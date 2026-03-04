За два дні ціни на пальне в Україні зросли на 10-14 % — в середньому +10 грн

За 2 дні ціни на пальне (бензин, дизель) в Україні зросли на 10−14 % (в середньому +10 грн на літр). В Європі — на 2−3% (+ 2 — 3 грн). Про це написав експерт з питань соціальної та економічної політики, ексміністр соцполітики Павло Розенко.

За його словами, в Україні чітка ознака мародерства і картельної змови мереж АЗС.

«Президент — мовчить, Уряд — спить! Антимонопольний комітет — „піліт“ бабло з АЗС-картелями? І це не про заправку власних авто „багатих і заможних“. Це про те, що зараз в Україні рвануть вверх ціни на все», — написав Розенко.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», голова Податкового комітету ВР звернувся до представників паливного ринку із закликом утриматися від необґрунтованого підвищення цін на пальне на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.