиму припинення вогню.

Запаси сирої нафти у США зменшуються вже сьомий тиждень поспіль. За тиждень, що завершився 29 травня, вони скоротилися на 6,8 млн барелів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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