6 березня 2026, 11:23

Міжнародні резерви скоротилися на 5% до $54,8 млрд

Міжнародні резерви України cтаном на 1 березня 2026 року за попередніми даними становили $54 753,4 млн. У лютому вони зменшилися на 5%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Міжнародні резерви скоротилися на 5% до $54,8 млрд
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Регулятор зазначив, що така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП).

«Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — йдеться у повідомленні.

Що впливало на динаміку резервів?

Загалом динаміку резервів у лютому 2026 року визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України. У лютому порівняно з січнем 2026 року чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 19,8%. Відповідно до балансових даних НБУ продав на валютному ринку 2 989,5 млн дол. США.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в Національному банку в лютому надійшло 1 000,4 млн дол. США, у тому числі:

  • $690,8 млн — через рахунки Світового банку в межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $309,6 млн — від розміщення ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $804,1 млн, у тому числі:

  • $472,2 млн — обслуговування та погашення ОВДП;
  • $331,9 млн — сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $279,7 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У лютому завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $152,5 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,7 місяця майбутнього імпорту» — зазначає регулятор.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 1 лютого 2026 року міжнародні резерви України сягнули рекордних $57,7 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
+67
VS SV
VS SV
6 березня 2026, 11:49
#
Десь скоротилось. десь додалось на чиїхсь рахунках. всюди є баланс
