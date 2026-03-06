В Угорщині затримали інкасаторські авто Ощадбанку з $40 млн, 35 млн євро та золотом

У четвер, 5 березня, під час регулярного перевезення цінностей між Австрією та Україною угорські силові структури безпідставно затримали два інкасаторські автомобілі та сім співробітників Ощадбанку . Про це повідомляє пресслужба державного банку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зникнення людей та блокування цінностей

За інформацією Ощадбанку, зв'язок із сімома працівниками бригади інкасації наразі відсутній, їхнє точне місцеперебування невідоме.

Дані GPS-сигналу вказують на те, що автомобілі знаходяться у центрі Будапешта, поблизу будівлі однієї з силових структур Угорщини.

Факт перебування автівок за цією адресою підтвердили представники МЗС України та Посольства України в Угорщині.

Що було в автівках?

За словами банку, транспортування здійснювалося в межах офіційного міжнародного контракту з Raiffeisen Bank International AG (Австрія). Вантаж був оформлений за всіма міжнародними правилами та митними процедурами ЄС.

У затриманих машинах були:

$40 млн;

35 млн євро;

9 кг банківського золота.

Вимога негайного звільнення

Національний банк України та керівництво Ощадбанку розцінюють дії угорської сторони як незаконне утримання громадян та викрадення майна.

«Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу», — йдеться у повідомленні НБУ.

Керівництво Ощадбанку перебуває на постійному зв'язку з Міністерством закордонних справ та правоохоронними органами України для координації дій.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ уже направив офіційну ноту угорській владі через інцидент у Будапешті.

За його словами, угорські силовики фактично затримали сімох громадян України, які виконували службове перевезення цінностей між державними банками.

«Сьогодні в Будапешті угорська влада фактично взяла в заручники сімох громадян України. Причини затримання, їхній стан здоров’я та можливість зв’язку з ними наразі невідомі», — заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що Україна вимагатиме негайного звільнення своїх громадян і повернення цінностей. Крім того, Київ планує звернутися до Європейський Союз із проханням дати оцінку діям угорської влади.