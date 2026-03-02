Україна віддасть МВФ більше, ніж отримає: аналітики

Протягом наступних чотирьох років фінансові відносини між нашою державою та Міжнародним валютним фондом перетворяться на своєрідний взаємозалік, за підсумками якого державний бюджет витратить понад мільярд доларів . Нова угода розширеного фінансування фактично слугуватиме інструментом для погашення старих боргів перед цією ж організацією, не приносячи країні прямого чистого прибутку від траншів. Про це повідомляють українські фінансові аналітики з посиланням на меморандум МВФ.

Математика боргів: куди підуть мільярди

Згідно з прогнозом на період 2026−2029 років, загальна сума виплат України на користь Фонду сягне 9,238 млрд доларів. Найбільше навантаження — понад 87% (або 8,102 млрд доларів) — припадає на обслуговування вже наявних зобов'язань за попередніми програмами. Ще 1,136 млрд доларів доведеться сплатити як відсотки та комісії вже в межах нових домовленостей.

Натомість прогнозні надходження від кредитора очікуються виключно за новою програмою і становлять 8,107 млрд доларів. Зіставлення цих цифр фіксує негативне сальдо: держава має віддати на 1,131 млрд доларів більше, ніж отримає від Фонду. Щоб покрити цей чистий відтік капіталу, уряду доведеться залучати ресурси з інших джерел або використовувати золотовалютні резерви Національного банку.

Оцінка експертів: кредит для закриття кредиту

Керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій зазначає, що така конфігурація виплат була очікуваною.

«Сума очікуваних позик від МВФ за новою програмою EFF (2026−2029) підозріло близька до суми зобов’язань із виплат Україною на користь МВФ протягом тих самих років. Але з урахуванням того, що ми ще платитимемо проценти за новими кредитами, то за наступні чотири роки ми заплатимо на користь МВФ більше, ніж отримаємо. В кращому разі на 1,13 млрд доларів більше», — наголошує експерт.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин закликає дивитися на ситуацію ширше, адже математика прямих розрахунків з Фондом не відображає повної економічної картини.

«Кредит для закриття попереднього кредиту, але то лише за розрахунками з самим Фондом, а якщо дивитись, що програма з МВФ відкриває шлях для отримання інших коштів — то ситуація вже не така однозначна», — підкреслює аналітик.

Ефект мультиплікатора від програм МВФ

Міжнародний валютний фонд традиційно виконує для України роль фінансового «маяка». Його кредитні програми рідко існують у вакуумі; їхня головна мета — засвідчити для інших міжнародних партнерів та інвесторів, що країна проводить адекватну макроекономічну політику. Наявність активної угоди з МВФ є обов'язковою базовою умовою (так званим структурним маркером) для розблокування десятків мільярдів доларів макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в межах багаторічної програми Ukraine Facility, стабільного отримання грантів від США, а також пільгових кредитів від Світового банку та інших міжнародних фінансових інституцій.