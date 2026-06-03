Обвал біткоїна спровокував паніку: добовий обсяг ліквідацій сягнув $1,8 млрд

У середу, 3 червня, ціна першої криптовалюти впала до рівня нижче $67 000. Про це свідчать дані торгів .

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На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $66 909. За останню добу актив знизився на 4,08%. При цьом за тиждень падіння становить 11,51%, за місяць — 16,67%.

Інші криптовалюти також опинилися у «червоній» зоні. Найбільше падіння за останні 24 години у:

BNB — 5,94%,

Solana — 5,79%,

Ethereum — 5,28%.

За даними CoinGlass, добовий обсяг ліквідацій становить $1,8 млрд. Серед активів лідирує біткоїн. Цей показник став одним із найбільших за останні місяці, підтверджуючи глибоку паніку серед учасників ринку.

Криптовалютний індекс страху та жадібності (Crypto Fear & Greed Index) обвалився одразу на 12 пунктів — із 23 до 11. Поточне значення індикатора вказує на те, що ринок застряг у зоні «екстремального страху».

Що кажуть експерти

Аналітик Zeus Research Домінік Джон пояснив падіння ринку загостренням геополітичної ситуації. На тлі зупинки переговорного процесу між США та Іраном інвестори почали активно розпродавати високоризикові активи, побоюючись можливої ескалації та дестабілізації судноплавства в Ормузькій протоці.

Зокрема, під обмежувальні заходи США потрапили провідні іранські криптобіржі, серед яких Nobitex, Bitpin, Ramzinex та Wallex.

На думку керівника відділу досліджень Bitrue Андрі Фаузана Адзими, біткоїн наразі поводиться як класичний високоризиковий актив, орієнтований на макроекономічні тренди, а не як самостійний засіб захисту капіталу (хеджування). Проте експерт наголошує, що цей етап є тимчасовим, і щойно ринкова кон'юнктура покращиться, головна криптовалюта почне випереджати інші активи за темпами зростання.

Аналітики Santiment зазначили, що на тлі поточної ситуації учасники ринку все частіше обирають акції, які приваблюють їх помірною волатильністю та вищою стабільністю прибутків.

«Кити» скидають біткоїн

У Santiment також повідомили, що головною причиною просідання ринку стали активні розпродажі з боку великих утримувачів першої криптовалюти.

Згідно з даними ончейн-моніторингу, гаманці з балансом від 10 до 10 000 BTC за останні сім днів реалізували 24 602 BTC. У результаті загальні запаси цієї категорії інвесторів зменшилися орієнтовно на 18%.

На противагу великим гравцям, дрібні роздрібні інвестори, на балансах яких зберігається менше ніж 0,01 BTC, скористалися корекцією для накопичення. За тиждень вони викупили 61 BTC, збільшивши свої сукупні резерви на 12%.

Експерти резюмують: саме подальші дії «китів» та роздрібних користувачів слугуватимуть чітким індикатором для визначення оптимальної точки входу на ринок, якщо спадний тренд триватиме.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 2 червня, ціна першої криптовалюти впала до $70 000