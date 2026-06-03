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3 червня 2026, 13:57

Трудова міграція не рятує від кадрового голоду: у 2025 році іноземці покрили 0,14% дефіциту ринку праці

У 2025 році українські роботодавці оформили 9 582 дозволи на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства, тоді як 3 310 таких документів було анульовано. Таким чином, реальний приріст становив 6 272 трудових мігранти. Цей обсяг покриває лише мізерні 0,14% від загальної потреби ринку, який наразі гостро потребує залучення близько 4,5 млн працівників. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомило поінформоване джерело в Кабінеті Міністрів.

Трудова міграція не рятує від кадрового голоду: у 2025 році іноземці покрили лише 0,14% дефіциту ринку праці
Фото: magnific

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Невелику присутність іноземної робочої сили в країні підтверджують і офіційні дані Державної служби зайнятості. Для порівняння: до 2022 року в Україні щорічно видавали приблизно 21 тис. дозволів на роботу для іноземців. Попри певне відновлення показників (з 4 720 дозволів у 2024 році до 7 483 у 2025-му), нинішня активність усе одно залишається удвічі нижчою за довоєнний рівень.

Своєю чергою Державна міграційна служба дає дещо ширшу статистику: наприкінці 2025 року на обліку перебувало 47 684 іноземці з посвідками на тимчасове проживання, з яких 8 440 осіб отримали цей статус вперше за рік.

Причини слабкого припливу кадрів

Головною причиною слабкого припливу кадрів з-за кордону залишається складна дозвільна система. Окрім контракту з роботодавцем, потенційним працівникам доводиться проходити багаторівневі перевірки СБУ, долати візові бар'єри та бюрократію з оформленням посвідок, через що до країни доїжджає лише частина охочих.

На тлі посилення кадрової кризи співрозмовник агентства наголошує на необхідності реформування законодавства.

«Україні потрібна нова міграційна політика на кшталт моделей Канади, Австралії чи Ізраїлю. Це дозволить прибрати спекуляції та забезпечити бізнес робочими руками», — заявив він.

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Водночас джерело зазначає, що стратегічним пріоритетом має залишатися збереження внутрішнього потенціалу — повернення українських біженців з ЄС та стримування подальшої еміграції.

Лише після оцінки внутрішнього ресурсу держава повинна залучати іноземців під конкретні проєкти, встановивши жорсткі правила для роботодавців та посиливши контроль з боку Держпраці.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів запускає експериментальний проєкт довгострокового прогнозування потреб у фахівцях та робітничих кадрах. Замість оперативного розв'язання проблеми поточного жорсткого дефіциту працівників, держава декларує перехід до системного планування освітнього замовлення на десять років уперед.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 червня 2026, 14:23
#
Як зрозуміти стримування, це що, хочуть зробити тут концтабір до кінця життя потужного, щоб було за чиї податки жирувати?
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0
Exba
Exba
3 червня 2026, 14:24
#
Так тут больше визгу о миграции, чем таковой есть по факту. Были данные, что последние годы она даже меньше довоенной. При этом народ забывает, что одной из основных причин красоты украинок считается разнообразие генов кучи племен, что на протяжении веков обитали либо проходили транзитом через наши земли)))
+
+15
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
3 червня 2026, 14:26
#
Ага, держстат же в нас компетентний орган, ніколи не берше в сво
ї підрхунках і навіть на Мінфіні ніколи не проводили власні дослідження зміни цін на продукти де було видно різницю між реальними цінами і вологими фантазіями держстата, як і нбу щодо інфляції, а довіра і любов людей до найпотужнішого і полісії найпотужніша за всі часи, ага
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