Протягом наступних чотирьох років фінансові відносини між нашою державою та Міжнародним валютним фондом перетворяться на своєрідний взаємозалік, за підсумками якого державний бюджет витратить понад мільярд доларів. Нова угода розширеного фінансування фактично слугуватиме інструментом для погашення старих боргів перед цією ж організацією, не приносячи країні прямого чистого прибутку від траншів. Про це повідомляють українські фінансові аналітики з посиланням на меморандум МВФ.
Україна віддасть МВФ більше, ніж отримає: аналітики
Математика боргів: куди підуть мільярди
Згідно з прогнозом на період 2026−2029 років, загальна сума виплат України на користь Фонду сягне 9,238 млрд доларів. Найбільше навантаження — понад 87% (або 8,102 млрд доларів) — припадає на обслуговування вже наявних зобов'язань за попередніми програмами. Ще 1,136 млрд доларів доведеться сплатити як відсотки та комісії вже в межах нових домовленостей.
Натомість прогнозні надходження від кредитора очікуються виключно за новою програмою і становлять 8,107 млрд доларів. Зіставлення цих цифр фіксує негативне сальдо: держава має віддати на 1,131 млрд доларів більше, ніж отримає від Фонду. Щоб покрити цей чистий відтік капіталу, уряду доведеться залучати ресурси з інших джерел або використовувати золотовалютні резерви Національного банку.
Оцінка експертів: кредит для закриття кредиту
Керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій зазначає, що така конфігурація виплат була очікуваною.
«Сума очікуваних позик від МВФ за новою програмою EFF (2026−2029) підозріло близька до суми зобов’язань із виплат Україною на користь МВФ протягом тих самих років. Але з урахуванням того, що ми ще платитимемо проценти за новими кредитами, то за наступні чотири роки ми заплатимо на користь МВФ більше, ніж отримаємо. В кращому разі на 1,13 млрд доларів більше», — наголошує експерт.
Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин закликає дивитися на ситуацію ширше, адже математика прямих розрахунків з Фондом не відображає повної економічної картини.
«Кредит для закриття попереднього кредиту, але то лише за розрахунками з самим Фондом, а якщо дивитись, що програма з МВФ відкриває шлях для отримання інших коштів — то ситуація вже не така однозначна», — підкреслює аналітик.
Ефект мультиплікатора від програм МВФ
Міжнародний валютний фонд традиційно виконує для України роль фінансового «маяка». Його кредитні програми рідко існують у вакуумі; їхня головна мета — засвідчити для інших міжнародних партнерів та інвесторів, що країна проводить адекватну макроекономічну політику. Наявність активної угоди з МВФ є обов'язковою базовою умовою (так званим структурним маркером) для розблокування десятків мільярдів доларів макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в межах багаторічної програми Ukraine Facility, стабільного отримання грантів від США, а також пільгових кредитів від Світового банку та інших міжнародних фінансових інституцій.
