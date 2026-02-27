Головне за тиждень: нова програма МВФ, «податок на OLX», інвестиції у золото

Нова програма з МВФ на $8,1 млрд: Україна погодила жорсткі податкові зобов'язання

Україна та МВФ досягли домовленості про нову програму розширеного фінансування (EFF) на $8,1 млрд. Серед ключових вимог — запровадження податків на цифрові платформи, скасування пільги на імпортні посилки до 150 євро, фіксація військового збору на рівні 5% та скасування ПДВ-пільг для ФОПів з доходом понад 4 млн грн з 2027 року. Ці заходи мають збільшити надходження до бюджету та виконати попередні умови, включно з ухваленням держбюджету-2026.

monobank повністю скасував комісію на IBAN-перекази з власних коштів

monobank скасував комісію 0,5% на IBAN-перекази понад 10 000 грн — тепер операції безкоштовні незалежно від суми. За словами Олега Гороховського, банк втратить понад 200 млн грн на рік, але це крок для підвищення лояльності клієнтів та конкурентоспроможності. Зміни набули чинності 23 лютого 2026 року.

Польський державний банк розвитку офіційно запрацює в Україні

Верховна Рада ратифікувала угоду з Польщею, що дозволяє Bank Gospodarstwa Krajowego надавати в Україні кредити, гарантії, гранти та технічну допомогу уряду, громадам і бізнесу. Банк зможе видавати кошти в євро, доларах та інших валютах, зокрема на підтримку експорту та відновлення. Ратифікацію підтримали 261 депутат — це суттєвий крок у розширенні польсько-української фінансової співпраці.

ЄБРР різко погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026 рік — лише 2,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку знизив прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік удвічі — з 5% до 2,5% через тривалість війни, енергетичну кризу, дефіцит кадрів та проблеми в агросекторі. У 2025 році зростання склало лише 2%, інфляція сповільнилася до 7,4%. Банк допускає прискорення до 4% у 2027 році за умови стабілізації ситуації.

«Податок на OLX» — скандальний законопроєкт зняли з розгляду

Верховна Рада зняла з порядку денного урядовий законопроєкт № 14025 про оподаткування доходів на цифрових платформах (OLX, Rozetka, Glovo тощо), відомий як «податок на OLX». Документ передбачав 5% податку на доходи понад 2000 євро на рік, але не набрав достатньо голосів і вже втретє знімається з розгляду. Чинна норма з 2010 року оподатковує продаж рухомого майна за ставкою 5% без нових пільг.

Банки сплатили втричі більше податку на прибуток у січні — 9,4 млрд грн

У січні 2026 року банки перерахували до бюджету 9,4 млрд грн податку на прибуток — утричі більше, ніж роком раніше (3,4 млрд грн). При цьому прибуток банків у січні склав лише 10,12 млрд грн — найнижчий показник за січень з 2023 року. Експерти припускають, що це авансові платежі, а основний дохід банків (73,7%) — відсоткові надходження.

Прямі іноземні інвестиції в Україну впали на 43,3% за 2025 рік

За даними KPMG, чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну у 2025 році склав $2,279 млрд — на 43,3% менше, ніж у 2024 році ($4,018 млрд). Водночас ринок M&A зріс: укладено 63 угоди вартістю понад $5 млн кожна (+26% за кількістю), з розголошеним обсягом $1,2 млрд (+17%). Найбільші угоди — в агросекторі, ІТ та енергетиці (MХП, «Київстар», Bunge).

Промислова інфляція прискорюється: ціни виробників +11,2% за рік

У січні 2026 року ціни виробників промислової продукції зросли на 3,5% порівняно з груднем, а в річному вимірі — на 11,2%, повернувшись до двозначних темпів після спаду до 1,3% у вересні 2025 року. Це свідчить про нестабільність та поступове прискорення інфляції в промисловості з осені. Тренд може посилювати тиск на економіку в умовах війни.

Українці активно купують золото: Нацбанк показав статистику ринку металів

Національний банк розкрив нові дані про операції з банківськими металами: у грудні 2025 року банки продали золота на понад $15 млн (3536,5 унцій), а в січні 2026 — на $11,4 млн (2411 унцій). Зворотний викуп мінімальний — лише сотні тисяч доларів. Тренд вказує на високий попит українців на золото як захисний актив без фізичної доставки.