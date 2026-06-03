Apple готує функцію розподілу рахунку за фотографією чека

Компанія Apple планує запустити новий сервіс для iPhone, який дозволить користувачам розділяти рахунки за спільні обіди чи інші заходи. Цей крок розширить лінійку її повсякденних фінансових інструментів та складе конкуренцію стороннім застосункам, повідомляє Bloomberg.

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Як буде працювати нова функція

За словами інсайдерів, знайомих із планами компанії, нова функція дозволить сфотографувати чек, закріпити окремі позиції за різними людьми та автоматично згенерувати запити на оплату.

Apple розраховує анонсувати це рішення вже наступного тижня на своїй щорічній конференції Worldwide Developers Conference (WWDC) та включити його до iOS 27 — наступної версії операційної системи для iPhone.

Нова фіча буде доступна через застосунок Wallet або безпосередньо в Messages. Користувачі також зможуть підтверджувати платежі з Apple Watch. Сервіс інтегрований із системою переказів між користувачами Apple Cash. Раніше Apple вже додала функцію, яка дозволяє переказувати гроші, просто приклавши один iPhone до іншого (NameDrop/Tap to Cash).

Новий інструмент зможе самостійно розраховувати частку кожної людини в чеку, враховуючи вартість страв, податки та чайові. Очікується, що він конкуруватиме зі спеціалізованими застосунками для розподілу витрат, такими як Splitwise, Tab та Settle Up, а також посилить позиції Apple у боротьбі з гігантами на кшталт Venmo та Cash App.

Крім того, ця функція може допомогти Apple залучити молодшу аудиторію, яка дедалі частіше керує своїми фінансами через мобільні застосунки, а не через традиційні банки.

Доповнення для Wallet

Окремо Apple готує ще одне доповнення для Wallet: інструмент, який дозволить користувачам самостійно створювати цифрові перепустки на заходи, абонементи у спортзали тощо. Наразі у Wallet уже зберігаються платіжні картки для Apple Pay, а також цифрові ключі від автомобілів та будинків.

Сервіс розподілу рахунків стане частиною великого осіннього оновлення програмного забезпечення Apple. Загалом воно буде зосереджене на технологіях штучного інтелекту, оновленому голосовому асистенті Siri та покращенні продуктивності. До того ж в оновлення iOS 27 увійдуть інструменти для редагування фото на базі ШІ, новий режим камери для Siri та невеликі зміни в дизайні інтерфейсу.

Ця функція є черговим кроком Apple у розвитку власних фінансових продуктів. З моменту запуску Apple Pay у 2014 році компанія вже представила кредитну картку Apple Card, депозитний рахунок у партнерстві з Goldman Sachs Group Inc., а також інструменти, які дозволяють бізнесу приймати безконтактні платежі (Tap to Pay) безпосередньо через iPhone.

Проте не всі ці ініціативи були успішними. Наприклад, випуск кредитки Apple Card приніс банку Goldman Sachs лише серйозні збитки, і зараз він намагається здихатися цього бізнесу, передавши його JPMorgan Chase. Крім того, Apple закрила свій сервіс розтермінування «купуй зараз, плати пізніше» (BNPL) всього через рік після гучного запуску.