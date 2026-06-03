Новий рейтинг продажів авто: хто обігнав Toyota, BMW і Volkswagen

У травні 2026 року українці придбали близько 5,5 тис. нових легкових автомобілів. Найбільшим попитом серед покупців користувався кросовер Renault Duster, повідомляє Укравтопром.
3 червня 2026, 12:37
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За підсумками місяця Renault Duster очолив рейтинг бестселерів українського ринку нових легкових авто з результатом 426 реалізованих автомобілів.
Друге місце посів Hyundai Tucson — 214 авто. Трійку найпопулярніших моделей замкнув Mazda CX-5, який обрали 186 покупців.
Топ-10 найпопулярніших нових легковиків
- Renault Duster — 426 од.;
- Hyundai Tucson — 214 од.;
- Mazda CX-5 — 186 од.;
- Skoda Kodiaq — 182 од.;
- Toyota RAV-4 — 170 од.;
- Volkswagen Touareg — 153 од.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 130 од.;
- Toyota Yaris Cross — 127 од.;
- BMW 3 Series — 126 од.;
- Nissan X-Trail — 125 од.
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Таким чином, у травневому рейтингу переважали кросовери та SUV, які традиційно залишаються найпопулярнішим сегментом серед українських покупців нових авто.
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Джерело: Мінфін
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