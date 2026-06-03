Токен EDGE за годину втратив 70% вартості, Fidelity назвала 6 головних трендів крипторинку: що нового

Токен EDGE втратив 70% вартості за годину: розробники заявляють про ринкові маніпуляції

Нативний токен децентралізованої платформи edgeX (EDGE) 2 червня продемонстрував підвищену волатильність — усього за годину його курс обвалився на понад 70%. Ціна активу стрімко знизилася з $1,13 до $0,34, після чого відбулося часткове відновлення до $0,8. Наразі монета торгується в межах $0,63.

Команда edgeX оперативно відреагувала на інцидент, запевнивши користувачів, що безпека самого протоколу не постраждала. Представники проєкту наголосили, що платформа не зазнавала хакерських атак, експлойтів чи будь-яких інших зломів. За їхніми попередніми даними, причиною обвалу стали цілеспрямовані дії зовнішньої сторони, спрямовані на маніпулювання ринковою вартістю EDGE.

Наразі розробники співпрацюють із централізованими біржами для з'ясування всіх обставин події та обіцяють оприлюднити детальний звіт після завершення розслідування. Водночас на інцидент звернув увагу відомий ончейн-детектив ZachXBT, який припустив, що значна частина емісії EDGE могла контролюватися вузьким колом інсайдерів.

Притік до криптоказначейств впав до мінімуму з жовтня 2024 року

У травні інвестиції в компанії з цифровими активами на балансі (DAT) продемонстрували стрімке падіння, скоротившись до $180,5 млн. Для порівняння, ще місяцем раніше цей показник сягав $4 млрд. Про це повідомляє Forklog.

Травневий результат виявився на 95% нижчим за квітневий та на 93% уступив середньому значенню за перші п'ять місяців року. До цього ринок переживав два місяці аномально високої активності, залучивши $4,28 млрд у березні та $4 млрд у квітні.

Левову частку залучених коштів — $177,85 млн (або майже 98%) — традиційно згенерували структури, орієнтовані на біткоїн, тоді як у квітні цей сегмент залучив $3,88 млрд. В інших альткоїнах значного руху капіталу не відбулося: незначний приплив зафіксовано в Zcash та Sui, а з фондів Litecoin інвестори вивели $1,89 млн.

Аналітики Galaxy зазначають, що епоха пасивного накопичення крипти публічними компаніями добігає кінця. Через затяжне падіння ринку у 2025−2026 роках премії до акцій DAT-фірм почали танути, адже інвестори більше не бачать сенсу переплачувати за доступ до BTC чи ETH через фондові інструменти.

Тим паче, що поява спотових крипто-ETF остаточно позбавила такі компанії монополії на регульованому ринку. Дослідження Everstake підтверджує фінансові труднощі сектору: сукупний чистий збиток проаналізованих компаній склав $1,41 млрд, причому у деяких фірм близько 60% усієї виручки сформував стейкінг.

Щоб вижити в епоху «DAT 2.0», компаніям доводиться шукати альтернативні джерела доходу. Експерти виділяють чотири ключові стратегії:

Запуск власних валідаторів для заробітку на стейкінгу та MEV-комісіях.

DeFi-активність (арбітраж на ліквідаціях та надання ліквідності в AMM).

Базисний трейдинг із використанням ф'ючерсів для отримання дельта-нейтрального прибутку.

M&A-угоди (купівля готової інфраструктури чи медіа в криптопросторі).

Прикладом такої адаптації є компанія Nakamoto, яка диверсифікувала бізнес за рахунок купівлі медіахолдингу BTC Inc. та підрозділу UTXO Management. Це дозволило їй отримувати стабільний дохід, не прив'язаний до коливань курсу першої криптовалюти. Фахівці резюмують: тепер виживання криптоказначейств залежить не від кількості монет на балансі, а від ефективності управління ними.

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Три масштабні збої в мережі Sui: розробники назвали причини інцидентів

Команда блокчейну Sui оприлюднила результати технічного розслідування щодо трьох послідовних зупинок мережі, які відбулися 28 та 29 травня 2026 року. Як з'ясувалося, причиною збоїв стали критичні баги у логіці обробки транзакційних комісій та в алгоритмі генерації випадкових чисел (randomness), що з'явилися після розгортання оновлення Sui v1.72.

Кожна з трьох технічних зупинок тривала від 3 до 7 годин. Утім, представники проєкту запевнили спільноту, що інциденти не вплинули на безпеку активів користувачів, а всі раніше підтверджені транзакції залишилися в силі та не піддавалися скасуванню.

