Обвал біткоїна спровокував паніку: добовий обсяг ліквідацій сягнув $1,8 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 червня 2026, 11:07

Обвал біткоїна спровокував паніку: добовий обсяг ліквідацій сягнув $1,8 млрд

У середу, 3 червня, ціна першої криптовалюти впала до рівня нижче $67 000. Про це свідчать дані торгів.

Обвал біткоїна спровокував паніку: добовий обсяг ліквідацій сягнув $1,8 млрд
Фото: pixabay

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $66 909. За останню добу актив знизився на 4,08%. При цьом за тиждень падіння становить 11,51%, за місяць — 16,67%.

Інші криптовалюти також опинилися у «червоній» зоні. Найбільше падіння за останні 24 години у:

  • BNB — 5,94%,
  • Solana — 5,79%,
  • Ethereum — 5,28%.

За даними CoinGlass, добовий обсяг ліквідацій становить $1,8 млрд. Серед активів лідирує біткоїн. Цей показник став одним із найбільших за останні місяці, підтверджуючи глибоку паніку серед учасників ринку.

Криптовалютний індекс страху та жадібності (Crypto Fear & Greed Index) обвалився одразу на 12 пунктів — із 23 до 11. Поточне значення індикатора вказує на те, що ринок застряг у зоні «екстремального страху».

Що кажуть експерти

Аналітик Zeus Research Домінік Джон пояснив падіння ринку загостренням геополітичної ситуації. На тлі зупинки переговорного процесу між США та Іраном інвестори почали активно розпродавати високоризикові активи, побоюючись можливої ескалації та дестабілізації судноплавства в Ормузькій протоці.

Зокрема, під обмежувальні заходи США потрапили провідні іранські криптобіржі, серед яких Nobitex, Bitpin, Ramzinex та Wallex.

На думку керівника відділу досліджень Bitrue Андрі Фаузана Адзими, біткоїн наразі поводиться як класичний високоризиковий актив, орієнтований на макроекономічні тренди, а не як самостійний засіб захисту капіталу (хеджування). Проте експерт наголошує, що цей етап є тимчасовим, і щойно ринкова кон'юнктура покращиться, головна криптовалюта почне випереджати інші активи за темпами зростання.

Аналітики Santiment зазначили, що на тлі поточної ситуації учасники ринку все частіше обирають акції, які приваблюють їх помірною волатильністю та вищою стабільністю прибутків.

«Кити» скидають біткоїн

У Santiment також повідомили, що головною причиною просідання ринку стали активні розпродажі з боку великих утримувачів першої криптовалюти.

Згідно з даними ончейн-моніторингу, гаманці з балансом від 10 до 10 000 BTC за останні сім днів реалізували 24 602 BTC. У результаті загальні запаси цієї категорії інвесторів зменшилися орієнтовно на 18%.

На противагу великим гравцям, дрібні роздрібні інвестори, на балансах яких зберігається менше ніж 0,01 BTC, скористалися корекцією для накопичення. За тиждень вони викупили 61 BTC, збільшивши свої сукупні резерви на 12%.

Експерти резюмують: саме подальші дії «китів» та роздрібних користувачів слугуватимуть чітким індикатором для визначення оптимальної точки входу на ринок, якщо спадний тренд триватиме.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 2 червня, ціна першої криптовалюти впала до $70 000

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
vPrirech
vPrirech
3 червня 2026, 12:00
#
1.8 ярдов это сколько в деньгах, где-то можно посмотреть?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами