НБУ спрощує перекази через платіжні сервіси та термінали самообслуговування

Національний банк України встановив чіткі вимоги до оформлення квитанцій під час переказу коштів без відкриття рахунку (коли гроші списуються з картки платника). Відтепер учасники фінансового ринку керуватимуться не загальними нормами законодавства, а спеціальними правилами, які мають зробити розрахунки зручнішими для людей та прозорішими для держави. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

Спрощення платежів: автозаповнення та сплата за іншого

Згідно з постановою Правління НБУ № 20 від 26 лютого 2026 року, фінансові компанії, що надають послуги з переказу коштів, тепер зобов'язані дозволяти платнику вказувати реквізити фактичного платника. Це особливо важливо під час сплати податків чи зборів до бюджету однією людиною за іншу. Завдяки цій зміні Державна податкова служба зможе коректно зараховувати платіж саме тій особі, яка має податковий борг, а не тому, хто фактично здійснив переказ.

Крім того, регулятор дозволив надавачам платіжних послуг автоматично заповнювати дані замість клієнта. Якщо ви є постійним користувачем певного сервісу, система зможе використовувати збережену інформацію, щоб вам не доводилося щоразу вводити свої реквізити вручну. Також сервіси зможуть самостійно підтягувати призначення платежу, назву отримувача, його код ЄДРПОУ та номер рахунку, якщо йдеться про оплату комунальних послуг або податків.

Захист прав споживачів: деталізація та чеки

Нацбанк посилив контроль за тим, як саме обробляються гроші клієнтів. Відтепер кожна платіжна інструкція має виконуватися як окрема транзакція.

Перед тим як ви підтвердите платіж, компанія зобов'язана ознайомити вас із повністю заповненими реквізитами. А після того, як гроші будуть прийняті до переказу, платник має обов'язково отримати документ (підтвердну інформацію), що засвідчує успішне ініціювання операції.

Менше бюрократії: комуналка без ідентифікаційного коду

Ще одне важливе нововведення стосується оплати житлово-комунальних послуг. НБУ офіційно дозволив споживачам не вказувати своє прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний код платника податків під час розрахунків за комуналку через такі сервіси.

Перехідний період: час на адаптацію

Нова постанова Національного банку офіційно набирає чинності 3 березня 2026 року. Проте регулятор розуміє, що технічні зміни потребують часу, тому надавачам платіжних послуг дали шість місяців, щоб повністю налаштувати свої системи відповідно до нових вимог.

Що таке переказ без відкриття рахунку?

Переказ коштів без відкриття рахунку — це популярна фінансова послуга, якою більшість українців користується регулярно, іноді навіть не замислюючись про це. Йдеться про операції, які здійснюються через термінали самообслуговування (наприклад, EasyPay, City24), поштові відділення або небанківські онлайн-сервіси (Portmone, iPay та інші). Коли ви вводите дані своєї банківської картки на сайті стороннього платіжного провайдера, щоб оплатити інтернет, поповнити мобільний чи розрахуватися за світло, ви фактично здійснюєте переказ без відкриття рахунку в цій конкретній фінансовій компанії. Оскільки такі сервіси обробляють мільярди гривень щомісяця, Нацбанк поступово посилює контроль за їхньою діяльністю, щоб запобігти відмиванню коштів та захистити права споживачів.