Україна отримала перші $1,5 млрд від МВФ за новою програмою EFF

Перший транш у межах нової чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (EFF) уже надійшов до України. Кошти у розмірі $1,5 млрд зараховані на рахунки та будуть спрямовані на забезпечення ключових потреб держави. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Куди спрямують кошти

За словами Свириденко, гроші будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності.

Загальний обсяг програми становить $8,1 млрд.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд залишається одним із головних донорів України. Загальна сума фінансової допомоги від Фонду, залученої до держбюджету за цей період, уже сягнула $14,9 млрд.

Курс на реформи та євроінтеграцію

«Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію», — прокоментувала голова уряду.

Дефіцит зовнішнього фінансування

За спільними оцінками уряду України та МВФ, загальний дефіцит зовнішнього фінансування у 2026−2029 роках становитиме орієнтовно $136,5 млрд за базовим сценарієм, про це повідомляє Міністкрство фінансів.