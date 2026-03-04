Multi від Мінфін
4 березня 2026, 12:44

Газ в Україні різко подорожчав на фоні війни на Близькому Сході

Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис. куб. м. з урахуванням ПДВ. Про це пише ExPro Consulting.

Ціни на природний газ з початку тижня зросли на 20%, досягнувши 27 800 грн/тис.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання ціни

Ціни на внутрішньому ринку досягли найвищого рівня за понад пів року, з червня 2025 року. При перерахунку, ціна газу складає $536/тис. куб м (без ПДВ) або €43,2/MWh.

Тим не менше, зростання цін на природний газ в Україні помітно менше, ніж у Європі, де у вівторок ціни досягали €65,5/MWh, максимуму за три роки, з січня 2023. Таким чином, зараз газ у Європі торгується дорожче, ніж в Україні.

Причини росту

Ціни на природний газ в Україні зростають під опосередкованим впливом війни на Близькому Сході. Нагадаємо, у суботу 28 лютого США спільно з Іраном розпочали спільну військову операцію проти Ірану, який у відповідь атакував об'єкти на Близькому Сході.

Після початку війни порушилися світові постачання LNG. Катар, другий за величиною експортер LNG у світі, зупинив виробництво та експорт LNG. ОАЕ також не експортує LNG у зв’язку із атаками Ірану на танкери, що проходять Ормузьку протоку.

На фоні скорочення пропозиції LNG на світовому ринку, ціни на європейських хабах різко зросли, що у свою чергу вплинуло на ціни на газ в Україні.

На початку місяця на внутрішньому ринку зберігається попит на природний газ, зокрема від трейдерів, що не придбали ресурс на березень у лютому. З іншої сторони, обсяги пропозиції скоротилися, оскільки більшість приватних видобувних компаній уже продали власний ресурс березня.

Одними з небагатьох продавців на ринку залишаються «Укрнафта» та «Укрнафтобуріння», що продають власний газ через «Українську енергетичну біржу». Зокрема, «Укрнафтобуріння» у вівторок продала ресурс березня на біржі за ціною 27 840 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