Збій у роботі блокчейну спровокувало нововведення у версії 1.72, яке дозволило оплачувати мережевий газ безпосередньо з балансу адреси, а не лише окремими токенами SUI. Вразливе місце виявили в системі гібридної оплати комісій та функції gas smashing (механізм злиття монет для покриття вартості газу).

За певних умов система скасовувала транзакцію через брак грошей (InsufficientFundsForWithdraw), проте під час gas smashing все одно намагалася здійснити повторне списання. Це викликало технічне переповнення (underflow), що призводило до масового вимкнення валідаторів.

Тимчасовий патч, який команда оперативно випустила для запуску мережі, не врахував випадків, коли ця помилка маскувалася іншими технічними причинами. Саме це й призвело до повторного колапсу 29 травня, який усунули вже повноцінним апдейтом.

Остання зупинка відбулася під час переходу блокчейну на нову епоху. У цей момент валідатори запускають протокол розподіленої генерації ключів (DKG), необхідний для забезпечення роботи вбудованого механізму випадковості.

Через серію перезапусків валідатори не набрали потрібного кворуму для активації DKG. Ситуацію погіршив прихований баг: система не зафіксувала на диску вимкнення функції випадковості. Після чергового старту мережа продовжувала чекати на завершення DKG, яке вже не могло відбутися, що заблокувало зміну епохи та повністю зупинило обробку черги транзакцій.

Fidelity назвала 6 головних трендів крипторинку у 2026 році

Аналітики Fidelity Digital Assets підбили підсумки першого півріччя 2026 року. На думку експертів, поточний етап розвитку індустрії цифрових активів визначається не банальними ціновими коливаннями, а глибокою структурною перебудовою та інфраструктурною еволюцією. Фахівці виокремили шість ключових тенденцій, що формують ландшафт ринку.

1. Зближення з TradFi та правова визначеність

Процес інтеграції традиційного фінансового сектору та криптоіндустрії суттєво прискорився. Цьому сприяли запуск опціонів на спотові біткоїн-ETP та масштабні проєкти з токенізації активів від провідних світових банків. Додатковим драйвером стало очищення регуляторного поля завдяки узгодженим директивам американських відомств SEC і CFTC, а також просуванню законопроєкту CLARITY Act.

2. Фокус на правах інвесторів

Другим важливим вектором став захист інтересів власників токенів. Проєкти (зокрема Aave та Hyperliquid) почали активніше впроваджувати моделі зворотного викупу монет та розподілу генерованих доходів. Утім, аналітики зазначають, що ринок поки що займає вичікувальну позицію, оцінюючи довгострокову життєздатність таких моделей, тому «премія за права» у вартості активів ще не сформувалася.

3. Конкуренція з боку ШІ-індустрії

Бум штучного інтелекту створив дефіцит обчислювальних потужностей, що прямо вдарило по майнінгу біткоїна. З початку року середній 30-денний хешрейт першої криптовалюти впав на 8,8%, а складність видобутку знизилася на 7,8%. У Fidelity припускають, що майнери масово перепрофілюють свої ресурси на користь високоприбуткових ШІ-датацентрів.

4. Внутрішня еволюція мережі біткоїна

Попри скептичні очікування, збільшення обсягу даних у полі OP_RETURN не спричинило критичного роздування блокчейну. Мережа демонструє високу стабільність консенсусу, оскільки близько 77% вузлів продовжують працювати на клієнті Bitcoin Core, що нівелює ризики від поширення альтернативних варіантів типу Knots. Крім того, розробники та інвестори почали частіше обговорювати інтеграцію квантово-стійких алгоритмів для захисту мережі у майбутньому.

5. Інституційний оптимізм попри ведмежий тиск

Через високу інфляцію та хвилю примусових ліквідацій ціна біткоїна з початку року просіла на 13%. Попри цей ведмежий тренд, великі інституційні гравці не залишають ринок, а продовжують накопичувати капітал, сприймаючи поточне прояснення правил гри як фундамент для майбутнього зростання.

6. Нова роль золота та дедоларизація

На тлі поступового відходу від доларової інфраструктури світові центробанки активно скуповують золото. Водночас у міжнародній логістиці з'являються прецеденти використання криптовалют для оплати зборів у стратегічних вузлах. При цьому аналітики констатують: біткоїн поки що не зміг продемонструвати чіткої кореляції із золотом як класичним захисним інструментом.

Підсумовуючи, у Fidelity наголошують, що навіть за умови тимчасової корекції цін, якісні фундаментальні показники крипторинку продовжують демонструвати впевнене зростання.