6 березня 2026, 8:01

В Угорщині затримали інкасаторські авто Ощадбанку з $40 млн, 35 млн євро та золотом

У четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку. Про це повідомляє пресслужба державного банку.

В Угорщині затримали інкасаторські авто Ощадбанку з $40 млн, 35 млн євро та золотом

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зникнення людей та блокування цінностей

За інформацією Ощадбанку, зв'язок із сімома працівниками бригади інкасації наразі відсутній, їхнє точне місцеперебування невідоме.

Дані GPS-сигналу вказують на те, що автомобілі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу будівлі однієї з силових структур Угорщини.

Факт перебування автівок за цією адресою підтвердили представники МЗС України та Посольства України в Угорщині.

Що було в автівках?

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

  • $40 млн;
  • 35 млн євро;
  • 9 кг банківського золота.

Вимога негайного звільнення

Національний банк України та керівництво Ощадбанку розцінюють дії угорської сторони як незаконне утримання громадян та викрадення майна.

«Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу», — йдеться у повідомленні НБУ.

Керівництво Ощадбанку перебуває на постійному зв'язку з Міністерством закордонних справ та правоохоронними органами України для координації дій.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ уже направив офіційну ноту угорській владі через інцидент у Будапешті.

За його словами, угорські силовики фактично затримали сімох громадян України, які виконували службове перевезення цінностей між державними банками.

«Сьогодні в Будапешті угорська влада фактично взяла в заручники сімох громадян України. Причини затримання, їхній стан здоров’я та можливість зв’язку з ними наразі невідомі», — заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що Україна вимагатиме негайного звільнення своїх громадян і повернення цінностей. Крім того, Київ планує звернутися до Європейський Союз із проханням дати оцінку діям угорської влади.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+15
zevs1
zevs1
6 березня 2026, 9:03
#
Сюжет прям кино можно снимать.
+
+15
Exba
Exba
6 березня 2026, 9:13
#
Я — налётчик Орбан, хулиган, пусть вас не смущает мой наган
+
+15
Exba
Exba
6 березня 2026, 9:03
#
По хорошему такие грузы авиацией должны возить. В Ужгороде вполне реально было бы открыть аэропорт, а оттуда уже босиком в Киев
+
+30
financialGenius
financialGenius
6 березня 2026, 9:24
#
Первый аэропорт по хорошему должны открыть только в Киеве. Ужгород это вам не Киев , хоть и цены на недвижимость там выросли, но как война закончиться люди оттуда уедут обратно и там никому не нужен будет ни аэропорт ни инфраструктура ни жилье.
+
+30
reomur
reomur
6 березня 2026, 10:03
#
Одразу видно генія мацкваротого. Аеропорт в Ужгороді був, є і буде. Мало того він до війни працював, вася.
+
0
vt313
vt313
6 березня 2026, 10:14
#
Забирайте гроші з ATP.
+
+15
R S
R S
6 березня 2026, 10:27
#
Шо, везли откат Орбану за разблокировку 90-млрд. кредита?)
+
0
kadaad1988
kadaad1988
6 березня 2026, 11:05
#
Пора СБУ провести спец операцию против орбана!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Vintos и 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
