2 березня 2026, 12:24

Банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень відсьогодні виводять з обігу

Національна фінансова система остаточно прощається з дрібними паперовими грошима: банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, випущені у період з 2003 по 2007 рік, повністю втрачають статус законного платіжного засобу. З 2 березня 2026 року їхнє місце займуть відповідні обігові металеві монети. Про це повідомляв Національний банк України.

Національна фінансова система остаточно прощається з дрібними паперовими грошима: банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, випущені у період з 2003 по 2007 рік, повністю втрачають статус законного платіжного засобу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заборона на розрахунки та нові правила

Відповідно до нових нормативів, торговельні мережі, підприємства сфери послуг та фінансові установи зобов'язані припинити прийом цих застарілих паперових грошей для оплати товарів, послуг чи проведення будь-яких платіжних операцій. Для повсякденних готівкових розрахунків їх використовувати заборонено.

Де і як обміняти застарілі гроші

Щоб населення не втратило власні кошти, передбачено тривалий і абсолютно безкоштовний період для обміну зношених купюр на монети або банкноти вищих номіналів. Процедура не має обмежень за сумою і відбуватиметься за таким графіком:

  • У відділеннях будь-якого українського банку обмін буде доступний протягом одного року — до 26 лютого 2027 року включно.
  • У системно важливих уповноважених установах (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк» та АТ «ПУМБ») клієнти матимуть три роки — до 28 лютого 2029 року включно.
  • Безпосередньо у Національному банку послуга надаватиметься безстроково.

Чому держава відмовляється від паперу?

Головною причиною такого кроку є суттєва фізична зношеність купюр, які перебувають в обігу вже майже 23 роки (з яких останні вісім — паралельно з металевими аналогами). Дрібні паперові гроші майже зникли з кас магазинів через свій короткий життєвий цикл — у середньому така банкнота стає непридатною вже за 2,5 року. Для порівняння, тривалість використання металевої монети сягає від 20 до 25 років.

Вилучення відбувалося поступово: відмова від паперових однієї та двох гривень стартувала ще у жовтні 2020 року, а п'ятірок та десяток — із січня 2023-го. Відповідні металеві монети для розрахунків вводилися поетапно протягом 2018−2020 років.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
