З 5 березня в Польщі змінилися правила для 1,5 млн українців: що передбачає новий закон

5 березня 2026 року набули чинності положення, що регулюватимуть не лише правила перебування українців у Польщі, а й запровадять нові обов’язки для роботодавців, які братимуть на роботу громадян України. Зміни торкнуться 1,5 мільйона українців, пише Inpoland.

Що передбачає новий закон

Українцям, які мають статус PESEL UKR, не потрібно вживати жодних додаткових заходів, щоб продовжувати користуватися тимчасовим захистом.

Однак ті українці, які отримали PESEL UKR без пред’явлення дійсного посвідчення особи, повинні підтвердити свої дані в ужонді не пізніше 31 серпня 2026 року. Якщо цього не зробити, їхній статус буде змінено на NUE (незаконне перебування) з 1 вересня, тобто вони втратять право на легальне проживання в Польщі.

З 5 березня 2026 року українці, які в'їдуть до Польщі з метою отримання тимчасового захисту, матимуть лише 30 днів для подання заяви на отримання номера PESEL UKR. Це правило має на меті обмежити випадки неофіційного перевищення терміну перебування. Водночас перебування за межами Польщі довше 30 днів може призвести до втрати статусу UKR, що особливо вплине на сезонних працівників та осіб, відряджених на роботу за кордон.

Українці, які мають PESEL UKR, і надалі матимуть спрощений доступ до польського ранку праці — як і раніше достатньо подати повідомлення до районного управління зайнятості, без необхідності отримання дозволу.

Нові правила також дозволяють українцям вести бізнес на тих самих умовах, що й громадянам Польщі. У 2026 році має бути запроваджено карту побуту CUKR, яка видаватиметься на три роки особам, що перебувають під тимчасовим захистом. Цей документ забезпечує повний доступ до ринку праці без додаткових формальностей, право вести бізнес та можливість подорожувати Шенгенською зоною до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Зміни також стосуватимуться охорони здоров’я. Починаючи з 5 березня, біженці з України зможуть отримати доступ до всіх медичних послуг за умови наявності страховки та сплати медичних внесків. Винятки становлять жертви війни, вагітні жінки та жінки після пологів, діти та підлітки, жертви насильства.